Cuba reporta 56 nuevos casos de COVID-19, un fallecido y 26 altas médicas

Cuba reporta 56 nuevos casos de COVID-19, un fallecido y 26 altas médicasCon la confirmación al cierre del viernes 10 de abril de 56 nuevos casos con la COVID-19, Cuba alcanza la cifra de 620 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, informó esta jornada el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el especialista actualizó sobre la situación epidemiológica del país, y ofreció detalles de los últimos casos.

Al cierre del día de ayer, en Cuba se encontraban ingresados en hospitales 2 415 pacientes, 451 en vigilancia clínico-epidemiológica en vigilancia, 1 439 sospechosos (personas con un riesgo epidemiológico y que han presentado síntomas de la enfermedad) y 525 confirmados. Otras 7 128 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron 1 139 casos (480 en el IPK, 210 en Villa Clara, 187 en el laboratorio de La Habana, 169 en el laboratorio de la Defensa Civil, y 93 en Santiago de Cuba), resultando positivas 56 muestras.



El país acumula 13 162 muestras realizadas y 620 positivas. De acuerdo con Durán García, dichas pruebas son los PCR en tiempo real, pero hay un número de tests rápidos que se han estado haciendo de manera diaria.



De los 56 casos confirmados, fueron diagnosticados 55 cubanos y una extranjera (boliviana). De los cubanos, 46 fueron contactos de casos confirmados, 7 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de dos.



Fueron asintomáticos 31 de los 56 casos confirmados, representando el 55,3%. Reiteramos la necesidad de cumplir las medidas orientadas, fundamentalmente el distanciamiento social, así como declarar todos los posibles contactos, cuando exista sospecha de la enfermedad.



La residencia por provincias y municipios de los 56 casos confirmados es:



Mayabeque: 2 (1 de Melena del SurÂÂÂ y 1 de Madruga)

La Habana: 19 (Habana Vieja, Marianao y Boyeros con 3 cada uno; Centro Habana, Diez de Octubre y el Cerro con 2 cada uno; Cotorro, San Miguel del Padrón, La Lisa y Plaza con 1 cada uno).

Villa Clara: 11 (7 de Santa Clara, 3 de Camajuaní y 1 de Cifuentes)

Sancti Spíritus: 19 (10 de Taguasco, 8 de Cabaiguán y 1 de Trinidad)

Ciego de Ávila: 1 (Venezuela)

Camagüey: 3 (Camagüey)

Las Tunas : 1 (Las Tunas)



Detalles de los 56 nuevos casos confirmados:



Ciudadana cubana de 14 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Se estudió como caso sospechoso, a pesar de estar asintomática, por ser trabajadora de un hospital donde se presentó casos positivos entre trabajadores. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Viajero procedente de México. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 80 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Refirió haber tenido contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 3 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 43 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 60 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 64 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 81 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Es un ciudadano deambulante por la ciudad. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana boliviana de 31 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Arribó al país procedente de Bolivia, y es contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 88 años, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 64 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 64 años, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años, residente en el municipio Madruga, provincia Mayabeque. Contacto de viajero procedente de México. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años, residente en el municipio Melena del Sur, provincia Mayabeque. Contacto de viajeros procedentes de Estados Unidos y Nicaragua. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 13 meses, residente en el municipio Camjuaní, Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 18meses, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso sospechoso que mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de viajero procedente de los Estados Unidos. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso sospechoso. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años, residente en el municipio Cifuentes, provincia Villa Clara. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 5 meses, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 7 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 17 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 16 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 16 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 61 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 75 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años, residente en el municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus. Fue ingresado por neumonía la semana anterior. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de dos casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 75 años, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años, residente en el municipio Taguasco, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.

Ciudadana cubana de 63 años, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años, residente en el municipio Las Tunas, provincia del mismo nombre. Se estudia la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



De los 620 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 513 presentan evolución clínica estable. Se reportan 16 fallecidos (1 persona en el día de ayer), dos evacuados y se acumulan 77 altas médicas (26 más en el día de ayer). Se reportan cinco pacientes en estado crítico y siete en estado grave.



Movimiento de los pacientes críticos y graves:



Salen dos pacientes críticos del seguimiento, del Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara uno por prueba de COVID-19 negativa y otro por fallecimiento. Se incorpora uno nuevo en el Hospital Salvador Allende de La Habana.

Sale un paciente confirmado del reporte de grave para el estado “de cuidado” en el Hospital Militar Luis Díaz Soto en La Habana. Se incorporan tres nuevos pacientes uno en el IPK, uno en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara y otro en el Hospital Héroes de Baire del municipio Especial Isla de la Juventud.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadana cubana de 68 años de edad. Se encuentra ingresada en el IPK. Presenta antecedentes de Hipertensión arterial y de un evento de sangramiento digestivo alto reciente. Se encuentra en el 8vo día en la terapia intensiva, hizo cuadro de edema pulmonar con polipnea que conllevó a ventilarla de nuevo, distress respiratorio ligero. Rx de tórax con empeoramiento. Estable hemodinámicamente. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Presenta antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e insuficiencia córtico suprarrenal. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende. Se encuentra en el décimo día en la Terapia Intensiva. Continúa en ventilación mecánica, distress respiratorio ligero, hemodinámicamente inestable. Rx tórax lesiones intersticiales difusas en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 81 años, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Con inmunodeficiencia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Mantiene ventilación mecánica, distress respiratorio ligero. Continúa hemodinámicamente inestable. Rx, lesiones inflamatorias e intersticiales en ambos hemitórax. Reportado de estado crítico.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Está en el día sexto día de la terapia intensiva, con mejoría clínica y radiológica, se mantiene con ventilación mecánica, estable hemodinámicamente. Rx tórax con mejoría radiológica. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Presenta antecedentes de hipertensión arterial. Se encuentra ingresado en el Hospital “Mario Muñoz Monroy”. Está en el sexto día de terapia intensiva con empeoramiento clínico y respiratorio, elementos de disfunción múltiple de órganos (respiratorio, cardiovascular y renal). Distress respiratorio severo Continúa reportado en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana, 64 años de edad residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de viajero procedente de los Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Tiene antecedentes de Hipertensión Arterial. Presenta distress respiratorio ligero, sin nuevas complicaciones, hemodinámicamente estable. Está en el 8vo día de ingreso en la terapia intensiva, presenta mejoría clínica y respiratoria, se le retiró la ventilación mecánica. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 83 años, residente en España. Arribó al país procedente de España. Se encontraba reportado de crítico, ingresado en el IPK. Está en el onceno día en la terapia intensiva, estable de la función respiratoria. Se encuentra más cooperativo, menos somnoliento, afebril, ventilando espontáneamente. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente en Playa, provincia La Habana. Es contacto con viajero procedente de Estados Unidos. Presenta antecedente de tumor de páncreas operado. Está en el 2do día evolutivo en la terapia, estable sin nuevas complicaciones. Ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax imagen hilio basal izquierda inflamatoria. Se encuentra reportado en estado grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Con antecedentes de hipertensión arterial. Es contacto de viajero procedente de Venezuela. Se encuentra ingresado en el Hospital Naval ¨Luis Díaz Soto¨, con distress respiratorio ligero. Presenta mejoría clínica, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadana cubana 53 años de edad,ÂÂÂ residente en Centro Habana, La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial.ÂÂÂ Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Presenta Lesiones inflamatorias bilaterales. Esta en el quinto día de la Terapia Intensiva, ventilanda espontáneamente. Hemodinámicamente estable Continúa reportada en estado grave.

Ciudadana cubana de 53 años, ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Con estabilidad hemodinámica y ventilatoria. Se mantiene en ventilación espontánea. Se recibe cultivo de secesiones bronquiales con Pseudomona y Estafilococo Aureus. Reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Antecedente de Cardiopatía isquémica sin tratamiento. De la sala de aislamiento de pacientes confirmados se traslada a terapia con dolor epigástrico y cifras elevadas de tensión arterial, deposiciones diarreicas, ventilado espontáneamente Hemodinámicamente estable. Reportado en estado grave.



Falleció la ciudadana cubana de 91 años de edad, del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Fue contacto viajero procedente de Estados Unidos. Se encontraba ingresada en el Hospital Manuel Piti Fajardo, en terapia intensiva, con un distress respiratorio agudo. Presentaba antecedentes de Cardiopatía Isquémica, fallo renal crónico agudizado, inestable hemodinámicamente, con empeoramiento radiológico.



Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.







Entrada y salida del país, y extranjeros hospedados en casas de renta



Al actualizar sobre la entrada y la salida de personas en el país, Durán García especificó que durante la jornada de ayer sólo se recibieron 29 viajeros, de ellos cinco residentes (familiares de colaboradores) y 24 extranjeros, los cuales son tripulantes de naves aéreas.



Abandonaron el territorio nacional 229 personas, de ellos 203 con destino a Argentina y 26 cubanos residentes, tripulantes de vuelos.



Las operaciones aéreas efectuadas estuvieron relacionadas con dos vuelos procedentes de Togo y de Catar.



Según la información ofrecida por la autoridad sanitaria, en Cuba se mantienen hasta la fecha 12 495 visitantes, de ellos 5 430 extranjeros y 7 065 emigrados.



El número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento disminuyó a 977. Santiago de Cuba es la provincia donde permanece el mayor número de personas alojadas en rentas, seguido de los municipios habaneros de Plaza de la Revolución, Centro Habana y Playa.



“Ninguna edad está inmune a esta enfermedad”



Al igual que los adultos, los niños son susceptibles de padecer la enfermedad, aunque ellos generalmente no pasan al estado de graves ni de críticos, especificó Durán García ante una pregunta de la prensa.



De acuerdo con el experto, los menores de edad “no evolucionan con las complicaciones habituales, aunque eso no quiere decir que en un momento dado pueda suceder, debido a alguna enfermedad asociada”.



Acotó que los niños confirmados con el nuevo coronavirus en Cuba han evolucionado bien, sin complicaciones, y no han estado en posición de graves o de críticos.



Sin embargo, enfatizó en que ninguna edad está inmune a la COVID-19. “Eso hace que prestemos atención a los niños en el punto de vista de limitarles las salidas y compartir con otros, porque no están exentos del riesgo”, apuntó.



Se trabaja con vista a un incremento de contagiados con la COVID-19 en el país



Con relación al pico de la enfermedad en el país, el director nacional de Epidemiología del Minsap afirmó que, tal y como se ha dicho en otros espacios, Cuba se prepara para la cifra más alta de contagiados, independientemente de que se trabaja para que la curva no se eleve hasta el máximo lugar.



Dijo que a la par de continuar promoviendo cada día acciones de carácter preventivo, se siguen creando las capacidades en las instituciones de salud y en las terapias intensivas, así como en la adquisición de recursos (ventiladores y medicamentos) para si llega esa situación.



En ese sentido, explicó que todos los organismos del Estado y el Gobierno laboran de conjunto con el Minsap para cubrir todas las necesidades y a fin de concretar todas las medidas establecidas hasta ahora.



“No dejamos de capacitar al personal sanitario, para si fuera necesario abrir nuevos servicios”, apuntó.



¿Los pacientes curados pueden experimentar secuelas respiratorias al largo plazo?



Durán García recordó que la COVID-19 es una enfermedad nueva, que se conoció en diciembre de 2019, por tanto, aún se encuentran evolucionando los miles de pacientes dados de alta médica en el mundo.



“Hasta ahora, se plantea que un por ciento de las personas que han padecido la enfermedad pueden quedarse con algunas manifestaciones respiratorias, tales como insuficiencias”, aseveró el experto, y precisó que se investiga para establecer parámetros como el porciento de secuelas de la COVID-19.



Igualmente se está estudiando si luego de padecer la enfermedad, la persona queda inmune aunque se ponga en contacto nuevamente con el virus.



“Todavía no está comprobado que la COVID-19 deje una inmunidad de por vida”, puntualizó.



Dijo que científicos a nivel global están analizando a todas las personas recuperadas para determinar su nivel de anticuerpos ante el nuevo coronavirus.



En ese sentido, agregó que existe una nueva modalidad de tratamiento a pacientes críticos, y es en la ayuda a que adquieran anticuerpos a partir de preparados con la sangre de una persona recuperada, (que desarrolla anticuerpos contra el nuevo coronavirus).



“Que no tenga duda nuestra población que a medida de que vayamos conociendo estos temas, la haremos partícipe de información”, concluyó.



La COVID-19 en el mundo



Hasta el 10 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19, con un 1 563 857 casos confirmados (+87 038) y 95 044 fallecidos (+7 228) para una letalidad de 6,08% (+0,13). Reportando transmisión en 179 países (99.4%).



En la región de las Américas se reportan 537 678 casos confirmados, el 34,4% del total de casos reportados en el mundo con 19 309 fallecidos y una letalidad de 3,59%.