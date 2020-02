Díaz-Canel: Hay que aligerar la burocracia en la actividad bancaria de cara a la población

Díaz-Canel: Hay que aligerar la burocracia en la actividad bancaria de cara a la poblaciónCon la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, los trabajadores del sistema bancario y financiero realizan este 29 de febrero su balance de trabajo correspondiente al año 2019.



A decir de su presidenta, Marta Wilson González, están bien definidos los objetivos de trabajo para el nuevo período. “En 2020, habrá que asumir muchas tareas, donde el Banco Central de Cuba y sus instituciones deberán proyectarse para realizar sus funciones con eficiencia, atemperados a los nuevos tiempos, marcados por el recrudecimiento del férreo bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra nuestro país”.

Al intervenir en la reunión, Díaz-Canel recordó el escenario en el cual se desempeñó la economía cubana en el 2019, marcado en la fundamental por el recrudecimiento de la persecución financiera y las medidas para impedir la llegada de combustibles a Cuba.



“Todo esta ha afectado la dinámica de la economía y aunque se toman medidas para que haya la menor afectación posible a la población y no haya apagones, ha habido desabastecimiento y problemas en el transporte”, dijo.



Ratificó que para lograr los objetivos de desarrollo es imprescindible partir de la base de cuatro principios: la labor ideológica en todas las instituciones, que los cuadros dirijan y no se conformen con cumplir tareas, desarrollar de manera profunda la política de cuadros y mantener las medidas de ahorro.



“Más allá de debatir los retos que enfrentamos, la labor ideológica pasa también por una buena política de cuadros, y en el caso de ustedes no la tienen completa. Todos tenemos que tener reservas. Hay que lograr que nuestros cuadros no cumplan tareas sino que sean capaces de dirigir. Es una cuestión de compromiso. El cuadro que cumple tareas solo hace las cosas para salir del paso”, sostuvo.



Al comentar sobre los principales retos del sector, el mandatario cubano expresó que una de las cuestiones cardinales que empañan el trabajo de la banca nacional es el tema de la calidad. “Hay muchas trabas que ustedes identifica, pero los organismos también nos dicen que ustedes ponen muchas trabas. Debemos buscar un ambiente más propicio para la innovación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Hay que aligerar la burocracia en la actividad bancaria de cara a la población y a los diferentes actores económicos”.



Precisó a la vez que estamos llamados a tener una banca más moderna y actualizada. “Tenemos gente especializada y gente muy joven con ganas de hacer. Eso es una gran potencialidad. El banco tiene un gran peso en la cadena financiera y de comercio del país”.



De cara al 2020 alegó que las prioridades se centran en el ordenamiento monetario y cambiario, en perfeccionar la política crediticia y lograr una mayor bancarización de las operaciones asociadas a la informatización. En lo referente a la entrega de créditos enfatizó que debemos promover que estos faciliten el comercio, la inversión y fomenten los principales actores económicos y a las personas naturales. “Nos quedan muchas cosas por estudiar y por implementar a partir de la experiencia internacional”.



Necesitamos que el sector bancario sea más propositivo. “Debemos preguntarnos todos los días qué servicios faltan en nuestros bancos, cuáles podrían ser más útiles”.



El presidente de la República subrayó además el papel de la banca en la sustitución de mecanismos administrativos por económicos financieros. Como muestra de ello ejemplificó la potenciación de Finatur y las prerrogativas a aquellas empresas que establezcan encadenamientos productivos con la Zona Especial de Desarrollo Mariel.



Como parte de su diálogo con los presenten, Díaz-Canel destacó el papel de la informatización, la relación con la universidad y la comunicación social. Sobre el primer asunto dijo que el banco no está todavía a altura que se necesita en cuestión de comercio electrónico. “Si la banca se traba, el resto también”.



Sobre el tema de la calidad de los servicios y en un análisis crítico de la situación real de lo que hoy se realiza, dijo que se le deben dar solución a las molestias de la población. “Tenemos que acabar de terminar con las colas, los trámites y el papeleo. Muchas veces los cajeros no funcionan. Pensemos en la gente, en lo que ellos necesitan”.



Según recoge el informe de balance, se incrementaron en un 22.6% las operaciones a través de caja y los cajeros automáticos. Igualmente en 2019 aumentó la emisión de tarjetas magnéticas por las cuales se ejecutan las operaciones de comercio electrónico. En este sentido se informó que se cobra el 100% de los impuestos, tanto de personas jurídicas como naturales, y se paga el 69% de las pensiones de jubilación.



Entre los puntos claves recogidos por el texto se encuentra la calidad del servicio. Sobre este asunto se expone que se han inaugurado nuevas oficinas, se han abierto cubículos de caja y se han recuperado varios locales. Por su parte, la ejecución de los créditos creció en un 9.8% respecto a 2018.ÂÂ “No obstante, la expectativa del cliente siempre marca el camino de la mejora continua de los procedimientos para lograr una mayor satisfacción con el servicio recibido”, alega el documento.



Sobre las operaciones realizadas a través de tarjetas magnéticas se informó que crecieron en un 41% en comparación al año anterior. Entre tanto, se reconoce que son insuficientes la cantidad de Terminales de Puntos de Venta instalados en el país.



“Las modalidades de pago de mayor crecimiento es la Banca Móvil que se ejecuta a través de Transfermovil, con un aumento de 8.9 veces en relación a 2019. Se mantiene el crecimiento en los demás canales existentes y se incorpora la plataforma Enzona con una visión más definida hacia el comercio”.



El trabajo con los jóvenes del sector fue uno de los temas abordados en el balance.

Al balance asisten además el vice primer ministro, Ricardo Cabrisas, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Cuevas Ramos y el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento.