Entra en aislamiento social parte del municipio Cerro en La Habana

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, señaló que el Cerro aún tiene una gran movilidad de personas en sus arterias y alertó que hay casos positivos asintomáticos, lo cual obliga a incrementar la percepción de riesgo en la población.Es algo que debemos priorizar, acudir al médico en caso de síntomas de enfermedades respiratorias, añadió y subrayó que debemos actuar con mayor rigor en las calles. Tenemos la fuerza y la moral para hacerlo, indicó Iríbar durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial de este miércoles. No es solo un problema de la policía, sino de todos. No puede estar la población deambulando y realizando actividades que no tienen justificación alguna, dijo Iríbar y anunció que a partir de las tres de la tarde de este miércoles se activará el Consejo de Defensa del Cerro para el aislamiento social en cuatro manzanas de ese municipio, comprendidas entre las calles Buenos Aires, Agua Dulce, Diana, Carvajal, Serafines, Alejandro Ramírez y Flores.Por su parte, Reinado García Zapata, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, alertó que se observa una mayor cantidad de personas en las calles del Cerro, Consejo Popular Buenos Aires y Diez de Octubre, lo cual debe reducirse al mínimo ante la necesidad de cortar la transmisión de la peligrosa enfermedad.García Zapata llamó a ser más rigurosos en los transportes interprovinciales autorizados como excepción, pues se advierte un incremento de estos viajes e incluso de personas que esperan el abordaje de estos vehículos en zonas intermedias no autorizadas y en previo acuerdo ilegal con algunas tripulaciones.De igual forma se alertó sobre incrementar el control de los lugares que producen nasobucos para garantizar una distribución ajustada a las necesidades.Tatiana Viera, coordinadora del Consejo de Defensa Provincial, informó que se encuentran prestando servicios un total de 27 instalaciones de aislamiento epidemiológico y que comenzó el regreso a sus hogares de varios pacientes alojados en estos centros, una vez concluido el periodo de 14 días establecido para la vigilancia.El Consejo de Defensa Provincial ha previsto otras instituciones, con el propósito de disponer de espacios para alojar médicos, enfermeras y técnicos que vienen de otras provincias para reforzar la terapia intensiva en hospitales capitalinos; entre esos lugares se encuentran el hotel de la CTC y la Casa de visita de la UJC.Se ha previsto disponer de otras instituciones con destino a situaciones de emergencia, en casos de personas que arriben al país por vías ilegales y procedan de naciones enmarcadas en nuestra área geográfica.Durante la reunión se precisó que los municipios de Plaza de la Revolución y Cerro se mantienen como los de mayor incidencia de casos positivos, mientras que en Cotorro se aplicarán nuevas medidas en el Consejo Popular Lotería.La Dirección de Inspección y Control informó que la población está exigiendo un mayor control de lo dispuesto para la higienización de los ómnibus públicos y se conoció sobre la detección de un vehículo de carga que pretendía comercializar sus productos a precios no establecidos.Igualmente, se aprobó la presencia de una representación de la Fiscalía de La Habana en cada unidad de la policía para la aplicación de medidas punitivas sobre las personas que violen regulaciones, como el uso del nasobuco, y también se determinó la aplicación de sanciones a quienes estén consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Se limita la venta de ron a una botella y las cervezas como acompañante de comidas para llevar a la casa.También se decidió limitar el horario de la red de servicios de gastronomía y comercio hasta las ocho de la noche y modificar los centros de 24 horas de servicios a 12, específicamente en horario diurno, tanto para los establecimientos estatales como los de trabajadores por cuenta propia.Además, se agiliza el proceso de aplicación de multas a quienes pretenden organizar colas en puntos de venta y la comercialización de productos en la vía pública.La población sale a comprar en los mercados y debe resolver con prontitud, se dijo.El Consejo llamó a continuar la batalla por la producción de alimentos y el control de las unidades de comercialización de productos agropecuarios."Es nuestra responsabilidad", dijo Iríbar y subrayó que se debe fortalecer la percepción de riesgos en los Consejos Populares de todos los municipios, para garantizar las medidas de higiene establecidas.En La Habana permanecen 523 pacientes ingresados y 613 aislados en centros habilitados para ello.