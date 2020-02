Comercio Interior aclara sobre abastecimiento de productos de aseo en Cuba

En las redes sociales personas inescrúpulosas y apátridas han difundido de forma malintencionada información falsa sobre supuesta declaración de la Ministra del Comercio Interior refiriendo que no habrá productos de aseo hasta el mes de abril.Lo realmente informado aclara que hasta marzo no se satisface la demanda y estabilidad, al no disponerse del total de cantidades que la respaldan y que debe estabilizarse su oferta en niveles adecuados a partir de abril. Una vez más los lacayos del imperialismo manipulan información para dañar la imagen de la Revolución, lo que no van a lograr, como no lograrán socavar la unidad del pueblo.