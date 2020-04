España llega a más de 19 000 muertes y otras informaciones del mundo en medio de la Covid-19

España llega a más de 19 000 muertes y otras informaciones del mundo en medio de la Covid-19Según el Ministerio de Sanidad de España, los nuevos casos confirmados de coronavirus llegan a 5 252 en la última jornada, por lo que se alcanza la cifra total de 188 068 casos positivos.



Simón ha explicado que durante los próximos días habrá una adaptación a los nuevos datos que están recibiendo, entre los que se incluye los nuevos test serológicos que se están realizando y que detectan personas que han pasado la enfermedad aunque ya se hayan curado.

Con respecto a los fallecidos, el portavoz del ministerio, Fernando Simón, ha estimado que ayer se han producido 585 decesos relacionados con la enfermedad, lo que aumentaría el cómputo total a 19 715 muertes en todo el país.



Mayor confusión hay en torno al número de recuperados, pues las diferentes regiones españolas están llevando a cabo recuentos de maneras diversas, por lo que Simón no se ha atrevido a dar una cifra precisa a este respecto.



De acuerdo con RT en Español, desde que comenzó la crisis del coronavirus en España, el Gobierno ofrece diariamente los datos que le remiten todas las comunidades autónomas. Se incluyen los pacientes que han dado positivo tras someterse a una prueba diagnóstica (generalmente, la prueba PCR). Estos casos confirmados son en su mayoría enfermos que han sido hospitalizados, ya que es en este ámbito donde se han realizado la mayoría de los test hasta el momento.



Antiviral Remdesivir podría curar en menos de una semana a pacientes de la COVID-19



La cura contra el nuevo coronavirus podría estar en el remdesivir, antiviral desarrollado para el ébola. Imagen ilustrativa. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters.



Remdesivir, antiviral desarrollado por la compañía de biotecnología estadounidense Gilead Sciences Inc., podría curar los síntomas de los afectados por la COVID-19 en menos de una semana, según se desprende de pruebas llevadas a cabo con pacientes graves en un hospital de Chicago (Illinois, EE.UU.), informa este jueves el portal especializado Stat, citando a sus fuentes.



La Universidad de Medicina de Chicago involucró a 125 personas afectadas por la enfermedad —113 de ellos en estado grave— en dos ensayos clínicos de fase tres de Gilead. Desde que empezó el tratamiento, los médicos observaron una disminución rápida de la fiebre y de los síntomas respiratorios en casi todos los pacientes tratados con ese fármaco, que fueron dados de alta en un plazo no superior a siete días.



“La mejor noticia es que la mayoría de nuestros pacientes ya han sido dados de alta, lo que es genial ”, comentó la semana pasada Kathleen Mullane, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago que supervisa el estudio. “Solo dos pacientes han fallecido ”, añadió.



Un residente de Chicago llamado Slawomir Michalak, de 57 años, fue uno de los participantes del estudio. El hombre contrajo el virus a primeros de abril y fue hospitalizado con fiebre alta y dificultades respiratorias. “Sentía como si alguien me estuviera golpeando en los pulmones ”, asegura. Tras someterse al tratamiento experimental, fue dado de alta al cabo de cuatro días. “El remdesivir fue un milagro ”, afirma Michalak.



De acuerdo con RT en Español, el nuevo fármaco de Gilead fue creado originalmente contra el ébola, pero no tuvo éxito. El medicamento paraliza una enzima llamada ARN polimerasa que muchos virus usan para copiarse. Su aplicación resultó eficaz en el tratamiento de otros coronavirus humanos que también ocasionan problemas respiratorios severos. Si los científicos demuestran que es seguro y efectivo podría convertirse en el primer tratamiento aprobado para curar el SARS-CoV-2.



En Argentina: Abren causas penales por desinformación sobre la COVID-19



Por la difusión de noticias falsas sobre la pandemia del nuevo coronavirus, una decena de causas penales han sido abiertas en Argentina desde el 20 de marzo pasado, cuando comenzó a regir un confinamiento obligatorio para frenar la expansión de la enfermedad.



Horacio Azzolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal, indicó a la AFP que los fiscales comenzaron a actuar de oficio como respuesta a los cerca de 500 reportes por difusión de noticias falsas que llegaron a su dependencia en el

último mes.



Los casos se califican como presunto delito de "intimidación pública", que contempla penas de hasta seis años de cárcel.



Lo que hicimos fue simplemente ajustar la política criminal de persecución por una situación de hecho", dijo Azzolín.



“Nuestra misión general es investigar delitos y estas situaciones pueden llegar a implicar un riesgo muy grande para la población, por lo que los fiscales asumieron la responsabilidad que les toca ”, añadió.



Además, se investigan“ violaciones a la cuarentena y situaciones asociadas”, refirió.



La labor de los fiscales se suma al 'ciberpatrullaje' sobre el contenido que circula en las redes sociales que realizan las fuerzas de seguridad como parte del plan para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al confinamiento.



Esta tarea, dada a conocer por la ministra de Seguridad Sabina Frederic el 8 de abril, derivó dos días después en la detención de un joven, acusado de "intimidación pública" por tuitear sobre supuestos saqueos.



“Las primeras denuncias se dieron sobre todo en el interior del país, con la multiplicación de mensajes falsos que decían que algún vecino había violado la cuarentena. En ellos se escondían posibles linchamientos, es decir, podían llegar incluso a incitar violencia colectiva ”,detalló Azzolín.



Uno de los casos de mayor repercusión involucra a un hombre imputado por difundir en YouTube un audio falso sobre el supuesto colapso del Hospital Nacional Alejandro Posadas de Buenos Aires por casos de coronavirus.

La causa en su contra, según confirmó a la AFP el fiscal Santiago Marquevich, se inició con la denuncia presentada por Alberto Alejandro Maceira, interventor del nosocomio.



Argentina decretó el confinamiento total de sus 44 millones de habitantes el pasado 20 de marzo. Está previsto que la cuarentena se extienda al menos hasta el 26 de abril.



ONU llama a proteger a los niños de la COVID-19



Antonio Guterres, secretario General de Naciones Unidas, instó hoy a proteger a los niños de las consecuencias del Covid-19.



“Con la pandemia que pone en riesgo a tantos niños en el mundo, reitero mi llamamiento urgente: protejamos a nuestros niños y salvaguardemos su bienestar ”, resaltó Guterres presentando el informe sobre el impacto del coronavirus en los menores.



Entre los mayores riesgos a afrontar enumeró sobre todo la educación y la alimentación. En el informe se lee que 188 países cerraron las escuelas, medida que afecta a más de 1500 millones de niños y jóvenes.



Además, casi 369 millones de niños en 143 países que normalmente dependen de las comidas en las escuelas para tener una fuente regular de nutrición diaria ahora están privados de ella.



Según Ansa, Guterres, habló de la seguridad: los menores “ya son víctimas y testigos de violencia doméstica y abuso. Con las escuelas cerradas, falta un mecanismo importante de alerta temprana”.



En cuarto lugar están los riesgos para la salud.“ La reducción en el ingreso familiar obligará a las familias pobres a reducir los gastos sanitarios y alimentarios esenciales, en particular para niños, mujeres embarazadas y madres lactantes -explicó-. Además del hecho de que se han suspendido las campañas de vacunación contra la poliomielitis, y aquellas de inmunización contra el sarampión fueron detenidas en al menos 23 países”.



En el comunicado se afirma que como resultado de la recesión mundial que se avecina, este año podrían morir cientos de miles de niños más respecto al escenario previo a la pandemia.



“Debemos actuar sobre cada una de estas amenazas ahora. Los líderes deben hacer todo lo posible para amortiguar el impacto de Covid-19 ”, concluyó.