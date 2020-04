OMS no recomienda aún el levantamiento de la cuarentena

Mascarillas, no para todos

La Organización Mundial de Salud (OMS) no tiene una recomendación general sobre las vías de relajación de las restricciones tomadas por diversos países del mundo en respuesta a la propagación del covid-19, dijo este martes el vocero del organismo, Christian Lindemeier, según Reuters.«Una de las partes más importantes [del levantamiento de la cuarentena] es no abandonar las medidas demasiado pronto para no volver a sufrir una caída. Es similar a estar enfermo: si te levantas de la cama y corres demasiado temprano, te arriesgas a recaer y tener complicaciones», afirmó el portavoz durante una conferencia en línea. Asimismo, indicó que la evaluación de los riesgos es responsabilidad de cada país. «Se requiere un enfoque gradual y calibrado»Un día antes, el lunes, el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, señaló que las restricciones impuestas en varios países del mundo deben ser levantadas gradualmente y basándose en el análisis de cada situación concreta.«Todos, especialmente en el mundo en desarrollo, necesitan llegar a una forma más sostenible de manejar esta epidemia, de controlar el covid-19 sin continuar dañando la vida económica y social», señaló el funcionario durante una conferencia de prensa en línea.«La estrategia de transición para salir del bloqueo requiere un enfoque gradual calibrado. Probablemente, sería muy desaconsejable simplemente levantar el bloqueo completo. [...] Es una mezcla de cosas diferentes, y creo que cada Gobierno necesita analizar en qué consiste realmente el bloqueo, cuáles son sus elementos, dónde está sucediendo eso en el país, si entendemos la epidemiología de la enfermedad en cada área en la que tenemos un elemento de bloqueo», agregó Ryan.Durante la misma comparecencia del lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre el uso indiscriminado de mascarillas protectoras por parte de la población general, afirmando que es recomendable solo para los grupos más expuestos a la enfermedad.«Las mascarillas médicas deben ser prioridad para los trabajadores de la salud en la primera línea de respuesta. […] El uso masivo de las mascarillas médicas por parte de la población general puede exacerbar su escasez para las personas que más las necesitan», señaló Ghebreyesus. Asimismo, añadió que, aparte de los médicos, las máscaras de protección pueden ser utilizadas por personas que están enfermas o en contacto cercano con los infectados y, además, por los grupos que no pueden cumplir las normas de higiene y la cuarentena.«Los países podrían considerar el uso de mascarillas en comunidades donde otras medidas, como la limpieza de manos y el distanciamiento físico, son más difíciles de lograr debido a la falta de agua o las difíciles condiciones de vida», explicó el jefe de la OMS.