Asiste presidente cubano a presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner presentó este sábado por primera vez fuera de Argentina su libro Sinceramente. No es casualidad que sea La Habana el lugar elegido, pues la obra comienza el 12 de marzo de 2019 hablando de Cuba.La tarde en la sala Nicolás Guillén de La Cabaña, donde estuvo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó al ritmo de “Pa' lo que sea Cristina, pa' lo que sea” y “Viva Perón, viva Perón”, coros de los asistentes cubanos y argentinos que no podían ocultar su entusiasmo. Y es que “las presentaciones de este libro son como un concierto de los Rolling Stones; por eso digo ‘hoy Cristina toca en La Habana’”, afirmó al comenzar su amigo y periodista, Marcelo Figueras, quien calificó al libro como el fenómeno político y editorial de los últimos cuatro años en Argentina.Sinceramente no es una autobiografía, aclara Fernández de Kirchner. Son sus memorias, antes y después de “convertirse en calabaza”.“Los libros terminan independizándose de los autores, por eso la idea era que no fuera biográfico, sino contar lo que me había pasado a mí y a los argentinos después del 9 de diciembre de 2015”, contó la vicepresidenta argentina.“El primer capítulo, que fue el último, lo terminé de escribir aquí en La Habana. Aquí escribí lo de la carta de San Martin y cuento lo que fue la persecución (…) La persecución a los líderes de izquierda en Argentina tiene un componente mafioso, que se tradujo a la persecución a mis hijos, sobre todo a Florencia. Era simple, ver cómo era mi vida, la visitaba mucho, era una madre soltera y vieron ahí un punto para afectarme”.Al hablar de su hija, Cristina no pudo evitar agradecer al gobierno y a los profesionales médicos cubanos. “La fama la tienen muy bien ganada. Hoy Florencia está muchísimo mejor y tengo que agradecerlo”.El volumen es testimonio de momentos de su vida, como el día en que la obligaron a declarar ocho veces justo en el cumpleaños de Kirchner o la mañana después de dejar de ser presidenta, la primera en que se levantaría “sin dolor de estómago”.Participaron también en la jornada vespertina Víctor Gaute, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, Luis Antonio Torres Iríbar, gobernador electo de La Habana, Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, entre otros dirigentes y personalidades del mundo político e intelectual.Sinceramente es un reclamo de justicia, igualdad y soberanía en Latinoamérica. Esta es la voz de Argentina, pero a la misma vez la de todos los pueblos que luchan por un futuro menos invadido y contaminado.