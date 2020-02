Programas energético y de turismo: temas priorizados para el gobierno en Cuba

Los principales indicadores de la generación eléctrica en el país durante el pasado año, fueron examinados en una reunión presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República; y dirigida por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz. Estuvo presente también el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.Al iniciar la agenda de esta semana, donde habitualmente el mandatario cubano chequea los programas priorizados para el gobierno nacional, se conoció que la producción de electricidad por las diferentes vías en el 2019 fue de 20 mil 167 GWh, cifra superior a la del año precedente, aunque no se alcanzó lo planificado. Ello se debió, fundamentalmente, a la disminución del consumo por las medidas de ahorro implementadas para enfrentar las acciones de la actual administración estadounidense, dirigidas a impedir la adquisición de combustibles y asfixiar la economía cubana.Las fuentes renovables de energía entregaron un 90 por ciento de la energía planificada. Foto: Radio Rebelde.Para el presente año está planificada la reincorporación al Sistema Electroenergético Nacional de tres unidades termoeléctricas, con una potencia total de 450 MW y una generación anual de 2 mil 700 GWh . Son ellas la unidad 6 de la central Máximo Gómez, del Mariel; la 1 de la Lidio Ramón Pérez, de Holguín; y la número 5 de la Antonio Maceo, de Santiago de Cuba. La entrada en funcionamiento de estas unidades permitirá ahorrar 1 millón de dólares cada dos días de operación.Se explicó además que las fuentes renovables de energía entregaron un 90 por ciento de la energía planificada, lo que estuvo motivado por el incumplimiento en la generación por parte del grupo empresarial AZCUBA.El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a potenciar el uso de todas las vías para producir electricidad y a utilizar las experiencias internacionales en ese sentido. Especialmente se refirió a la generación desde los centrales azucareros. El mandatario consideró que existen condiciones para dar un salto cualitativo en este 2020. Aseguró que “puede ser un año en el que impactemos en la eficiencia de la generación eléctrica en el país”.Apuntó que “tendríamos más bloques térmicos en mejores condiciones y con más capacidad, por lo tanto nos quitará más uso de los no térmicos, sobre todo de diésel”. “Tenemos la generación móvil que podemos seguir incrementando y las fuentes renovables de energía, entre ellas una bioeléctrica, que podemos impulsar”, subrayó el mandatario.Agregó que “con esto nos ponemos en una condición no solo de crecimiento de generación o en capacidad de generación, sino de fórmulas más eficientes que nos permitirán disminuir el consumo de diésel”.En esta reunión se insistió en la necesidad de aumentar la producción de alimentos para el turismo. Foto: Radio Rebelde.El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero también revisaron el estado actual de la inversión extranjera en el Ministerio de Energía y Minas.Hoy las empresas del sector cuentan con 26 negocios constituidos, 19 en proceso y uno en cartera. Las acciones se vinculan fundamentalmente a la generación eléctrica, las fuentes renovables de energía, la prospección y explotación de petróleo y gas, y la actividad minera.En este asunto, Díaz-Canel consideró que “es indudable que hay proyectos de inversión extranjera en diferentes etapas, en temas como la generación eléctrica, petróleo y minería”, temas priorizados que sustituyen importaciones o sirven para exportar.Las principales dificultades que afectan la realización de los negocios se derivan del bloqueo económico, comercial y financiero que impone a Cuba el gobierno de Estados Unidos y la activación del Título III de la Ley Helms Burton.La presencia de inversionistas en Cuba se ve limitada también por otras causas como el alto costo de la energía eléctrica, lo prolongado y disperso del proceso legal, y la rigidez y lentitud de los servicios bancarios nacionales.El Presidente cubano y el Primer Ministro también asistieron a la reunión donde se examinó el abastecimiento de productos agropecuarios a las instalaciones del turismo en el país. Aunque el plan previsto se sobrecumplió, persisten dificultades con algunos renglones como las frutas cítricas y las hortalizas. En la reunión también se habló acerca del abastecimiento al sector turístico no estatal.Para 2020, se prevé un crecimiento de un 24 por ciento respecto al año anterior. Con ese propósito se ejecutan numerosas inversiones en los principales polos productivos del país.En ese sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a aumentar la producción de alimentos para el turismo, una vía necesaria para elevar la calidad del servicio y sustituir importaciones para la bien llamada locomotora de la economía nacional.En las reuniones que examinaron importantes temas de la agenda gubernamental, estuvieron presentes los Ministros de los organismos correspondientes: el Titular de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz; el de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; el de Turismo, Juan Carlos García Granda, y el de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero.