Díaz-Canel: Las medidas ante la COVID-19 están dando resultados, pero no podemos confiarnos

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó este lunes a continuar trabajando sin descanso en el enfrentamiento a la COVID-19. “Las medidas nos están dando resultados, pero no podemos confiarnos, todavía no hemos entrado al momento más crítico”, aseveró al encabezar la reunión diaria de chequeo a la situación con el nuevo coronavirus en la Isla y el Plan para su contención.“Si seguimos trabajando con esta eficiencia, con este resultado, e incrementamos ahora, con las posibilidades que tenemos, las pruebas y por tanto las detecciones y los aislamientos, podemos avanzar y alejarnos de las consecuencias tan funestas que ha traído la pandemia en otros lugares del mundo”, subrayó. Díaz-Canel consideró que el país tiene que ocuparse “de manera muy intencionada en la implementación y el control de las medidas aprobadas recientemente y que fueron informadas en las mesas redondas”. Entre las tareas que dan vitalidad a la nación, mencionó la producción de alimentos y la zafra.Al evaluar lo que ha pasado en Cuba con la COVID-19, el Jefe de Estado se refirió al fallecimiento de dos cubanos, “se luchó por la vida de ellos, pero lamentablemente el estado en que estaban impidió que pudieran salvarse”.Destacó el comportamiento más disciplinado de la población durante el fin de semana. El domingo prácticamente las calles de La Habana y de otras ciudades del país estaban vacías y las colas se hicieron con más orden, comentó, “eso demuestra que cuando se convoca, cuando se explica, cuando se argumenta y cuando hay una lógica en lo que estamos haciendo, el pueblo apoya”.El Presidente de la República comentó dos momentos de emoción que marcaron el fin de semana. Uno fue “el recibimiento espontáneo que se hizo en el aeropuerto de Madrid a la brigada médica que va a trabajar en Andorra”. El otro, “el aplauso que se convocó por la televisión en el día de ayer a las nueve de la noche, que al parecer se quedará como costumbre en estos días, y es también un reconocimiento al personal médico y a todos los que están trabajando en función de enfrentar la epidemia. Eso dice de los sentimientos, de la solidaridad y del apoyo de la población”.Durante la reunión – en la que también participaron el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura; el primer ministro Manuel Marrero Cruz; y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa – el Jefe de Estado fue enfático al referirse a la importancia de que los médicos cubanos estén debidamente protegidos y que puedan descansar, para cuidarlos y no se sientan desbordados por la situación.Reiteró la necesidad de que la población se mueva lo menos posible y en eso es determinante, dijo, que en medio de esta situación con la COVID-19 se suspendan todos los trámites que no son indispensables.Como es habitual cada tarde en el Palacio de la Revolución, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, actualizó el contexto con el nuevo Coronavirus en Cuba, donde hasta este lunes se habían confirmado 170 casos: 143 cubanos y 27 extranjeros. A excepción de la Isla de la Juventud y Mayabeque, todas las provincias presentan casos, con los mayores números en La Habana (43), Villa Clara (27) y Ciego de Ávila (14).Entre otros datos, el titular subrayó que se ha cumplido a cabalidad con la medida de mantener en cuarentena a todos los viajeros cubanos que arriban a la Isla, cifra que ya llega a 1 950, de ellos 36 niños y 1 915 adultos. Hasta el momento en el país se han habilitado para este fin 63 centros de aislamiento, con una capacidad de 9 284 camas.Portal Miranda puntualizó, además, que en la jornada del domingo se logró pesquisar un total de 6 840 170 personas, de ellos un 1 061 495 correspondieron a adultos mayores, que como se ha demostrado son los más vulnerables a esta peligrosa enfermedad.En el encuentro de trabajo se reconoció a los estudiantes de Medicina que están participando en las pesquisas que se realizan por los barrios para determinar cuáles son las personas con síntomas respiratorios y mantener sobre ellos una vigilancia epidemiológica. En las cercanías de la celebración por el 4 de abril, aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Organización de Pioneros José Martí, Díaz-Canel abogó por diseñar una celebración que, a través de las redes sociales y de la televisión, llegue a todos los jóvenes y pioneros.