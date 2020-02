Concluye visita gubernamental a Cienfuegos con el análisis de la producción alimentaria

En presencia del presidente cubano Miguel Díaz- Canel, inicia este viernes la segunda jornada de la visita gubernamental a la provincia Cienfuegos. El debate matutino se centra con el análisis de la producción alimentaria y autoabastecimiento municipal, que busca lograr las 30 libras per cápita mensuales de viandas y 5 kilogramos de proteína animal.Según informó el sitio de la presidencia, se concentra el análisis dirigido por el vicepresidente Salvador Valdés, en municipios como Cruces y Rodas que no alcanzan la media provincial actual en producción de alimentos y se plantea la necesidad de involucrar a todos los productores privados y estatales. Asimismo, el primer secretario del Partido en Cienfuegos, Félix Duarte y el vicepresidente cubano puntualizan sobre temas como la necesidad de llegar a todos los asentamientos poblacionales, priorizar los recursos a los más productivos y eficientes y el uso energías renovables locales.Durante el encuentro anterior en Cienfuegos, hace poco más de un año, los ministros recorrieron la universidad, la Empresa Productora y Comercializadora de Glucosas, Almidón y Derivados del Maíz, la Empresa Química de Cienfuegos y la Planta de Producción de Fertilizantes, así como centros de la gastronomía.Esta es la cuarta visita de gobierno del actual año correspondiente al segundo ciclo, antecedida por las provincias de Las Tunas, en el oriente; Sancti Spíritus, en el centro, y Artemisa, en el occidente.Chapman intercambió con un grupo de enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticasPor su parte, Inés María Chapman, viceprimera ministra de Cuba, en el segundo día de la visita a Cienfuegos, intercambió con un grupo de enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas.En la reunión se insiste en divulgar en las redes sociales las regulaciones urbanas y las buenas prácticas. "No dejar espacio ni oportunidad a las manipulaciones".En la noche de este jueves, Chapman realizó un intercambio con el grupo multidisciplinario de la Tarea Vida en Cienfuegos. "Sentido de pertenencia por esta ciudad hermosa que se resiste al paso del tiempo, avanzan las acciones para mitigar los efectos del cambio climático".