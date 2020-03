Confirman un nuevo caso de COVID-19 en Cuba: Suman once en el país

Resulta fundamental el control que en estos momentos se realice en frontera para lograr detectar a tiempo viajeros que ingresen al país y que pudieran ser portadores de la COVID-19, insistió el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la tarde de este miércoles, durante la reunión que de manera sistemática desarrolla el Gobierno cubano para dar seguimiento a la situación generada por el nuevo Coronavirus.Como principio esencial –dijo- se debe acentuar la orientación e información a los viajeros sobre la conducta a seguir una vez que ingresen al territorio nacional. De igual manera, el Jefe de Estado subrayó la necesidad de intensificar las medidas de higiene en todos los escenarios; mantener la pesquisa activa en las áreas de salud; e implementar el teletrabajo en todos los centros laborales donde existan condiciones para ello, sin que el personal deje de cumplir con sus actividades.Al presentar una actualización de la situación en el país, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, dio a conocer que además de los tres casos informados en la mañana de este 18 de marzo, fue diagnosticado un nuevo paciente, por lo cual asciende a 11 la cifra de confirmados en el país.Se trata de un ciudadano canadiense, de 57 años de edad, que arribó a la Isla el pasado 14 de marzo procedente de Canadá, en vuelo directo a la provincia de Holguín, y se hospedó en el Hotel Río de Oro, del municipio de Rafael Freyre, de la referida provincia.Al comenzar a presentar síntomas de la enfermedad fue identificado el día 16 por el médico de la institución como sospechoso, e inmediatamente ingresado en el centro de aislamiento Villa El Cocal. En horas de este miércoles se diagnosticó como positivo al nuevo Coronavirus por el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba. Su evolución clínica es estable y se han identificado seis contactos directos, todos en vigilancia.Tras comentar acerca del lamentable fallecimiento del turista italiano, cuya situación se había ido agravando en las últimas horas producto a severas complicaciones propias de la enfermedad, Portal Miranda explicó que los diez pacientes diagnosticados que permanecen ingresados en instituciones de salud presentan una evolución clínica estable y sus contactos directos se mantienen en vigilancia activa, sin incidencias hasta el momento.El Ministro comentó que se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 356 pacientes, de ellos 101 son extranjeros y 255 cubanos; en tanto estaban en vigilancia por la atención primaria de salud 26 mil 415.Hasta la fecha –dijo- se han investigado mil 49 casos de Infección Respiratoria Aguda, 400 de los cuales resultaron positivos a virus respiratorios, con predominio de la Influenza A. En particular sobre la COVID-19, se acumulan 259 estudios, 11 de los cuales han resultado positivos.Ante la creciente amenaza de la pandemia a nivel mundial, donde ya se ha reportado presencia de la enfermedad en más de 146 países y se constatan cifras de fallecidos superiores a las 7 mil 800 personas, el Gobierno cubano continúa implementando y perfeccionando las medidas de prevención y control ya diseñadas, a las cuales se irán uniendo otras teniendo en cuenta la situación epidemiológica a que nos enfrentemos.Como un elemento esencial, Portal Miranda destacó el seguimiento que se debe dar a las personas que ingresen al territorio cubano, sobre todo si proceden de naciones de alto riesgo. Además de las precauciones propias de cada viajero, sea o no residente en el país, resulta vital el reforzamiento que se haga sobre las acciones de chequeo en las áreas de atención, aun cuando las personas no presenten síntomas.El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó la atención sobre la necesidad de continuar avanzando con toda la firmeza que lleva esta situación, y sin apresuramientos o improvisaciones.Foto: Estduios Revolución.Respecto a los viajeros residentes en Cuba, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, enfatizó en que se deben intensificar todas las medidas posibles. Si no se presentan en el consultorio del médico y la enfermera de la familia –acentuó- tenemos que irlos a buscar y eso es parte de la pesquisa activa. Todo lo que estamos haciendo nos tiene que parecer insuficiente en aras de la prevención, valoróPor su parte, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó la atención sobre la necesidad de continuar avanzando con toda la firmeza que lleva esta situación, y sin apresuramientos o improvisaciones.