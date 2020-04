Díaz-Canel: Actuar con más rigor contra indisciplinas que obstaculizan el enfrentamiento a la COVID-19

Independientemente de las complicaciones y de la actual situación, no podemos pasar por alto que hoy es el aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Organización de Pioneros José Martí, valoró el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la tarde de este sábado al encabezar, junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la reunión que a diario analiza el escenario que presenta la Isla ante la COVID-19.Desde este lugar –dijo– donde está reunido un importante grupo de representantes de organismos de la Administración Central del Estado e instituciones de nuestro país, llegue “el reconocimiento y la felicitación a nuestros jóvenes y niños, y en particular a los jóvenes que están participando también en las tareas de enfrentamiento a la pandemia”. Seguidamente, reiteró la necesidad “de aprovechar el fin de semana para el aislamiento social, para seguir avanzando en los resultados del enfrentamiento”.Hoy tenemos un escenario menos complejo, apuntó, y por primera vez este viernes no entraron al país viajeros desde el exterior a partir de la medida que se había adoptado. En tanto se continúan incrementando los pesquisajes en las comunidades y la aplicación de los test rápidos para el diagnóstico del nuevo coronavirus.Destacó, además, que las medidas que se han ido adoptando han permitido que el comportamiento en la detección de los casos se corresponda con las personas que ya estaban bajo vigilancia o en determinado control o cuarentena.De ahí su reflexión para pasar ya, de una etapa donde hemos tratado de educar a la población y se han creado todas las condiciones de información, de cómo hay que proceder, a actuar con más rigor contra las conductas de indisciplina que obstaculizan el buen desempeño de todas las medidas que hemos tomado.En el encuentro, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, ofreció una actualización acerca del escenario que se manifiesta en el territorio nacional, donde ya suman 288 pacientes confirmados al nuevo coronavirus.Este viernes –acentuó– se estudiaron en el país 1057 casos para la COVID-19, lo cual constituye la mayor cifra que se ha logrado hasta el momento.A su vez, añadió que se ha intensificado en las últimas horas la aplicación de los test rápidos, donde ya se acumulan un total de 28 671 pruebas. Específicamente el 3 de abril –apuntó–Â se realizaron 3 359 test rápidos, de los cuales cuatro resultaron positivos. “Este es un proceso que está bien organizado”, consideró.Al respecto, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, insistió en que los kits rápidos, como ya se ha explicado a nuestra población, son un complemento para el trabajo que se realiza, no un medio de diagnóstico de la enfermedad.Asimismo, enfatizó en la importancia de que la pesquisa que se realiza en las comunidades sea objetiva y de calidad, lo cual nos permite continuar detectando casos sospechosos.Como parte del minucioso seguimiento que hace el Gobierno cubano al Plan para la Prevención y el Control del nuevo coronavirus, durante la reunión se analizaron también las acciones que ha venido desarrollando el Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara, donde hasta el momento se constataban 31 casos positivos a la COVID-19 y se han activado los 13 consejos de defensa municipales.De igual manera, el ministro del Interior, el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, detalló sobre el quehacer que ha desempeñado el sector para insertarse en el Plan aprobado para enfrentar y contener la pandemia en el país. El accionar de las fuerzas del orden interior ha contribuido a revertir vulnerabilidades y adoptar decisiones oportunas en determinadas cuestiones que pudieran quebrantar las medidas dispuestas por el Gobierno, un esfuerzo en el que también se articulan las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros organismos e instituciones del país.Explicó que, en función de preservar la tranquilidad ciudadana y la disciplina de la población, se ha incrementado además la presencia policial en la vía pública y la vigilancia y patrullaje en todo el territorio nacional, así como han aumentado las acciones preventivas ante quienes violan disposiciones establecidas o ponen en riesgo su salud o la de quienes con ellos conviven.En medio del complejo escenario sanitario que vive Cuba –subrayó– a partir de ahora corresponde actuar con mayor rigor ante los que incurran en la violación de las medidas adoptadas para proteger a los ciudadanos y minimizar los riesgos de contagio.