El FMI advierte que la economía mundial sufrirá el peor año desde la Gran Depresión

Golpeada por el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la economía mundial sufrirá en 2020 su peor año desde la Gran Depresión de la década de 1930, advirtió en su último pronóstico el Fondo Monetario Internacional (FMI).En su informe, el FMI calcula que la economía mundial se contraiga este año en un 3% (peor que la caída de 0.1% durante la crisis financiera de 2009) antes de recuperarse en 2021 con un crecimiento del 5.8%. Sin embargo, reconoce que las perspectivas de un repunte el próximo año están nubladas por la incertidumbre. La evaluación sombría representa una degradación impresionante por parte del FMI. En su pronóstico de enero, antes de que la COVID-19 emergiera como grave amenaza para la salud pública y el crecimiento económico en todo el orbe, el organismo calculaba un crecimiento global moderado del 3.3% para 2020.Sin embargo, las amplias medidas para contener la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricciones de viaje y cierre de empresas) prácticamente han frenado la economía en gran parte del mundo.El Panorama Económico Mundial, que el FMI publica dos veces al año, se preparó para las reuniones de primavera del Fondo y su organización hermana, el Banco Mundial, que se llevan a cabo esta semana.Esas reuniones, junto con una reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales de las 20 economías más grandes del mundo, se realizan de forma virtual, por primera vez, a la luz de la pandemia del nuevo coronavirus.En su pronóstico más reciente, el FMI espera contracciones económicas este año de 5.9% en Estados Unidos, de 7.5% en los 19 países europeos que comparten el euro, de 5.2% en Japón y de 6.5% en el Reino Unido.Se espera que China, donde se originó la pandemia, obtenga un crecimiento del 1.2% este año. La segunda economía más grande del mundo, que prácticamente se detuvo, comenzó a reactivarse mucho antes que otros países.El comercio mundial caerá un 11% este año, y luego crecerá un 8.4% en 2021, pronosticó.La semana pasada, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que el mundo enfrenta “las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión”. Dijo que los mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos en África, América Latina y gran parte de Asia tienen un riesgo especialmente alto.El lunes, el FMI aprobó $500 millones para cancelar seis meses de pagos de deuda para 25 países empobrecidos, a fin de que puedan ayudar a enfrentar la pandemia.Hace solo tres meses, el FMI pronosticó que más de 160 naciones registrarían un crecimiento del ingreso per cápita. Ahora, espera un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año en 170 países.Este martes, el organismo aseveró que su último pronóstico está rodeado de incógnitas. Estas se basan en el camino que tomará el virus y la efectividad de las políticas destinadas a contener la pandemia y minimizar el daño económico; a ello se suma la incertidumbre de si, en los próximos meses, las personas continuarán aislándose y deprimiendo el gasto como medida de precaución contra un posible resurgimiento del virus.En una nota esperanzadora, el FMI señaló que los encargados de formular políticas económicas en muchos países han diseñado lo que llama una respuesta “rápida y considerable” a la crisis económica. Estados Unidos, por ejemplo, ha promulgado tres medidas de rescate, por separado, incluido un paquete de ayuda de $2.2 billones (el más grande en la historia) destinado a mantener a los hogares y las empresas hasta que el brote retroceda y la vida económica comience a normalizarse.Ese paquete incluye pagos directos a las personas, préstamos comerciales, subvenciones a empresas que acuerdan no despedir trabajadores y beneficios de desempleo ampliados. El Congreso está avanzando hacia la aprobación de una posible cuarta medida de ayuda económica.Meghan Clem, gerente de la compañía de planificación de bodas y fiestas Intertwined Events, aseguró que espera que se otorguen algunos préstamos del gobierno para poder seguir pagando a su personal. Los próximos dos o tres meses probablemente serán los peores de la crisis para dichos eventos.“Todos los eventos han sido cancelados o pospuestos para el cuarto trimestre, por lo que estamos viendo el paro de ingresos para mayo, junio y probablemente julio”, dijo Clem, cuya compañía tiene su sede en Irvine, California.Algunos países no pueden permitirse planes de rescate suficientemente agresivos, dijo el FMI, y “pueden requerir apoyo externo”. La directora gerente del organismo aseguró que el FMI está preparado para comprometer su capacidad de préstamo de $1 billón para apoyar a las naciones que necesitan ayuda para enfrentar la pandemia.El FMI también está pidiendo a los países que trabajen cooperativamente para combatir la pandemia.“Los países necesitan trabajar con urgencia para reducir la propagación del virus y desarrollar una vacuna y terapias para contrarrestar la enfermedad”, ha advertido el organismo.