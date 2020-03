Cuba confirma 9 pacientes positivos a la COVID-19, la cifra de casos asciende a 57

Al cierre del día 24 de marzo, Cuba confirmó 9 casos nuevos con la COVID-19, para un acumulado de 57 en el país, informó esta mañana el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el especialista actualizó sobre la situación del nuevo coronavirus en la Isla y ofreció detalles sobre los últimos casos:Arribó al país el 12 de marzo del presente año procedente Miami, Estados Unidos de América. Acudió a su área de salud correspondiente el 22 pasado por presentar síntomas catarrales. Fue identificado como caso sospechoso y remitido al Hospital “Luis Díaz Soto”, donde se mantiene aislado con evolución satisfactoria hasta el momento.Arribó al país el 8 de marzo del presente año, procedente de México. El día 22 acude al sistema de salud donde fue identificada como caso sospechoso y remitida al Hospital “León Cuervo Rubio”. Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento.Arribó al país el 16 de marzo del presente año procedente de Ecuador. El día 22 acudió directamente al Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) por presentar síntomas catarrales.Fue identificado como sospechoso y quedó ingresado en dicha institución. Se mantiene aislado con evolución satisfactoria hasta el momento.Arribó al país el 16 de marzo del presente año procedente de Ecuador. El día 22 acudió directamente al IPK por presentar síntomas catarrales. Fue identificada como sospechosa, quedando ingresada en dicha institución. Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento.Es contacto del caso confirmado cuya fuente de infección fue un grupo de italianos. Comenzó con síntomas el 20 de marzo en la noche. El 21 pasado, en el seguimiento de su médico de familia, es detectada con sintomatología respiratoria y remitida al Hospital “Mario Muñoz Monroy”, donde fue ingresada. Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento.Comenzó con síntomas el día 19. Acudió el 20 con sintomatología respiratoria al consultorio del hotel “Arenas Doradas”. Fue identificado como caso sospechoso y remitido al Hospital “Mario Muñoz Monroy”, donde fue ingresado. Se mantiene aislado con evolución satisfactoria hasta el momento.Comenzó con síntomas el día 19. Acudió el 20 pasado a la Clínica Internacional de la ciudad de Cienfuegos, después de haber sido identificada por la dueña del Hostal donde se hospedaba. Es identificada como caso sospechoso y remitida al Hospital “Mario Muñoz Monroy”, donde fue ingresada. Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento.Comenzó con síntomas el día 17. El 18 pasado acudió a la Clínica Internacional de Cayo Coco por presentar sintomatología respiratoria. Fue identifica como caso sospechoso quedando ingresada en la institución. Se trasladó al Hospital “Octavio de la Concepción y de la Pedraja”, de la provincia Camagüey. Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento.Arribó al país el 20 de marzo del presente año procedente de Madrid, España. Comenzó con síntomas el día 20 en la noche. El 21 pasado, en la visita que le realiza el médico de familia, fue detectada con síntomas y remitida al centro de aislamiento en el Hospital Faustino Pérez. Actualmente se encuentra ingresada en el hospital Manuel “Piti” Fajardo, de la provincia Villa Clara.Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento.De los 57 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el momento, se mantienen ingresados 54, de los cuales dos se reportan en estado crítico. Equipos médicos de especialistas en Terapia Intensiva y un Grupo de Expertos del Ministerio de Salud Pública mantienen una atención y seguimiento permanente.El paciente de 71 años, italiano, ingresado en el Hospital Fermín Valdés Domínguez, de Holguín, con antecedente de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que fue reportado de grave en días anteriores; se encuentra estable y con evolución satisfactoria.El resto de los pacientes presentan una evolución clínica estable.

1 479 pacientes ingresados para vigilancia



En Cuba se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica, en los centros de aislamiento y atención creados con este fin, 1 479 pacientes; de ellos 116 extranjeros y 1 363 cubanos. Otras 36 526 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Hasta el momento se han realizado 738 muestras para detectar la COVID-19, de las cuales han resultado positivos los 57 casos acumulados hasta el momento.



Hasta la fecha se han reportado 169 países con COVID-19, confirmados 378 041 casos y 16 365 fallecidos, para una letalidad de 4,33% (+0,01). La Organización Mundial de la Salud reporta 103 países con transmisión. Fuera de China un total 296Â 293 casos y 15 982 fallecidos.



En la Región de las Américas se encuentran afectados 34 países y 12 territorios de ultramar. Se han confirmado 54 313 casos y 700 fallecidos.



Durán también aseguró que el bebé de 18 meses de edad y su madre, de 19 años de edad, quienes fueron dados positivos a la enfermedad, permanecen ingresados en Santiago de Cuba, con una evolución favorable y sin ninguna complicación.



El doctor expresó además que existen en el país todas las camas necesarias para atender el nuevo coronavirus y otras enfermedades crónicas transmisibles. “No compite la ayuda internacional con los recursos que tenemos en nuestro país para enfrentar la COVID-19 y otras”, subrayó.



Durante su intervención, el especialista del MINSAP aclaró algunas dudas sobre las características de la enfermedad que persisten en la población:



La COVID-19 es una enfermedad que se sigue investigando. Aún no se confirma que exista una inmunidad en los pacientes que la han padecido.

No podemos afirmar con elementos científicos que el sol o el calor ayuden a combatir el virus. No podemos confiarnos.

Siempre hay un incremento de la circulación de los virus en los meses de invierno. Pero por la situación que se viene dando en el mundo no creo que el clima modifique el cuadro clínico de las personas que padecen esta enfermedad.



Durán explicó las investigaciones que se realizan diariamente de conjunto con BioCubaFarma, para actualizarnos sobre el arsenal de medicamentos que se emplean en el mundo para combatir el nuevo coronavirus.



El doctor recordó la videoconferencia realizada hace unos días con varios países de la región y con los expertos chinos que más experiencia tienen en el manejo de esta enfermedad.



“Nuestro tratamiento comienza con el interferón y otros antirretrovirales que se usan en el mundo, algunos para el tratamiento del VIH”.



Durante dicha conferencia los expertos también conversaron sobre la utilización del suero autoimmune, que ya ensayan los chinos. “Es una experiencia que se utilizó en la lucha contra el ébola. De hecho, nuestro cooperante que padeció la enfermedad donó su sangre para que se hiciera ese suero”, explicó el doctor cubano.



Al finalizar su intervención el especialista aclaró que las etapas de la enfermedad en el país están en dependencia no solo del número de casos, sino de la transmisión que se pueda producir.



“Que lleguemos a la fase de la cuarentena depende de esto. Pero todo lo que estamos haciendo es para no llegar a esa situación”.



Para ello el doctor llamó la atención sobre la cantidad de personas que aún continúan en las calles e insistió en la responsabilidad individual, de la familia y vecinos en que todo el que tenga síntomas acuda al médico.