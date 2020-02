Detenidos los agresores de dos jóvenes en La Habana

En la madrugada del 14 de febrero, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, cinco sujetos interceptaron con el fin de sustraerles sus pertenencias a dos jóvenes estudiantes universitarios, que regresaban a sus viviendas después de una actividad recreativa. Uno de ellos, tras resistirse, fue agredido con arma blanca y falleció.En menos de 48 horas, el Ministerio del Interior, con la ayuda de la población que como es habitual repudia estas acciones no usuales en Cuba, identificó y dio captura a los autores del hecho, todos jóvenes y desvinculados del estudio y del trabajo, quienes actualmente permanecen detenidos y son procesados con las garantías legales establecidas. Precisamente, para no interferir en la investigación del caso, se esperó hasta ahora para ofrecer esta información.Ante el incidente, familiares y amigos del joven fallecido han recibido sentidas muestras de condolencias y apoyo de nuestro pueblo.Una vez más se pone de manifiesto que, ante situaciones de este tipo, la Revolución y sus autoridades no permitirán impunidad y enfrentarán de manera decidida las manifestaciones delictivas que intenten afectar la tranquilidad ciudadana y el orden interior.