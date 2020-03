Nuevas tarifas del agua: Premiar el ahorro y penalizar el derroche

El ahorro y uso racional del agua es una necesidad compartida por todos los que habitamos este planeta. En tiempos de prolongadas sequías, a causa del cambio climático y ante una demanda que crece al ritmo de este siglo, nuestro país desarrolla alternativas y modifica su estructura legislativa para combatir el despilfarro del también llamado oro azul.Ese es el sentido de la implementación de la Resolución 84 de 2020, aprobada el 19 de febrero del año en curso por Meisi Bolaños Weiss, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, la cual dispone, entre otros asuntos: «…la propuesta de una nueva estructura tarifaria para el cobro de los servicios de abasto de agua y saneamientos, tanto del sector doméstico como para el sector presupuestado y productivo, que incluye a las nuevas formas de gestión no estatal y otras modalidades de abasto y nuevos servicios, que prestan las entidades del Sistema Empresarial atendido y patrocinado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos».De tal modo, «la presente Resolución entra en vigor a los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma, y las tarifas resultan aplicables a partir del 1ro. de abril para la actividad del sector productivo, el 1ro. de julio para la actividad del sector presupuestado, y el 1ro. de octubre para el sector doméstico».Tales disposiciones legales se acoplan con el programa hidrométrico desplegado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para regular el consumo de los recursos hídricos en entidades y viviendas cubanas. El osde Aguas y Saneamiento, encargado de brindar servicios de acueducto y alcantarillado a todo el país, excepto a La Habana (sus servicios se supeditan a Aguas de La Habana), da pasos firmes en la facturación y colocación de los metrocontadores (hidrómetros) ensamblados en la industria nacional, con el fin de promover el ahorro entre los usuarios.En ese sentido, la cobertura con «metros» a los sectores productivo, presupuestado y residencial del país, se engarza con la imposición de nuevas tarifas por consumo de agua, a partir del mes de abril del presente año. Penalizar el derroche y bonificar el ahorro es el objetivo primero de esta nueva resolución.De acuerdo con Marcia Almeida Llanes, directora general del encargo estatal del osde, la cobertura hidrométrica a personas jurídicas, respecto al cierre del año 2019, creció en 125 usuarios, y con respecto a enero del pasado año existe un aumento de 7 981 usuarios metrados. Asimismo, en el sector doméstico aumentó la cantidad de usuarios facturados con metrocontadores en más de 62 500.Este aumento paulatino de la colocación de equipos para metrar el agua en entidades y hogares cubanos, responde al Programa de Hidrometría 2020, que lleva a cabo el organismo.Almeida Llanes aseguró que la iniciativa propone un plan para la colocación de 156 600 hidrómetros, los cuales están distribuidos por las empresas pertenecientes al osde. «En el transcurso del año los equipos se irán facturando y colocando, con el respaldo de 23,3 millones de pesos destinados para este fin», destacó.«Los metros los asegura la Unión de Industrias Militares, a través de la empresa Yuri Gagarin, la cual cumple con las cantidades pactadas y con la calidad conciliada. Hasta la fecha, se han ubicado en los territorios un total de 14 519 metrocontadores, de un plan de 9 160 unidades, de las cuales se han colocado un total de 4 732 en los meses de enero y febrero», puntualizó.La empresa Aguas de La Habana, encargada de abastecer a la población de la capital del país, cuenta con un total de 164 458 clientes metrados en el sector residencial, lo que representa una cobertura hidrométrica aproximada del 25 % del total de clientes. De acuerdo con directivos de la entidad, los municipios con mayor índice de metrocontadores instalados son, por ese orden, Diez de Octubre y Playa, mientras que La Habana Vieja constituye el que menos avanza en este sentido.Asimismo, de los más de 23 000 usuarios del sector estatal, cuentan con hidrómetros casi 16 000 clientes, para un 69 % del total.Como regula la Resolución 84 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios, todos los usuarios metrados, a los cuales se les brinda el servicio en moneda nacional, contarán con nuevas tarifas por el consumo de agua, las cuales se establecerán paulatinamente y por sectores durante el transcurso del año.Almeida Llanes dijo que aquellos usuarios que todavía no cuentan con metrocontadores, se les mantendrá el mismo costo de 40 centavos por metro cúbico (m3).La directiva explicó que, a partir del mes de abril, se modificarán las facturas para el sector productivo, subdividido para este menester en: instalaciones hoteleras; instalaciones comerciales de servicios, oficinas y otros; industrias u otros procesos productivos; y los trabajadores por cuenta propia (TCP), gremio que se incluye por primera vez en este apartado.El grupo definido por las instalaciones hoteleras mantendrá su tarifa de consumo hasta la norma, fijada en 1,55 pesos por m3, pero si supera la norma establecida hasta un margen del 25 %, el nuevo costo sería de 4,20 pesos por m3. Asimismo, si el consumo excede la norma en más de ese 25 %, se cobrarían siete pesos por m3. Este cambio es significativo toda vez que la factura de este subsector no penalizaba el derroche y tenía una tasa fija de pago.En los casos de las instalaciones comerciales de servicios, oficinas y otros, que presentaban de igual forma un costo invariable, la tarifa pasó de 1,55 a 4,20 pesos por m3 según el consumo que establece la norma; el consumo que sobrepasa este parámetro hasta el 25 % y por más del 25 % se cobrará a siete y 15 pesos, respectivamente. Estos mismos cambios se aplicarán al grupo de las industrias u otros procesos productivos.Por otra parte, Almeida Llanes destacó que, como premio al ahorro, se implementará una bonificación del 25 % de la tarifa establecida a aquellos usuarios, cuyo consumo sea inferior a la norma hasta un 25 %; mientras que los que ahorren más del 25 % respecto a lo establecido, recibirán un descuento del 35 % de la tarifa. Este sistema de recompensas a quienes utilizan solo el agua necesaria, incluye también a la parte del sector cuentapropista que realiza su actividad en el domicilio.Precisamente sobre el sector de los tcp, la fuente añadió que, de estos usuarios, a los que realizan actividades económicas en su domicilio y reciben el servicio por una única acometida, se les hará, en dependencia de la actividad que ejerzan, una tarifa doble: la del sector doméstico para los primerosseis m3 por habitante mensualmente, y la tarifa del sector productivo a partir de estos).De igual manera, se incrementarán los costos para el servicio de agua potable a áreas verdes públicas, huertos o parcelas agrícolas autorizadas y campos de golf.También subirán los precios del agua para embarcaciones, y los servicios de agua no potable en redes.Posteriormente, el 1ro. de julio de este año, el sector presupuestado se acogerá al nuevo régimen de pago, que implicará un aumento para los usuarios metrados. Almeida Llanes señaló que los servicios de acueducto modificarán su costo para penalizar el sobreconsumo de agua en las diferentes entidades del país, de modo que, con la actual tarifa, se pagará 4,20 pesos por m3 al sobrepasar la norma hasta un 25 %, mientras que cuando el consumo es superior a este margen, la nueva cota será de siete pesos.La directiva refirió que la toma de agua en puntos de aprovisionamiento con carros cisternas y el abasto con estos medios mantendrá sus valores actuales, al igual que los cobros por alcantarillado, limpieza de fosas y desobstrucciones manuales y mecanizadas al interior de las entidades.No obstante, el pago por el servicio de agua desalinizada –extremadamente costosa para el país– se incrementará de 2,5 a cinco pesos por m3, en tanto se incorporará a la tarifa el pago por el servicio de aguas pluviales o drenaje, antes inexistente, que tendrá un valor de hasta el 5 % de la facturación del acueducto.Finalmente, el sector domiciliario experimentará el cambio de tarifas el 1ro. de octubre de 2020. Para este apartado, aclaró la directiva, se decidió modificar los pagos, a partir del consumo de 4,5 m3 de agua por habitante al mes. En comparación con la tarifa actual, los precios por cada m3 se duplicarán, triplicarán y cuadruplicarán su valor en la medida en que se consuma más agua que la establecida por la norma, –en este caso tres m3  por habitante al mes–.Por ejemplo, la vivienda con hidrómetro, que hoy paga el m3 a 1,50 pesos, en el rango de consumo de más de 7,5 y hasta 8,5 m3, pagaría con la nueva normativa siete pesos por cada m3.De acuerdo con la fuente citada, esta comparación entre ambas tarifas aparecerá estampada en la factura mensual que recibe cada usuario, con el objetivo de preparar a estos ante los cambios de pago que se implementarán en el sector metrado.