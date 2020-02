Cuba denuncia unilateralismo de EE.UU. como amenaza a los derechos humanos en el mundo

«Lamentablemente, el unilateralismo de Estados Unidos atenta contra la promoción y protección de los derechos humanos de todos en el planeta», afirmó este martes en Ginebra, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.Al intervenir en el Segmento de Alto Nivel del 43 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, añadió que el neoliberalismo que impone esta nación norteña, vulnera los derechos económicos, sociales y culturales e impide la realización del derecho al desarrollo. Entre varios ejemplos de acciones coercitivas, el Canciller cubano destacó que se dañarían los intereses de todos los países, si permanecen inertes ante la amenaza estadounidense de aplastar a la República Bolivariana de Venezuela, desestabilizar a Nicaragua o destruir a otras naciones.Recalcó, además, que las guerras no convencionales de EE.UU. y sus violaciones al Derecho Internacional, transgreden de modo sistemático los derechos a la paz y la libre determinación.«Su falta de voluntad en el enfrentamiento al cambio climático plantea un desafío existencial a la especie humana. La manipulación política y los dobles raseros que aplica impiden una cooperación internacional genuina en materia de derechos humanos», explicó.Asimismo, destacó que el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. contra Cuba representa un acto de genocidio, según la Convención de 1948, «una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo».Dijo también que «la aplicación de medidas no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país ha dañado cada ámbito de la vida cotidiana de las cubanas y cubanos, el transporte público, la educación, la salud, la alimentación. La aplicación plena de la Ley Helms-Burton profundiza el impacto extraterritorial del bloqueo».Explicó que el Gobierno de EE.UU. ha añadido limitaciones extremas a los viajes y las conexiones aéreas entre ambos países, que afectan a las familias cubanas y a los residentes en otras naciones y violentan el derecho a viajar de los estadounidenses.Se refirió, igualmente, a la arremetida contra la cooperación médica internacional y cómo esta decisión amenaza el disfrute del derecho a la salud de millones de seres humanos que se benefician de ella en diversas latitudes.Solo con la suspensión de la cooperación médica cubana a varios países de nuestra región, se ha afectado gravemente la atención médica a 67 millones de personas. La comunidad internacional reconoce la profesionalidad y el altruismo de los más de 400 000 colaboradores cubanos de la salud, que en 56 años han cumplido misiones en 164 naciones, resaltó Rodríguez Parrilla.En este contexto puntualizó que la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han evaluado que la cooperación médica cubana hizo una contribución fundamental al éxito en el enfrentamiento al cólera en Haití y al ébola en África Occidental.El Canciller de nuestro país afirmó que «la respuesta de Cuba es firme: sobre la base de legítimos programas de cooperación intergubernamentales, continuaremos salvando vidas y procurando la salud y el bienestar dondequiera que se nos solicite».Durante su discurso explicó que, a pesar del bloqueo y la hostilidad de Estados Unidos, «Cuba avanza en la construcción de una nación independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible, sobre la base de la probada capacidad de resistencia y la creatividad de su pueblo».Reafirmó que nuestro país seguirá honrando sus compromisos de cooperación internacional en derechos humanos, en particular sus obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales en la materia.