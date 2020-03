Ofrendas de Raúl Castro y Díaz-Canel en tributo a mártires de La Coubre

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañaron hoy el homenaje a las víctimas del sabotaje al vapor La Coubre, a 60 años de aquel bárbaro crimen.Frente a los muelles La Coubre, en la rada habanera, aconteció la conmemoración, justo en el lugar de los hechos y muy cerca de donde los restos del buque siniestrado se erigen en monumento a los mártires de aquel infame acto terrorista, y recordatorio de cuán altísimo precio ha tenido que pagar el pueblo cubano por ser digno y libre. En nombre de las familias enlutadas y deshechas, Alberto Felipe Codina Carril reiteró la demanda de justicia para quienes la tarde del cuatro de marzo de 1960 perecieron a causa de las explosiones, los heridos, mutilados y demás incapacitados de por vida, para sus familiares y para el pueblo de Cuba, víctima del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, el más prolongado, brutal, perverso y encarnizado de la historia.Hijo de Manuel Francisco Codina Hernández, Alberto Felipe tiene hoy 72 años -uno más que su padre al morir- pero entonces era un un niño, que quedó huérfano y si logró estudiar, realizarse profesionalmente, hacerse un hombre de bien y fundar una familia, es gracias a esta Revolución, con la cual –afirmó- no ha podido ni podrá el Imperio genocida y que no se detendrá jamás.En el resumen, Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en La Habana, rindió tributo a las víctimas del sabotaje a La Coubre y de todas las agresiones contra Cuba de un enemigo mortal, que no ceja en su empeño de apoderarse de esta tierra mambisa e irredenta, y persiste en su guerra sucia.Ahora son la subversión, los ciberataques, las campañas de difamación, pero no le faltan a este pueblo inteligencia, voluntad, ideales, principios y total certeza de la justeza de su causa, para librar esta guerra que -bien lo dijo José Martí- a pensamiento se nos hace y que a pensamiento ganaremos, enfatizó.Y tan estremecedor como el cinco de marzo de 1960, en las honras fúnebres de las víctimas del monstruoso atentado, resonó esta tarde el ¡Patria o Muerte! de Fidel, de Cuba, de la Revolución triunfante.Presidieron el acto conmemorativo Omar Ruiz Martín, miembro del Secretariado del Comité Central, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana y otros dirigentes de las organizaciones políticas, sociales y de masas.