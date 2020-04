Cuba reporta 61 nuevos casos positivos a la COVID-19, cuatro fallecidos y 192 altas médicas

Cuba reporta 61 nuevos casos positivos a la COVID-19, cuatro fallecidos y 192 altas médicasCon la confirmación este jueves de 61 nuevos casos con la COVID-19, Cuba alcanza la cifra de 923 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, según informó esta jornada el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el especialista actualizó sobre la situación epidemiológica del país, y ofreció detalles de los últimos casos.

De los 923 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 681 presentan evolución clínica estable. Se reportan 31 fallecidos (4 más en el día de ayer), dos evacuados y 192 altas (21 más en el día de ayer). Además hay 10 pacientes en estado crítico y siete en estado grave. Se encuentran ingresadas en hospitales 2 734 personas y otras 7373 se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Detalles de los 61 nuevos casos confirmados:



De los 61 casos diagnosticados, 36 pertenecen al género femenino (59%) y 25 al masculino (41%). El 67.2% (41) de los casos positivos fueron asintomáticos, los grupos de edades más afectados son: los mayores de 60 años con 24 casos (40%), seguido de los menores de 40 con 20 casos (33,3%).



Ayer se estudiaron mil 480 casos, resultando positivas 61 muestras de pacientes cubanos. De ellos, 57 fueron contactos de casos confirmados o sospechosos y se investiga la fuente de infección de cuatro. El país acumula 23 mil 317 muestras realizadas y 923 positivas (3.9%)



La residencia por provincias y municipios de los 61 casos confirmados es:



Pinar del Río: 2 (de los municipios Consolación del Sur y Pinar Del Río)

Mayabeque: 1 (del municipio San José de las Lajas)

La Habana: 15 (5 del municipio Habana del Este, 4 de Playa, La Lisa y Regla con 2 cada uno, y Arroyo Naranjo y Boyeros con uno cada uno)

Villa Clara: 33 (29 del municipio Santa Clara, 3 de Cifuentes con y uno de Camajuaní)

Las Tunas: 2 (de los municipios Las Tunas y Puerto Padre)

Holguín: 1 (del municipio Holguín)

Santiago de Cuba: 2 (del municipio Santiago de Cuba)

Guantánamo: 2 (del municipio Guantánamo)

Municipio Especial Isla de la Juventud: 3



Pinar del Río



Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 39 contactos.



Mayabeque



Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso sospechoso. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.



La Habana



Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de evento ocurrido. Se mantienen en vigilancia 38 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadano cubano de 18 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 5 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 3 años de edad, residente en el municipio Cifuentes, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio Cifuentes, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Cifuentes, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente, asociados al evento ocurrido en un Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de viajeros procedentes de Italia. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 18 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente, asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 89 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 90 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 88 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 84 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 90 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 77 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 100 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente asociados al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.



Las Tunas



Ciudadano cubano de 83 años de edad, residente en el municipio Las Tunas, provincia Las Tunas. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 6meses de edad, residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.



Holguín



Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto con casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Guantánamo



Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 5 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Isla de la Juventud



Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Movimiento de críticos y graves:



Se mantienen los 10 pacientes críticos

Sale un paciente del reporte de grave para “de cuidado” y se incorporan dos nuevos casos graves.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en laÂÂ Habana del Este, La Habana. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta antecedentes Diabetes Millitus y operado de Neoplasia de Vejiga. Evoluciona sin nuevas complicaciones, mejoría ventilatoria y radiológica, estable hemodinámicamente. Ultrasonido con tumor de vejiga (recidivante) y dilatación del sistema pielocalicial. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 41 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado.ÂÂ Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Presenta antecedentes de cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Comenzó con manifestaciones de disnea progresiva y polipnea. Presenta Rx Tórax con signos de distress respiratorio. Evoluciona satisfactoriamente se trabaja en el destete de la ventilación, hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones intersticiales inflamatorias de ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 81 años, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Con inmunodeficiencia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Evoluciona sin nuevas complicaciones, con ventilación mecánica, distress respiratorio ligero, estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias e intersticiales en ambos hemitórax Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado, inestable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias bilaterales. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 62 años. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Ingresa por desaturación de oxígeno, requiere ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Fue necesario ventilar pues hace cuadro de Bloqueo Aurículo ventricular de 3er gradoÂÂ y se coloca marcapaso externo. Estable hemodinámicamente dependiente de marcapaso transitorio. Rx tórax lesiones inflamatorias en ambos campos hemitórax. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 53 años, ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Presenta mejoría clínica y gasométrica, sin fiebre, sin deposiciones diarreicas, muy escasas secreciones traqueobronquiales, cooperativa, en ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx tórax mejoría radiológica. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 49 años, residente en Santiago de Cuba. Presenta antecedentes de Hipertensión arterial. Presenta mejoría radiológica y clínica, se retira sedación y se disminuyen parámetros ventilatorios, ventilación mecánica distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con presencia de bloque neumónico en tercio medio de ambos campos pulmonares Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Tiene antecedentes de Leucemia Mieloide Crónica y presenta abceso perianal bajo tratamiento. Mantiene fiebre, presentó sangrado nasal, anemia, ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales y bloque neumónico de la base derecha. Continúa reportado en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Con antecedentes deÂÂ Asma Bronquial y Obesidad. Presentó un distress respiratorio ligero, hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende. Ventila espontáneamente, estable Hemodinámicamente. Rx tórax con imágenes algodonosas en ambos campos pulmonares, estable hemodinámicamente. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadana cubana de 82 años, residente en La Habana. Ingresada en el Hospital Salvador Allende. Estable sin nuevas complicaciones, afebril, ventila espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadana cubana de 87 años. Antecedentes de demencia senil y asma bronquial de niña. Estando ingresada en sala de sospechosos comienza con falta de aire y a desaturar por lo que se traslada para la terapia intensiva. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxigeno. Estable hemodinamicamente. Rx tórax signos de enfisema pulmonar y lesiones inflamatorias a predominio de hemitórax derecho. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en la provincia Camagüey. Deambulante, con Insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Hiperplasia prostática y fumador. Presenta falta de aire, tos seca y hematuria traumática, ventila espontáneamente. Rx tórax Lesiones congestivas inflamatorias bilaterales. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadana cubana de 85 años, residente en Placetas, Villa Clara. Antecedentes de Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, Insuficiencia renal crónica e Hipertensión arterial. Ingresa con el diagnóstico de Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y manifestaciones de hipoxemia ligera,ÂÂ ventilando espontáneamente, Hemodinámica estable. Rx tórax No lesiones pleuro pulmonares. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Mayarí, Holguín. Caso de VIH positivo. Ingresada por presentar restos posterior a interrupción de embarazo. Comenzó los síntomas estando ingresada. Ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente, Rx. tórax, Atelectasia Segmentaria Bibasales, se infiere la posibilidad de un Embolismo Pulmonar. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente, sucedieron ayer cuatro fallecimientos:



Ciudadano cubano de 76 años de edad, residía en el municipio Cerro, La Habana. Antecedentes Hipertensión arterial e Insuficiencia Renal Crónica. Se encontraba hospitalizado para estudio por diagnóstico presuntivo de Adenocarcinoma de próstata y tratamiento quirúrgico, pendiente de resultado de biopsia. Estando ingresado presentó fiebre y evolucionó a una sepsis severa y shock séptico. Se ingreso en la Unidad de Cuidados Progresivos, donde se planteó el diagnóstico de Bronconeumonía asociada a cuidados sanitarios (nosocomial), con abundantes secreciones traqueobronquiales e inestabilidad hemodinámica. Evoluciona desfavorablemente con trastornos graves del medio interno, hemodinámicamente inestable con fallo renal y respiratorio falleciendo. Se realizó PCR resultando positivo. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residía en La Habana Vieja. Antecedentes Insuficiencia Renal Crónica Grado IV por Nefropatía Diabética e Hipertensión arterial, se realizaba Hemodiálisis en días alternos en el Hospital Hermanos Ameijeiras. Se ingresó por ser contacto de un caso positivo, resultando ella también positiva al virus. Se realizó hemodiálisis donde presentó un cuadro agudo con toma del estado general relacionado con una sepsis de acceso vascular. Por la comorbilidad asociada se traslada a Unidad de Cuidados Progresivos, presentando una parada cardiorespiratoria que condujo al fallecimiento. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residía en la Lisa, La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica Grado IV, Hepatopatía Crónica por Virus C. Se recoge el antecedente de haber presentado sintomatología respiratoria, astenia. En los exámenes de laboratorio presentó leucopenia y trombocitopenia, planteándose la sospecha clínica de Dengue para lo que se adoptó la conducta. Posteriormente se le aisló una Pseudomona, lo que se interpreta como Sepsis de acceso vascular, para lo que se impone tratamiento. Evolutivamente presentó diarrea y en un Rx se identifican signos inflamatorios. Se realiza PCR con resultado positivo. Comenzó de forma brusca con tos seca intensa, haciendo bradicardia extrema, asistolia, se le realiza maniobra de reanimación Cardiopulmonar sin respuesta. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 83 años, residía en el Reparto Velázquez, Las Tunas. Antecedentes de un Síndrome de Leriche con trombosis de la aorta a nivel de la bifurcación de las arterias iliacas, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica y Cardiopatía Hipertensiva. Se traslado al cuerpo de guardia por cianosis y dolor en ambos miembros inferiores, quedando ingresado en el Hospital Ernesto Guevara para el estudio de la cianosis. Luego presentó cuadro de dificultad respiratoria, por lo que se traslada para el área de atención a los pacientes sospechosos de la COVID-19. Inició tratamiento con protocolo establecido y se toma la muestra de PCR con resultado positivo. Se agravó su estado con evolución tórpida. Presentó parada cardiorespiratoria. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 16 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19, con 2ÂÂ 029 930 casos confirmadosÂÂ (+81 mil 419) y 136 320 fallecidos (+10 mil 354) con una letalidad de 6,71% (+0,25).



En la región de las Américas se reportan 748 256 casos confirmados (+37 655), el 36,86% del total de casos reportados en el mundo, con 35 688 fallecidos (+5 380) y una letalidad de 4,76% (0,49).



Cuba da seguimiento a casos sin fuente de infección conocida



Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap) explicó que los casos que no se han logrado identificar la fuente de infección evidencian que hay transmisión local en algunos territorios del país y exhortó a tener mayor cuidado entre la población.



Al comentar sobre la tasa de incidencia, el especialista reiteró que es un valor fundamental para entender el impacto de la enfermedad, pues devela las provincias donde hay mayor transmisión y “quita el efecto de la población. Muchas veces no es un territorio completo, sino algunos municipios, de ahí la importancia de tener en cuenta esta estadística”.



En este sentido recordó lo sucedido en la comunidad Camilo Cienfuegos en Pinar del Río, mientras que la Isla de la Juventud es la de mayor incidencia teniendo en cuenta la tasa.



Pico de COVID-19 en Cuba se confirma para mediados de mayo



Sobre el pico de la pandemia en el país reiteró que se pronostica para mediados de mayo .“Es una enfermedad muy compleja con gran contagiosidad y a pesar de las medidas es muy difícil su control”, expresó.



“El gobierno cubano ha tomado medida de restricción en dependencia de la evolución de la enfermedad y cuando se detecta un evento de trasmisión local se aplican medidas más rigurosas”, subrayó.



*La cifra ofrecida (de posibles contagios en la etapa del pico) durante la conferencia de prensa fue un error.