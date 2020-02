Recibe Cuba inspección de Salvaguardias Nucleares

Cuba obtuvo resultados positivos tras una inspección de Salvaguardias Nucleares, llevada a cabo por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.La indagación perseguía el objetivo de comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país con respecto a la No Proliferación Nuclear, a partir del control del inventario de sus materiales nucleares declarados. La Red de Comunicadores Nucleares (RECNUC) informó también que, como en anteriores ocasiones, los resultados de la investigación demostraron que la nación cumple al pie de la letra lo establecido en el Acuerdo para la aplicación de Salvaguardias correspondientes.Estas últimas están relacionadas con los tratados para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y el de la No Proliferación de las Armas Nucleares, concertados con el OIEA.En Cuba se manipulan y almacenan materiales nucleares en aplicaciones totalmente pacíficas de la energía nuclear, añadió la RECNUC citando a la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, de la Dirección de Seguridad Nuclear.Durante la indagación, especificó, se comprobó que existe un control estricto y detallado sobre estos materiales y que no hay evidencias de que se desvíen para su uso en otros fines no pacíficos o que conduzcan a la proliferación de las armas nucleares.Señaló que una vez más se demuestra el compromiso de Cuba en relación con la No Proliferación de las Armas Nucleares y la fortaleza de contar con una Autoridad Reguladora encargada de velar por la aplicación de las medidas requeridas en el país para el control de los materiales nucleares.Cuba es Estado Parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) desde 2002.El principal propósito del sistema de salvaguardias del OIEA es dar garantías verosímiles a la comunidad internacional de que los materiales nucleares de usos pacíficos no sean desviados hacia la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.