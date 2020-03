Llama Díaz-Canel a cumplir las medidas para evitar propagación de la COVID-19

Llama Díaz-Canel a cumplir las medidas para evitar propagación de la COVID-19Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, llamó hoy en su cuenta de Twitter a cumplir las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en la Isla.



Cumplir las medidas. El miedo no evita el contagio. En cambio, la serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad, consustanciales al cubano, pueden ayudar a evitar su propagación, afirmó el mandatario en la red social.

Díaz-Canel Bermúdez, insistió este sábado en la necesidad de cumplir con todas las medidas indicadas para enfrentar la COVID-19 y no bajar la guardia ante el peligro que continúa significando la expansión del nuevo Coronavirus, que ya está en 125 países del orbe, 22 de ellos en la región de las Américas.



En un encuentro de trabajo para dar seguimiento permanente a la situación de la COVID-19 en la nación caribeña el mandatario convocó a la población cubana a ser responsable, evitar hasta donde se pueda las actividades que supongan aglomeración de personas y acudir al médico ante cualquier síntoma respiratorio.



Según se dio a conocer en la reunión, hasta el momento no existen nuevos casos confirmados en Cuba de la enfermedad; los cuatro pacientes presentan una evolución favorable y se mantienen asintomáticos. Sus contactos directos continúan en vigilancia activa, sin ninguna incidencia por ahora.



La situación en el país, dijo Díaz-Canel, se ha mantenido estable porque hemos tomado medidas y “no se nos puede ir de las manos”. Tenemos que trabajar de manera diferente, porque la situación en el mundo cada vez es más compleja, precisó.



Reiteró que el pueblo tenga confianza en que el gobierno va a estar dando constantemente información veraz para no dar espacio a las noticias falsas y de mala fe. En las redes sociales, añadió, se está distorsionando la realidad cubana y lo que estamos haciendo. La información oficial, la que se está dando con toda seriedad y responsabilidad, es la que sale del Ministerio de Salud Pública.