Destaca Díaz-Canel rechazo a campaña contra Cuba

Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Presidente de la República, destacó hoy en las redes sociales el rechazo a la campaña contra Cuba de eurodiputados de derecha en el Parlamento Europeo.El mandatario cubano escribió en su cuenta en Twitter: Rechazan en Bélgica campaña contra Cuba de eurodiputados. Una muestra más de la vulgar e injerencista política de subversión y descrédito del imperio contra la Revolución Cubana. Cuba es soberana e independiente, no nos sometemos ante nadie. Este mensaje lo enlaza con la información en Cubate, que señala que organizaciones latinoamericanas y cubanos residentes en Bélgica rechazaron este martes una nueva campaña contra la Isla promovida por diputados de derecha en el Parlamento Europeo.En una declaración, denunciaron la subordinación de sectores de la política europea a la agresividad de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia la mayor de las Antillas, que tiene su máxima expresión en el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero aplicado desde hace 60 años.Los grupos solidarios criticaron que los organizadores del acto, el eurodiputado español de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, y la ONG Civil Rights Defenders, sólo invitaran a “una delegación de cubanos pro-estadounidenses con el fin de definir acciones políticas para la Unión Europea”.Las personas convocadas a la Eurocámara este 4 de febrero no son ni independientes ni representan a la sociedad civil cubana. Todas pertenecen a la derecha ultraconservadora y reaccionaria. Sus organizaciones son financiadas por la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), advirtieron.Rechazan en Bélgica campaña contra Cuba de eurodiputados. Una muestra más de la vulgar e injerencista política de subversión y descrédito del imperio contra la Revolución Cubana. Cuba es soberana e independiente, no nos sometemos ante nadie. #SomosCuba https://t.co/xu2J4buOoB— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 5, 2020