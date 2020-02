OMS nombra al nuevo coronavirus

Estudio confirma que el periodo de incubación del nuevo coronavirus es de hasta 24 días

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el nuevo coronavirus se llamará COVID-19.El número total de muertes por el brote del nuevo virus se elevó a 1.018 este lunes. Los pacientes infectados en todo el mundo ya son más de 43.000. Adhanom ha advertido este martes que la emergencia por el coronavirus representa «una amenaza muy grave para el resto del mundo» pese a que el 99 % de los casos se registran en China.El estudio se llevó a cabo con 1.099 pacientes con infección de coronavirus diagnosticada hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China, con una media de edad de 47 años y de los cuales el 41,9 por ciento eran mujeres. Uno de los 37 investigadores participantes es el reputado epidemiólogo Zhong Nanshan.

Cuba ratifica su solidaridad con el pueblo y gobierno de China frente al coronavirus



El portal de noticias privado Caixin informó este martes (11.02.2020) de las conclusiones del último borrador de la investigación, en las que se muestra que la fiebre -hasta ahora considerada uno de los primeros síntomas- se manifestó en un 43,8 por ciento de los pacientes en el momento de su primera visita al médico, aunque se terminó desarrollando en el 87,9 por ciento tras su ingreso hospitalario.



«La ausencia de fiebre», explica el texto, «es más frecuente (entre los pacientes estudiados) que con el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), por lo que puede que no se diagnostique a esos pacientes si la vigilancia para determinar los casos se centra sobre todo en la detección de fiebre».



Lo mismo sucede con las pruebas del escáner de tomografía, que solo detectó síntomas de una posible infección en la mitad de los casos analizados.



Entre los pacientes -el 26 por ciento no había viajado a Wuhan, epicentro de la epidemia, o estado en contacto con gente de allí recientemente-, el periodo medio de incubación del virus fue de tres días y no de 5,2, como se había concluido en anteriores investigaciones, aunque los casos estudiados indican alguna incubación de hasta 24 días.



OMS pide cautela



En respuesta a los resultados presentados por los investigadores chinos en torno al epidemiólogo Zhong Nanshan, un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que había que ser cautelosos con la información.



Mike Ryan, jefe de las operaciones de emergencia de la OMS, señaló en una rueda de prensa en Ginebra que algunas personas han estado expuestas al virus más de una vez, por lo que podría parecer que en sus casos el periodo de incubación del coronavirus es largo.



Puesto que el tiempo de incubación promedio es de 14 días, de momento, la OMS no cambiará sus recomendaciones respecto a la cuarentena, concluyó.



China cambia estadísticas del coronavirus



Asimismo, este martes, la televisión estatal china informó que los dos principales responsables de sanidad de Hubei fueron destituidos por haber tardado en reaccionar y haber silenciado incluso a los que advertían del peligro. Hasta ahora, la epidemia ha dejado más de mil muertos y más de 42.000 personas infectadas.



Por otro lado, Pekín ha decidido sacar de las estadísticas de nuevos contagios a aquellas personas a las que se ha diagnosticado el virus, pero que no muestran síntomas. En el documento presentado el viernes pasado, el gobierno chino no detalla por qué ha cambiado las estadísticas.



La definición de personas contagiadas en China contradice la de la OMS, que además señala que, durante el tiempo de incubación, cualquier persona infectada puede contagiar a otras, independientemente de si muestra síntomas o no. De hecho, desde finales de la semana pasada, el número de nuevos contagios ha dejado de crecer tan rápido como antes, de acuerdo con las informaciones de las autoridades chinas.