Diplomática cubana desenmascara en Parlamento Europeo a agentes que sirven a EE.UU.

La diplomática Heidy Villuendas, en nombre de Cuba, desenmascaró hoy ante el Parlamento Europeo a agentes al servicio del gobierno estadounidense en su objetivo de subvertir el orden constitucional de la Isla y ratificó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, al intervenir en un evento organizado por el Subcomité para los Derechos Humanos de la Eurocámara, al cual fueron invitados contrarrevolucionarios de origen cubano."El Parlamento Europeo debería tener una visión más amplia, escuchar otras voces y tener en cuenta opiniones de la sociedad civil cubana real, esa que vive en Cuba y trabaja todos los días para construir una sociedad mejor", precisó en Bélgica. De acuerdo con Villuendas, al invitar a las mismas personas y organizaciones, que tienen una posición agresiva contra el país que las vio nacer, se da muestra de muy poca pluralidad.Carecen de respaldo popular y de reconocimiento en Cuba, por lo que resulta comprensible la utilización de espacios e instituciones como estos para buscar la legitimidad que no tienen en nuestra sociedad, denunció.La diplomática de la embajada de Cuba en Bélgica recordó que en las elecciones del país caribeño, ni un solo representante de los grupúsculos contrarrevolucionarios resultó electo a nivel de base, en un proceso que se celebra en los barrios y con el voto vecinal.Resultaría muy interesante que estos señores expliquen cómo es posible que se proclamen defensores de los derechos humanos y representantes de los intereses de un pueblo cuando apoyan, e incluso exigen, el recrudecimiento del bloqueo económico genocida impuesto por Estados Unidos, señaló en el evento al que fueron invitados Elena Larrinaga de Luis y Alejandro González Raga, ambos residentes en España.Villuendas insistió en que el cerco aplicado por sucesivas administraciones en la Casa Blanca durante las últimas seis décadas constituye una violación flagrante de los derechos humanos de los cubanos y el principal obstáculo para el desarrollo de su país.Al respecto, pidió a los parlamentarios de la Eurocámara considerar y analizar en sus espacios que el fortalecimiento de ese bloqueo, en particular la activación el año pasado de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, ataca los intereses de los ciudadanos y las empresas de naciones de la Unión Europea.A propósito del recurrente discurso de sectores anticubanos sobre temas de derechos humanos, entre ellos la presentación de delincuentes comunes como detenidos políticos y los supuestos obstáculos al desarrollo de la mujer, la diplomática destacó el compromiso de la Revolución con el apego a un ordenamiento jurídico y social no discriminatorio."En Cuba no se producen detenciones arbitrarias, las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso", afirmó.Villuendas recordó que no es nuevo el uso de delincuentes comunes, incluso responsables de delitos violentos, como punta de lanza contra la mayor de las Antillas."Quienes se prestan para tales conductas no merecen el noble calificativo de defensores de los derechos humanos, porque son agentes al servicio de una potencia extranjera, comportamiento así reconocido por muchas legislaciones occidentales", manifestó.Respecto al empoderamiento de la mujer, subrayó que fue la Revolución cubana, la misma que Washington y sus agentes tratan de destruir, la que cambió el panorama de discriminación imperante antes del 1 de enero de 1959."Son muchos los datos que lo demuestran, bastaría mencionar que la esperanza de vida al nacer de las mujeres en la Isla es de 80 años, superior a los hombres, el hecho de que el 53 por ciento de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular sean féminas, y que estas sean también mayoría en las aulas universitarias", precisó.En el Parlamento Europeo, Villuendas aseguró que cada nueva agresión desde la Casa Blanca se convierte en una victoria de la resistencia del pueblo de Cuba y en una derrota de quienes defienden el hambre y la desesperanza, que pretende sembrarse con el bloqueo, como armas para derrocar la Revolución.