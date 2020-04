Cuba reporta 19 nuevos casos positivos a la COVID-19

La residencia por provincias y municipios de los 19 casos confirmados es:

Detalles de los 19 nuevos casos confirmados:

Pacientes reportados en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:

Cuba no recibió ningún visitante este viernes, precisa Durán

¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento?

Cuba reportó al cierre del 3 de abril un total de 19 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 288 en el país, precisó este sábado en conferencia de prensa Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del MINSAP.De los 288 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 255 presentan evolución clínica estable, se reportan seis fallecidos, un evacuado y 15 altas. Hasta el momento ocho pacientes se encuentran en estado crítico y tres graves. Según precisó Durán, para diagnosticar la enfermedad se hicieron por primera vez 1057 pruebas, 630 en el IPK, 239 en Villa Clara, y 188 en el Laboratorio de Biología Molecular de Santiago Cuba. El país acumula 5 mil 202 muestras realizadas y 288 positivas."Resultaron positivas 19 muestras, el 1,8 por ciento, inferior al día de ayer. No obstante estamos insatisfechos, queremos encontrar todavía más casos para poderlos aislar", explicó el directivo.Resaltó que se encuentran ingresados 3 mil 343 pacientes, de ellos mil 602 sospechosos y 266 confirmados, mientras que otras 18 mil 314 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.De los 19 casos confirmados, fueron diagnosticados 18 cubanos y un extranjero (Perú). De los 18 cubanos diagnosticados dos tienen fuente de infección en el extranjero: Italia y Nicaragua (1 cada uno), siete fueron contactos de casos confirmados y nueve fueron contactos de viajeros procedentes del exterior.: 2 ( 1 del municipio Artemisa, y 1 de Güira de Melena): 10 (3 del municipio Playa, 2 del Cerro; Plaza, La Lisa, San Miguel, Habana Vieja y Centro Habana presentaron 1 cada uno): 5 (del municipio Matanzas): 1 (del municipio Santa Clara): 1 (del municipio Santiago de Cuba), residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado anteriormente, por lo que se encontraba en aislamiento desde el día 29 para vigilancia. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 25 contactos de este paciente., residente en el municipio Güira de Melena, provincia Artemisa. Es contacto de un viajero que presentó síntomas respiratorios. Fue ingresado el día 30 en el Hospital Pediátrico Provincial. Luego de resultar positivo es remitido al Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 10 contactos de este paciente., residente en el municipio Plaza, provincia La Habana. Comenzó el pasado 24 de marzo con síntomas, siendo ingresada con Neumonía en el IPK. Se encuentran en vigilancia 15 contactos de este paciente., residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Arribó al país el 23 de marzo procedente de Nicaragua. Comenzó el 31 pasado con síntomas, siendo remitida del centro de aislamiento de Cojímar al Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentra en vigilancia 14 contactos de este paciente., residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Comenzó con síntomas el día 28. En la pesquisa realizada el propio 28 de marzo es identificado como casos sospechoco, siendo remitido e ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 22 contactos de este paciente., residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Es contacto de su madre, quien se encuentra hospitalizada por cuadro respiratorio, y de su hermana que arribó al país el pasado 22 de marzo procedente de Estados Unidos de América. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 15 contactos de este paciente., residente en el municipio la Lisa, provincia La Habana. Arribó al país el 28 de marzo procedente de Italia. Comenzó ese propio día con síntomas, siendo remitida del centro de aislamiento de Cojímar al Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente., residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Es contacto de viajeros procedentes de Bélgica. El 28 acude al servicio de urgencias del Hospital “Manuel Piti Fajardo”, siendo ingresada con diagnóstico de Neumonía y trasladada ese mismo día al IPK. Se encuentran en vigilancia 9 contactos de este paciente., residente en el municipio de Playa, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado anteriormente. Comenzó el 30 de marzo con síntomas y el día 31, fue remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Se encuentran en vigilancia 6 contactos de este paciente., residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Es contacto de su esposo que arribó al país el pasado 22 de marzo procedente de los Estados Unidos de América. Comenzó el 1 de abril con síntomas, siendo remitida al Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentra en vigilancia 10 contactos de este paciente., residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Es contacto de su papá que arribó al país el 22 de marzo procedente de Estados Unidos de América. Comenzó el día 31 con síntomas y el 1ro de abril, fue remitido e ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 12 contactos de este paciente., residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Es contacto de un caso confirmado con anterioridad. Comenzó el 31 de marzo con síntomas, siendo remitida e ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 18 contactos de este paciente., residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Es contacto de su esposa viajera procedente de México. El 29 pasado fue ingresado en el centro de aislamiento y posteriormente remitido al Hospital “Mario Muñoz Monroy”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 15 contactos de este paciente., residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado con anterioridad. Se encontraba en el centro de aislamiento asintomático. En el día de ayer fue remitido e ingresado en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 16 contactos de este paciente., residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confi8rmado con anterioridad. Se encontraba en el centro de aislamiento asintomática. En el día de ayer fue remitida e ingresada en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente., residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado con anterioridad. Se encontraba en el centro de aislamiento asintomática. En el día de ayer fue remitida e ingresada en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente., residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Es contacto de un caso confirmado con anterioridad. Se encontraba en el centro de aislamiento asintomática. En el día de ayer fue remitida e ingresada en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente., residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Es contacto de su hija viajera procedente de Suiza. Se encuentra ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Se encuentran en vigilancia ocho contactos de este paciente., residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Trabaja como oficial de la técnica canina del aeropuerto de Santiago de Cuba. Comenzó con síntomas el día 24, siendo ingresado el pasado 25 en el Hospital “Ambrosio Grillo”. Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 11 contactos de este paciente.De los 288 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 255 presentan evolución clínica estable. Se reportan seis fallecidos, un evacuado y 15 altas. Se reportan ocho pacientes en estado crítico y tres graves.Comenzó con síntomas el 23 de marzo, siendo ingresada el 24 de marzo en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara, con antecedentes de diabetes mellitus. Se traslada para Terapia Intensiva el día 27 por presentar dificultad respiratoria, se mantiene ventilada. Continúa reportada en estado crítico., procedente de Sancti Spíritus e ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Arribó de España el 20 de marzo y comenzó con síntomas el 21. Ha presentado empeoramiento clínico y radiográfico, además miocarditis con derrame pericárdico. Continúa reportada en estado crítico., residente en el municipio Taguasco, Sancti Spíritus. Presenta antecedentes de hipertensión arterial. El 17 de marzo arribó de República Dominicana. Comenzó con síntomas el 21 y fue ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo” de la provincia Villa Clara. Evoluciona con lesión neumónica y distress respiratorio. Continúa reportado en estado crítico., residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Es contacto de su hija que arribó el 15 de marzo de Suiza. Comenzó con síntomas el día 25 y fue ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Paciente alcohólico, con antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, hipotiroidismo y neuropatías a repetición. Evoluciona taquicárdico, hipertenso, con abundantes secreciones traqueo- bronquiales. Se encuentra reportado en estado crítico., residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Mantuvo contacto con un viajero procedente de Lombardía, Italia. Comenzó con síntomas el 21 de marzo, fue remitido del Hospital “Calixto García” al Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta distress respiratorio agudo. Continúa reportado en estado crítico.Contactó con personal que procedente de España. Inició con los síntomas el 20 de marzo y fue ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto” como caso sospechoso. Ingresa en la terapia intensiva el día 29 con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, con distress respiratorio. Continúa reportado en estado crítico., residente en España. Arribó al país el 6 de marzo. Comenzó con síntomas el 25 de marzo e ingresa en el IPK. Se trasladó para la terapia intensiva por un distress respiratorio marcado. Se encuentra reportado en estado crítico., con antecedentes de hipertensión arterial. Evolutivamente se aprecia empeoramiento de la función ventilatoria y se encuentra bajo ventilación mecánica y con un Distress respiratorio. Se encuentra reportado en estado crítico., ingresado en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”, de Matanzas. Presenta antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular crónica. Continúa reportado en estado grave., residente en el municipio Playa, provincia La Habana. fue ingresado con diagnóstico de Neumonía el día 28 en el IPK. Tiene antecedentes de Insuficiencia Renal Crónica y Glomerulopatía. Presenta distress respiratorio. Se encuentra reportada en estado grave., residente en el municipio de Playa, provincia La Habana. Comenzó el 30 de marzo con síntomas y el día 31, fue remitida e ingresada en el Hospital “Salvador Allende”. Presenta lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, creatinina elevada e insuficiencia respiratoria ligera. Se encuentra reportada en estado grave.Hasta el 3 de abril se reportan 179 países con casos de COVID-19, con 999 mil 554 casos confirmados y 51 mil 508 fallecidos para una letalidad de 5,15%. Reportando transmisión en 171 países (95,5%).En la región de las Américas se reportan 281 mil 754 casos confirmados, el 28,2% del total de casos reportados en el mundo con 6 mil 946 fallecidos y una letalidad de 2,5%.En conferencia de prensa, Francisco Durán precisó que en el día de ayer no se recibieron viajeros en Cuba. “Solamente salieron 464, de ellos 395 extranjeros, 65 emigrados, y 4 cubanos residentes que por distintos problemas de salud se les autorizó la salida”.De esta forma en Cuba, dijo, se mantienen en Cuba 18 mil 927 personas, 7 mil 97 de ellos emigrados.Igualmente, explicó que se mantienen en casas de arrendamiento 1680 extranjeros, la gran mayoría en La Habana y Santiago de Cuba.En la ronda de preguntas como parte de la conferencia de prensa de este sábado, periodistas cubanos preguntaron al director nacional de Epidemiología del MINSAP sobre las diferencias entre los términos cuarentena y aislamiento.Al respecto, Durán aclaró que aislamiento se refiere en epidemiología a la restricción de movimientos de una persona infestada; mientras que una cuarentena se trata de un grupo de medidas aplicadas a una población, que no son las personas infestadas, pero que ha tenido riesgo de haber sido contagiada."Está la cuarentena completa, que es una restricción total de movimientos, dejando solamente las cosas mínimas para las personas como la alimentación, medicamentos; y está la modificada, donde hay medidas de restricción basadas en la forma de contagio de esta enfemedad. El objetivo es limitar el riesgo de esa población que ya ha estado sometidas a un riesgo de evitar el contagio", explicó.Asimismo, Durán aclaró que las cuarentenas son hasta dos períodos de incubación máximos de la enfermedad. "En COVID-19 son 14 días, por lo que hasta 28 días puede prolongarse una cuarentena o aislamiento, para evitar el riesgo de incremento de transmisión de la enfermedad", dijo.