Rechaza Cuba artículo de Newsweek sobre una supuesta operación de tráfico de drogas

Rechaza Cuba artículo de Newsweek sobre una supuesta operación de tráfico de drogasEl ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este miércoles un planteamiento de la revista norteamericana Newsweek sobre una supuesta operación de tráfico de drogas entre Cuba y Venezuela.

En su publicación semanal, el medio estadounidense cita a un alto funcionario del Pentágono, al que no identifica, que supuestamente tiene evidencias donde La Habana y Caracas trafican con drogas, pero no presenta ni un sólo documento de tal acusación. "Rechazo el supuesto planteamiento citado por Newsweek de un alto funcionario del Pentágono no nombrado, según el cual la Comunidad de Inteligencia tiene evidencia de que se trafica droga entre Cuba y Venezuela. Es una calumnia total e infundada, con implicaciones peligrosas", indicó el canciller cubano.Esta nueva campaña de mentiras se une a otras acusaciones sin fundamento del Gobierno estadounidense contra líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y el Gobierno cubano.El pasado 26 de marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. hizo públicos supuestos cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del Gobierno Constitucional de Venezuela.Asimismo, ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quienes proporcionen información que permita el arresto y enjuiciamiento del mandatario bolivariano.En un comunicado oficial, el Gobierno venezolano sostuvo que esas “miserables, vulgares e infundadas” acusaciones -calificadas como una nueva modalidad de golpe de estado- “intentan minimizar el alto reconocimiento de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico”.El texto agregó que la profunda frustración de la Casa Blanca es producto de la paz reinante en la nación suramericana, producto de la neutralización de la Fuerza Armada BOlivariana a los intentos golpistas y desestabilizadores planificados y financiados desde EE.UU.La declaración plantea, además, que la administración de Donald Trump no acepta que el gobierno de Nicolás Maduro logre manejar adecuadamente las amenazas del Covid-19 mediante el empleo de un modelo propio, “frente al estrepitoso fracaso que en esta materia han demostrado las instituciones estadounidenses”.