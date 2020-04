COVID-19: Queda paralizado todo el transporte público de Cuba a partir del sábado 11 de abril

Eduardo Rodríguez Dávila, Ministro de Transporte, se refire en su intervención a las nuevas medidas para favorecer el aislamiento social. Hasta el momento se adoptado 32 medidas centrales, con decenas de medidas de apoyo cada una.Se limitaron los servicios de transportación internacionales e interprovinciales, se fortaleció el servicio de ambulacias, se organizó el traslado de las personas desde los centros de aislamiento hasta sus destinos, se garantizó la movilidad de las altas médicas, así como la transportación de cargas del país. Sin embargo, en el transporte urbano e intermunicipal, a pesar de las medidas de desinfección y uso del nasobuco, en los últimos días se aprecia un incremento de la movilidad y un hacinamiento en los ómnibus urbanos.- Se paraliza el transporte público urbano, lo que incluye los ómnibus, ruteros y otras modalidades estatales y privadas, se incluyen los servicios intermunicipales y rurales. Es una paralización total a partir del próximo sábado 11 de abril.- El transporte que se mantendrá será solo en actividades de servicios priorizadas, como los Medibus, etc… - Para la implementación de estas medidas, se trazarán medidas de supervisión.- A través del Consejo de Defensa se valorarán las necesidades urgentes de movilidad.- Los transportes que estarán autorizados llevarán la mitad de los pasajeros, y se le aplicarán otras medidas regulatorias.- Se ratifica la medida del uso obligatorio del nasobuco para viajar en cualquier tipo de transporte. - Las personas vulnerables y de edad avanzada no deben abordar los vehículos.- Quedan prohibidos los transportes de carga que llevan personas.- Para los trabajadores por cuenta propia, se les suspende la licencia de operación de transporte. Una vez que se solucione la situación, se le restablece.- Pondremos en función de las transportaciones de alimentaciones, todos los medios que se requieran. - Los inspectores estatales del transporte, estarán en función de asegurar las nuevas medidas.Estamos conscientes de que estas medidas producen un impacto sobre la vida de muchas personas, pero estábamos esperando una disminución de la movilidad que no se produce.Es peligroso estar en la calle, es peligroso reunirse, y por tanto hay que tomar estas medidas.El Ministro de Transporte solicita apoyo a la población para que esta medida no se convierta en un freno, sino en un apoyo de la lucha del pueblo contra la pandemia.