Condena Bruno Rodríguez medidas contra petrolera rusa

Condena Bruno Rodríguez medidas contra petrolera rusaBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condenó hoy a través de las redes sociales las nuevas medidas impuestas por el gobierno estadounidense contra la petrolera rusa Rosneft Trading, por comerciar con Venezuela.



El canciller escribió: Sanción contra Rosneft Trading S.A. es una nueva violación del Derecho Internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio. EE.UU. no tienen derecho alguno de imponer medidas unilaterales a entidades de otros estados que comercien con Venezuela y Cuba.

Sanción contra Rosneft Trading S.A. es una nueva violación del Derecho Internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio. #EEUU no tienen derecho alguno de imponer medidas unilaterales a entidades de otros Estados que comercien con #Venezuela. | #Cuba

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 18, 2020



En un segundo twit dijo que Cuba se distingue por su estricto apego al Derecho Internacional y la Carta de la ONU, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza de su uso, el respeto a la libre determinación, la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de los Estados.



#Cuba se distingue por su estricto apego al Derecho Intl y la Carta de ONU, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza de su uso, el respeto a la libre determinación, la soberanía y la no injerencia en asuntos internos d los Estados pic.twitter.com/Yd4UTNPfpb

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 19, 2020



La Oficina estadounidense de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dio a conocer en un comunicado que el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading y a uno de sus directores, Didier Casimiro, por su colaboración con Venezuela.