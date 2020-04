Cuba reporta 57 nuevos casos de COVID-19, tres fallecidos y 29 nuevas altas médicas

Cuba reporta 57 nuevos casos de COVID-19, tres fallecidos y 29 nuevas altas médicasCon la confirmación al cierre del domingo 12 de abril de 57 nuevos casos con la COVID-19, Cuba alcanza la cifra de 726 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, informó esta jornada el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).



En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el especialista actualizó sobre la situación epidemiológica del país.

Según precisó, fueron estudiados 2 076 casos, para un total de 17 133 muestras analizadas y 726 positivas.



Al cierre del día de ayer, 12 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2 305 pacientes, mientras 8 360 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



De los 57 nuevos casos confirmados, 56 fueron ciudadanos cubanos y un extranjero (Bolivia). De ellos, uno tiene fuentes de infección en el extranjero (España), 49 fueron contactos de casos confirmados y en siete no se precisa la fuente de infección.



De los 57 casos diagnosticados, 35 pertenecen al género femenino (61.4%) y 22 al masculino (38.5%). Los grupos de edades más afectados son los menores de 40 años (17) y de 40 a 60 años (14), lo que representa el 29,8% y 24,5% respectivamente. El 63.1% (36) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Residencia por provincias y municipios de los 57 casos confirmados



La Habana: 15 (del municipio Centro Habana y Diez de Octubre con 3 cada uno, Plaza de la Revolución y Cerro con 2 cada uno; Habana del Este, Marianao, La Lisa, Arroyo Naranjo y Boyeros, con 1 cada uno)

Matanzas: 1 (del municipio Matanzas)

Villa Clara: 8 (del municipio Manicaragua 4, Camajuaní, Santo Domingo, Santa Clara y Placetas con 1 cada uno)

Ciego de Ávila: 1 (del municipio Morón)

Camagüey:1 (del municipio Camagüey)

Holguín: 17 (del municipio Banes 11, Holguín 3, Gibara 2 y Cacocum 1)

Santiago de Cuba: 3 (del municipio Santiago de Cuba)

Guantánamo: 3 (del municipio Baracoa)

Isla de la Juventud: 8



Se reportan además 3 fallecidos, 7 pacientes en estado grave y 7 críticos. Asimismo, con 29 altas médicas en el día de ayer, suman 121 los pacientes recuperados.



Detalles de los 57 casos confirmados



La Habana



Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en Centro Habana, provincia La Habana. Contacto relacionado al evento ocurrido en el Hospital Calixto García. En vigilancia 92 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto relacionado al evento ocurrido en el Hospital Calixto García. En vigilancia 92 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento ocurrido en el Hospital Calixto García. En vigilancia 92 contactos.

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 58 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 58 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 58 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 74 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 36 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. En vigilancia 14 contactos.

Ciudadano boliviano de 38 años de edad, residente en Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, en evento ocurrido en el Hospital Hermanos Ameijeiras. En vigilancia 15 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 93 años de edad, residente en Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 16 contactos.



Villa Clara



Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en Manicaragua, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en Manicaragua, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. En vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en Manicaragua, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en Santo Domingo, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. En vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. En vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en Manicaragua, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. En vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en Placetas, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 10 contactos.

Camagüey

Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Ciudadano deambulante que ingresa por neumonía comunitaria. En vigilancia 16 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 16 contactos.



Holguín



Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Cacocum, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 9 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 71 años de edad, residente en el municipio Gibara, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Gibara, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Se investiga fuente de infección. En vigilancia 44 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Trabajador del transporte urbano. En vigilancia 36 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 36 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Arribó al país procedente de España. En vigilancia 10 contactos.



Guantánamo



Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 12 contactos.



Isla de la Juventud



Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 8 meses de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

De los 726 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 568 presentan evolución clínica estable. Se reportan 21 fallecidos, dos evacuados y se acumulan 121 altas (29 más en el día de ayer). Se reportan siete pacientes en estado crítico y siete en estado grave.



Movimiento de críticos y graves



Sale un paciente de crítico a estado grave. Se incorpora un paciente es estado crítico en el Hospital Joaquín Castillo Duany de Santiago de Cuba.

Sale un paciente del reporte de grave para estado “de cuidado”. Se incorporan dos pacientes graves, ambos en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín.

De los tres pacientes fallecidos, dos se encontraban reportados en estado crítico.



Pacientes reportados en estado crítico



Ciudadana cubana de 68 años de edad. Se encuentra ingresada en el IPK. Presenta antecedentes de Hipertensión arterial y de un evento de sangramiento digestivo alto reciente. El cuadro de edema pulmonar presentado está relacionado con un infarto cardiaco. Se encuentra con ventilación mecánica, estable hemodinámicamente. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Presenta antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e insuficiencia córtico suprarrenal. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende. Continúa en ventilación mecánica, distress respiratorio ligero, hemodinámicamente inestable. Rx de tórax con lesiones intersticiales difusas en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 81 años, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Con inmunodeficiencia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Mantiene ventilación mecánica, distress respiratorio ligero. Continúa hemodinámicamente inestable. Rx con lesiones inflamatorias e intersticiales en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en la Habana del Este, La Habana. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta antecedentes Diabetes Millitus y operado de Neoplasia de Vejiga. Presenta distress respiratorio, hemodinámicamente estable. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 53 años, ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Presentó evolución tórpida por sobreinfección bacteriana. Se encuentra hemodinámicamente estable. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado, inestable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias bilaterales. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en Santiago de Cuba. Antecedentes de Hipertensión arterial. Se encuentra con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave



Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Estable hemodinámicamente. Se encontraba reportado en estado crítico y se cambia a estado grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Con antecedentes de hipertensión arterial. Es contacto de viajero procedente de Venezuela. Se encuentra ingresado en el Hospital Naval ¨Luis Díaz Soto¨, con distress respiratorio ligero. Continúa con mejoría clínica, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadana cubana 53 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Presenta Lesiones inflamatorias bilaterales. Se encuentra ventilanda espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Antecedente de Cardiopatía isquémica sin tratamiento. De la sala de aislamiento de pacientes confirmados se traslada a terapia con dolor epigástrico y cifras elevadas de tensión arterial, deposiciones diarreicas, ventilado espontáneamente. Se encuentra hemodinámicamente estable. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadana cubana de 58 años, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Se encuentra ingresada en el Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Camagüey con antecedentes de Cardiopatía Isquémica e Hipertensión Arterial. Es trasladada a la Terapia Intensiva por presentar cuadro de angina inestable. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 66 años, residente en el Gibara, Holguín. Con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Ingresado en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. Es contacto de paciente confirmado de Gibara. Estable hemodinámicamente, sin mejoría en el Rx. de Tórax, con tendencia a la formación de proceso neumónico. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 51 años, residente en Villa Clara, es contacto de caso positivo, por lo que estaba en vigilancia, asintomático. Antecedentes de Nefropatía intersticial por litiasis, Nefrectomía bilateral e Hipertensión Arterial con régimen de hemodiálisis en días alternos. Ingresado en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente, fallecieron tres pacientes



Ciudadano cubano de 62 años, residía en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Ingresado en el Hospital ¨Mario Muñoz Monroy¨. Se encontraba con ventilación mecánica, empeoramiento clínico y respiratorio, elementos de disfunción múltiple de órganos (respiratorio, cardiovascular y renal). Presentó distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica.

Ciudadano cubano de 83 años, residía en España. Con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica. Presentó cuadro de agravamiento respiratorio y requirió ventilación mecánica, hemodinámicamente inestable y fallo de múltiples órganos.

Ciudadana cubana de 75 años, cubana, residía en el municipio Cacocum, provincia Holguín. Antecedentes de hipertensión arterial. Diagnosticada con una bronconeumonía, con Rx que impresionaba un derrame pleural o posible neoplasia de pulmón, además sospecha de Enfermedad Cerebrovascular. Realizó una estadía hospitalaria de más de quince días. Empeoró su cuadro con distress respiratorio marcado, neumonía inflamatoria grave y disfunción múltiple de órganos.



¿Cuál es el período de transmisibilidad del nuevo coronavirus?



Se entiende por período de transmisbilidad el que transcurre desde que el organismo adquiere el agente patógeno y el tiempo que se mantiene transmitiendo el virus.



Respecto a las inquietudes de la población en relación con este tema, el doctor alertó que un amplio número de personas son positivas a la enfermedad incluso antes de tener síntomas, por lo que alertó es posible transmitir el virus antes de que la persona comience a sentirse mal.



Explicó que en Cuba los pacientes no reciben alta médica hasta que el PCR en tiempo real da negativo, momento en que pasa a un aislamiento en la comunidad.



Ante otra pregunta recurrente: ¿Es posible la reinfección con el nuevo coronavirus en una persona que ya dio positivo? Durán argumentó que esto no está comprobado.



"Se han reportado en el mundo personas que han sido negativas, y después la prueba ha sido positiva. Viene la duda (que según la literatura que estuve revisando no acaba de dar una conclusión): Es que ese virus se le mantuvo guardado en algún lugar de su sistema a esa persona y después salió como tal? ¿O es que esa persona se reinfestó en la comunidad? Eso no está bien definido. Hay enfermedades que dan inmunidad de por vida, como el sarampión, pero otras que no, como el dengue y los virus respiratorios, recordó



Pacientes con VIH podrían tener iguales posibilidades de recuperación que otros



El doctor Durán realizó aclaraciones respecto a las personas que tienen el VIH, ante la duda de si podrían tener mayor riesgo de contraer la enfermedad y desarrollar formas graves.



Recordó que para estos pacientes existen tratamientos con antiretrovirales. "Cuando la persona lo cumple, lo lleva bien, indiscutiblemente podría compararse con otra que no tiene la enfermedad, pues sus defensas son similares".



"No es que sean más ni menos susceptibles", precisó, "tienen la misma susceptibilidad que otra persona, y si hacen su tratamiento de forma correcta, a la hora de enfrentarse al virus tendrán las mismas posibilidades que alguien sin VIH".



¿Por qué Cuba tiene menor letalidad que América Latina?



Ante una interrogante formulada por el medio italiano "Sí por Cuba", Durán explicó que Cuba se mantenía con una letalidad de 2, 9 por ciento, mientras que en las Américas esa estadística se mostraba en un 3, 9 por ciento.



"Influyen muchos factores: el momento en que se detecta la persona, los protocolos de tratamiento aplicados rigurosamente, los medicamentos que le dan fortaleza a los pacientes para enfrentar el virus. No digo que la atención en Cuba sea mejor o peor, sino que en nuestro país seguimos un esquema de buscar constantemente al enfermo para aislarlo antes de que aparezcan los síntomas", consideró



No obstante, recordó que las enfermedades crónicas no transmisibles hacían que, independientemente del rigor en la atención, pudiera haber un desenlace fatal.



"A veces vemos las imágenes en la televisión de personas en otros países que están esperando para que las atiendan, otros que lamentablemente no pueden pagar un tratameinto y no se garantiza, hasta llegar a las imágenes más dolorosas de personas muertas en la calle. Todo eso influye en la letalidad".



El doctor Durán dijo que, a pesar de las estadísticas mostradas por Cuba, los especialistas estaban insastisfechos.