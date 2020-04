Ministerio de Salud Pública: Ascienden a 212 los casos de COVID-19 y reportan 12 recuperados en Cuba

Detalles de los 26 nuevos casos confirmados:

Pacientes reportados en estado crítico:

Hasta el cierre del día de ayer, en Cuba se encuentran ingresados 2 mil 742 pacientes, de ellos mil 140 sospechosos y 193 confirmados. Otras 26 mil 278 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de SaludParte de cierre del día 31 de marzo de 2020 a las 12:00 de la nocheSiguen disminuyendo las operaciones aéreas en el país. Igualmente disminuyen el número de extranjeros en casas de arrendamiento, aunque no todo lo que se quisiera. Más de 2 mil personas ingresaron al país. Se confirmaron 26 nuevos casos en el día de ayer de 444 pruebas realizadas, 25 ciudadanos cubanos y un extranjero, para un acumulado de 212 en el país.De los cubanos 8 adquirieron la infección vinculada al exterior, y 10 fueron contactos de casos confirmados, y 7 fueron contactos de viajeros del exterior.188 pacientes tienen una evolución clínica estable, 4 pacientes críticos y 12 recuperados.Se mantienen ingresados 2 mil 742 pacientes.Hoy se desarrolla en el país una activada importante: a determinados grupos de la población se les está realizando la prueba confirmatoria de la enfermedad.- A todos los contactos.- A todos los pacientes que se encuentren con una infección respiratoria aguda.- A todo el que fallece en Cuba por una infección respiratoria aguda.- A todos los brotes de infecciones respiratorias agudas que se de en un sector específico.Igualmente, se comenzó a aplicar el test rápido que permite determinar si la persona tiene la enfermedad. Es una prueba rápida y segura, que entre 15 y 30 minutos define si la persona es positiva o no al COVID-19. Esa prueba se les hará a:- A las personas que se encuentran en aislamiento: todos los pasajeros que vienen del exterior.- A todas las personas que arribaron a Cuba desde el 17 de marzo hasta el 23 que no se encuentran en aislamiento porque aun no se había aplicado la medida.- A todas las personas con infección respiratoria aguda.- A las personas mayores de edad que están en hogares de ancianosPreguntas de la prensaEn respuesta a las preguntas de la prensa el doctor Durán explicó que el valor de la prueba rápida permite detectar una alta probabilidad de personas que puedan tener el virus en momentos muy tempranos y que resulta más económica que la del PSR. El que de positivo al test rápido se confirmará con el PSR, y el que de negativo no será descartado, sino que se continuará su vigilancia hasta 14 días.En la comunidad de Consolación del Sur, se han diagnosticado ya 5 personas más contagiadas por el caso del exterior. Eso indica que hubo un contagio interno en la comunidad por lo que se determinó aplicar la cuarentena en el área. Esa misma habría de aplicarse en un momento determinado en un municipio o región específico, limita el movimiento y se restringe al personal dentro de su domicilio, solo permanecen abiertas las cosas imprescindibles y todo lo garantizan las autoridades. Esto se mantiene durante un periodo que puede ser de 14 días a partir de que se detecta el último caso. Esas son las razones por las que se aplicó en ese lugar la cuarentena, así disminuye el riesgo de que las personas infectadas que pueda haber en ese lugar viajen con la enfermedad o que las personas lleguen allí y continúe el contagio.Sobre el tema de los extranjeros que tenían previsto venir a Cuba a atenderse ya no se estarán atendiendo debido a las medidas en frontera que ha adoptado el país, pero se continúan atendiendo a los que ya se encontraban en la isla antes de la medida.Es mal intencionado decir que el IPK es solo para extranjeros. Hoy hay más cubanos ingresados allí que foráneos, y el ingreso en sus instalaciones depende de la región en la que viven y de la necesidad que tengan, de hecho, los críticos que hay casi todos están fuera del IPK. Sobre si se cobra la medicina, no, ni a los cubanos ni a los extranjeros se les cobra la medicina, precisó Durán.Igualmente, destacó que no hubo ningún caso a partir del 24 de marzo fuera de los centros de aislamiento. Todo el personal que ha llegado a Cuba a partir de esa fecha se encuentra en aislamiento.Sobre el tema de si hay transmisión local de la enfermedad, el doctor explicó que las medidas de restricción implementadas se aplicaron precisamente para evitar eso, pues hasta ahora solo se dio en una familia específica, no a nivel de una comunidad completa.Con respecto al uso del interferón señaló que en Cuba se utiliza en la atención a los pacientes confirmados con la enfermedad, algo que ha demostrado que tiene efectividad gracias a la experiencia en otras naciones como China, por ejemplo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hasta el cierre del día de ayer, en Cuba se encuentran ingresados 2 mil 742 pacientes, de ellos mil 140 sospechosos y 193 confirmados. Otras 26 mil 278 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Para COVID-19 se estudiaron ayer 444 casos, resultando 26 muestras positivas. El país acumula 2 mil 766 muestras realizadas y 212 positivas. Por tanto, se confirmaron ayer 26 nuevos casos, para un acumulado de 212 en el país.De los 26 casos confirmados, fueron diagnosticados 25 cubanos y un extranjero (España). De los 25 cubanos diagnosticados 8 tienen fuente de infección en el extranjero: Estados Unidos y México (3 cada uno), Chile y España, (uno cada uno), 10 fueron contactos de casos confirmados y 7 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior., residente en el municipio Pinar del Río. Es contacto de dos casos confirmados anteriormente. Comenzó el 21 de marzo con los síntomas, y fue ingresada el 29 en el Hospital “León Cuervo Rubio”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 13 contactos de este paciente., residente en el municipio Playa, La Habana. Arribó al país el 22 de marzo procedente de Estados Unidos. Comenzó el 26 de marzo con síntomas, el 30 acudió a la Clínica Central “Cira García” donde fue identificada como caso sospechoso. Fue remitida al IPK donde quedó ingresada. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 5 contactos de este paciente., residente en el municipio Cerro, La Habana. Mantuvo contacto con viajeros procedentes de Estados Unidos, asintomáticos. Comienza el día 27 con los síntomas, el 29 fue ingresado en el Hospital Luis Díaz Soto. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente., residente en el municipio Diez de Octubre, La Habana. Arribó al país el 25 de marzo procedente de México. Comenzó desde ese día con los síntomas, fue identificado como caso sospechoso inmediatamente, siendo remitido e ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 6 contactos de este paciente., residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el 19 de marzo con síntomas, e ingresa el 28 en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 7 contactos de este paciente., residente en el municipio Cerro, La Habana. Mantuvo contacto con viajeros, en su centro de trabajo. Comenzó el día 21 con síntomas, el 26 en la pesquisa fue identificado como caso sospechoso, siendo remitido e ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente., residente en el municipio Cerro, La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el día 25 con síntomas, el 28 en la pesquisa fue identificada como caso sospechoso, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente., residente en el municipio Cerro, La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el día 25 con síntomas, el 28 en la pesquisa fue identificada como caso sospechoso, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente., residente en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Arribó al país el 28 de marzo procedente de México, ese mismo día fue ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente., residente en el municipio Diez de Octubre, La Habana. Mantiene contacto con viajeros en su centro de trabajo. Comenzó el día 25 con síntomas, el 28 en la pesquisa fue identificada como caso sospechoso, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente., residente en el municipio Placetas, Villa Clara. El día 27 de marzo comenzó con los síntomas. Se encontraba ingresada en el Hospital “Manuel Fajardo” por ser contacto directo. Se mantiene con evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente., residente en el municipio Encrucijada, Villa Clara. El día 28 de marzo comenzó con los síntomas. Se encontraba ingresada en el Hospital “Manuel Fajardo” por ser contacto directo de un caso confirmado anteriormente. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 13 contactos de este paciente., residente en el municipio Remedios, Villa Clara. Arribó al país el 16 de marzo procedente de España. Es contacto de otro viajero confirmado como caso positivo anteriormente. Comenzó con los síntomas el 29, fue identificada como caso sospechoso e ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 14 contactos de este paciente., residente en Taguasco, Sancti Spíritus. Mantuvo contacto con viajeros cubanos procedentes de España. Inició con los síntomas el día 27. Fue ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo” de Villa Clara. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente., residente en Taguasco, Sancti Spíritus. Arribó de los Estados Unidos el 23 de marzo y fue detectado en el aeropuerto con síntomas. Fue ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo” de Villa Clara. Se mantiene con evolución satisfactoria hasta el momento., residente en el municipio Florida, Camagüey. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. El día 24 fue identificada como caso sospechoso por presentar síntomas, y fue ingresada en el Hospital “Amalia Simone”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 19 contactos de este paciente., residente en el municipio Florida, Camagüey. Es contacto de caso identificado anteriormente. Fue identificada como caso sospechoso el día 25 por presentar síntomas, y fue ingresada en el hospital Amalia Simone. Se mantiene con evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente., residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Arribó al país el 24 de marzo procedente de Cancún, México, donde permaneció por espacio de 10 días. Comenzó con los síntomas el 26, fue ingresada ese mismo día en el Hospital “Amalia Simoni”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 6 contactos de este paciente., residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Arribó al país procedente de Chile el 19 de marzo. Comenzó con los síntomas el 27, siendo identificado ese mismo día por su médico de familia en la pesquisa. Fue remitido el 27 e ingresado en el centro de aislamiento El Cocal de la provincia Holguín. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente., residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Arribó al país procedente de Estados Unidos. No precisa fecha de inicio de los síntomas. Fue detectado el día 29 por el área de salud, siendo remitido al Hospital “Fermín Valdéz Domínguez” para su ingreso. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente., residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Inició el 28 de marzo con síntomas, fue evaluada por su médico de familia, remitida e ingresada el día 29 en el Hospital “Fermín Valdés Domínguez”. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente., residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Trabaja en casa de renta por lo que mantuvo contacto con extranjeros. El día 20 comenzó a presentar síntomas. El día 23 fue detectada, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Ambrosio Grillo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente., residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Tiene antecedente de ser contacto de un italiano que visitó a su madre los días 18 y 19 de marzo. El día 25 comenzó la mamá con síntomas y al realizarse las pruebas resultó negativa. El día 26 comenzó con síntomas el niño, por lo que fue ingresado en el Hospital “Castillo Duany”. Mantienen evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente., residente en el municipio Contramaestre, Santiago de Cuba. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó con los síntomas el día 26, fue ingresado el día 29 en el Hospital “Ambrosio Grillo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 10 contactos de este paciente., residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Es contacto de una viajera residente en Francia, que arribó al país el día 11 de marzo, procedente de Roma, Italia. El 26 de marzo comenzó con los síntomas respiratorios por lo cual el 29 ingresa en el Hospital “Castillo Duany”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente., que arribó al país el 8 de marzo procedente de España. Comenzó el 16 de marzo con síntomas, el 30 acude a la Clínica Central “Cira García”, donde fue identificado como caso sospechoso, siendo remitido e ingreso en ell IPK. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 8 contactos de este paciente.De los 212 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 188 presentan evolución clínica estable. Se reportan seis fallecidos, un evacuado y 12 altas médicas, cuatro nuevas altas, entre ellas una ciudadana cubana de 94 años de edad. Se reportan cuatro pacientes en estado crítico y uno grave.Comenzó con síntomas el 23 de marzo, siendo ingresada el 24 de marzo en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara, con antecedentes de diabetes mellitus. Se traslada para Terapia Intensiva el día 27 por presentar dificultad respiratoria, se mantiene ventilada. Continúa reportada en estado crítico., procedente de Sancti Spíritus e ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Arribó de España el 20 de marzo y comenzó con síntomas el 21. Ha presentado empeoramiento clínico y radiográfico. Continúa reportada en estado crítico., residente en el municipio Taguasco, Sancti Spíritus. Presenta antecedentes de hipertensión arterial. El 17 de marzo arribó de República Dominicana. Comenzó con síntomas el 21 y fue ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo” de la provincia Villa Cara. Evoluciona con lesión neumónica. Se reporta en estado crítico.. Contactó con personal que procedente de España. Inició con los síntomas el 20 de marzo y fue ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto” como caso sospechoso. Ingresa en la terapia intensiva el día 29 con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, con distress respiratorio. Se reporta en estado crítico.Se mantiene reportado en estado grave el ciudadano francés de 72 años de edad, ingresado en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”, de Matanzas. Presenta antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular crónica.Hasta el 31 de marzo se reportan 175 (+1) países con casos de COVID-19 con 777 mil 799 casos confirmados (+ 62 139) y 37 mil 272 fallecidos (+ 3 693) y una letalidad de 4,79% (+0,1). Reportando transmisión en 158 países (90,2%).En la región de las Américas se reportan 188 mil 743 casos confirmados, el 24,2% del total de casos reportados en el mundo con 3 mil 688 fallecidos y una letalidad de 1,95%.