Ministerio del Transporte anuncia medidas para enfrentar la COVID-19

A partir de las doce de la noche de hoy quedan suspendidas las transportaciones por ómnibus, ferrocarril, avión y catamarán en el caso de la Isla de la Juventud, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila en conferencia de prensa esta mañana.“Todos los pasajeros que tenían reservaciones o que decidan no viajar podrán reembolsar el costo del pasaje durante los próximos tres meses. Entre tanto, las personas que deseen trasladarse- y que ya tenían reservaciones- cuando se normalice la situación tendrán prioridad para adquirir los boletos”, agregó el ministro. Rodríguez Dávila explicó que el término se aplica para evitar aglomeraciones en las agencias de pasajes del país y por tanto, contribuir así a las medidas que adopta el país para enfrentar la COVID-19.A la par se reforzaron las listas de esperas en esta jornada para movilizar a la mayor cantidad de clientes posibles y paulatinamente se cierran estos puntos para evitar la acumulación de personas en locales.En el caso de la aviación, el ministro reiteró que todos los pasajeros que lleguen al país entrarán en aislamiento durante catorce días en los centros especializados. “Es una transportación que se ha organizado con los distintos territorios y ningún familiar tendrá contacto con sus allegados. Es una medida que puede parecer dura, pero es necesaria para controlar la enfermedad”.Durante la conferencia de prensa el titular confirmó la cancelación de las salidas hacia el exterior los residentes cubanos. “Pedimos a las personas que no se trasladen hacia los aeropuertos. Las aerolíneas han sido notificadas de esta decisión y los viajeros deben ponerse en contacto con esas empresas para reacomodar sus vuelos”.Como se informó la víspera en la Mesa Redonda, se le notificó a las aerolíneas que los pasajeros solo pueden traer el equipaje de mano y una maleta. El resto de los maletines deben ser trasladados como equipaje de carga para facilitar la operación logística en de los aeropuertos.“Se realizará un procedimiento para desinfestar todos los equipajes que arriben al país e irán junto con los pasajeros a los centros de asilamiento”, comentó el ministro.También se informó que los aeropuertos permanecen abiertos porque varias aerolíneas vienen a buscar a los turistas que aun permanecen en el territorio nacional. “En el caso de los pasajeros en tránsito, realizaran la escala dentro de las propias aeronaves”.En el caso del transporte automotor se dispuso el cierre de todas las terminales interprovinciales a partir de mañana. “Esto será un proceso paulatino y por eso se reforzó la transportación por lista de espera en el día de hoy. Recomendamos a las personas a no viajar”, expuso.Al mismo tiempo, se cancela la transportación interprovincial que se realiza con camiones particulares u otros medios.  “Cualquiera excepción a estas medidas se evaluará por un equipo de trabajo y las autoridades de los territorios”.En otro momento de su intervención, el titular del sector dijo que se concilia con varios organismos como educación, el INDER, las FAR tras el cese del proceso docente. “La transportación se realizarán de manera ordenada, escalonada y segura para trasmitir confianza a todos los familiares”.Igualmente se dio a conocer que todos los choferes que realicen operaciones deben estar debidamente protegidos y los carros que transportan pasajeros desde los aeropuertos deben tener las dos primeras filas vacías.Como parte de las medidas para enfrenar el nuevo coronavirus también se orientó desinfectar todos los ómnibus al concluir sus operaciones en el día para que estos equipos no se conviertas en focos contaminantes, advirtió Dávila Rodríguez.“Por el momento se mantienen la transportación urbana de pasajeros para garantizar la movilidad dentro de las ciudades para aquellos que de manera imprescindible tengan que desplazarse para sus centros de trabajo. Recomendamos a la población que todo el que tenga un nasobuco lo use dentro del ómnibus”.Entre tanto, los ferrocarriles realizarán sus últimos viajes en esta jornada y a partir de mañana servirán para las trasportaciones masivas de estudiantes. “No obstante se mantiene las trasportaciones ferroviarias locales y se evaluará su funcionamiento constantemente”.En el caso de las operaciones marítimas portuarias se ha reducido al mínimo el personal que interviene en las operaciones, y los que se mantienen trabajando se les asegura las medidas de protección, sostuvo el directivo.“Los viajes en catamarán cesan a partir de mañana y los viajes que quedan hasta el fin de semana es para los estudiantes. Se realizará un vuelo a las dos de la mañana, lunes, miércoles y viernes para la transportación necesaria y será organizado por las autoridades de ese municipio”, puntualizó.