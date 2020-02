Accidente en el kilómetro 115 de la Vía Blanca entre Matanzas y Varadero deja cuatro fallecidos

Todos los fallecidos viajaban en el automóvil particular, informó la Policía.Cuatro personas fallecieron como consecuencia de un accidente de tránsito que ocurrió este viernes 28 de febrero en el kilómetro 115 de la Vía Blanca, tramo comprendido entre la ciudad de Matanzas y Varadero.Amelia Milagros Contreras Pérez, de 24 años y residente en Corralillo, Villa ClaraElianny Hernández Contreras, de 24 años y residente en la misma localidadYovanny Medrano, de 38 años y residente en los Estados UnidosAyllán Molina Adlay, de 30 años, quien también vivía en CorralilloEl capitán José Luis Montenegro, primer oficial de divulgación de la Unidad de Tránsito de Matanzas, informó que el accidente fue entre un ómnibus Transmetro y un auto particular. Todos los fallecidos viajaban en el automóvil, dijo.Los pasajeros que se transportaban en el ómnibus no sufrieron lesiones físicas.Preliminarmente, el oficial identificó como causa del accidente que el auto Lada circulaba contrario al tránsito por el carril Matanzas- Varadero. El Lada se impactó de frente al ómnibus, especificó Montenegro.