Empresa estadounidense compra compañía proveedora de respiradores artificiales y suspende envíos a Cuba por causa del bloqueo

El director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), Eugenio Martínez Enríquez denunció a través de su cuenta oficial en la Red Social Twitter que la empresa estadounidense Vyaire Medical Inc. compró IMT Medical y Acutronic, el proveedor de respiradores artificiales de la Isla, quien anunció la suspensión de vínculos con Cuba porque «la directriz corporativa que tenemos hoy día es suspender toda relación comercial con Medicuba», escribió.Varios proveedores informaron a empresa de #Cuba MEDICUBA que no podían entregar ventiladores pulmonares contratados, debido a que fabricantes IMT MEDICAL AG y ACUTRONIC, habían sido comprados por Vyaire Medical Inc, compañía con sede Illinois, EE.UU. y el bloqueo se lo impide.— Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) April 11, 2020 Por su parte, el vicepresidente de Medicuba, Luis Silva, invitó a los funcionarios de EE.UU. a mostrar las evidencias de que la empresa cubana les ha estado vendiendo medicamentos y «Medicuba es el único que importa medicamentos», destacó.Asimismo, Silva aseguró que los representantes de las compañías estadounidenses «mienten: Cuba no puede comprar medicinas a empresas de EE.UU. por el bloqueo», acotó.Igualmente, el funcionario cubano informó que Cuba intentó adquirir medicinas e insumos con 60 firmas del país norteño de las cuales solamente dos contestaron, entre ellas Bayer, con la cual se firmó un acuerdo que no se pudo ejecutar debido a la prohibición emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense con la justificación de que, supuestamente, su permiso había vencido.