El heroísmo de Girón pervive en el corazón del pueblo cubano

El heroísmo de Girón pervive en el corazón del pueblo cubanoLa gloria, la virtud y el ímpetu de los iniciadores del camino por la total e irreversible independencia de Cuba pervive en el pueblo cubano, depositario y continuador de tan rica historia y en quienes hicieron honor a ese ejemplo en las arenas de Playa Girón.



En este abril de heroísmo y de victoria, muchos de los hijos de esta tierra atesoran intacto en la memoria el valor de rebeldes y milicianos que pelearon hasta con los dientes u ofrendaron su vida ante la invasión mercenaria que pretendía, en 1961, arrebatarles la libertad conquistada con tanta sangre.

Hoy evocan que, ante la orden de combate del Comandante en Jefe Fidel Castro de salvaguardar la revolución socialista a cualquier precio, se asumió con audacia la misión y la Patria contempló orgullosa el derroche de coraje de los nuevos mambises, prestos a luchar hasta desmoralizar y vencer al enemigo, que no pudo levantar cabeza.



Uno de los héroes de Girón, el santiaguero Agustín Castellanos Pacheco, no oculta su patriótico orgullo por haber sido protagonista de la batalla de abril de 1961, cuando Cuba le propinó la primera gran derrota al imperialismo yanqui en América, por lo que confiesa ser un hombre muy afortunado.



Lo que más me estimuló en esa epopeya de la Patria, recuerda, fue saber que Fidel, nuestro invicto jefe, estaba al frente con su tanque, dirigiendo con el ejemplo y la sabiduría militar la acción para obtener la victoria y frustrar los planes de Estados Unidos, que nunca se conformaron con la gallarda rebeldía y resistencia de esta Isla, subraya.



Además de las situaciones embarazosas del combate, me impactó ver a los mercenarios huyendo acobardados ante el empuje de nuestras fuerzas, que más que en armas era en moral y en los ideales sagrados que defendíamos, acentúa el veterano luchador.



Agustín refiere que una buena parte de los combatientes eran jóvenes y algunos casi niños, como ahora en que la juventud ocupa tareas esenciales con alto compromiso, muestra de que siempre ha dado el paso al frente y es garantía de continuidad, fiel al legado de Fidel.



Por eso tiene la costumbre de intercambiar con la familia y las nuevas generaciones sobre el heroísmo con que se defendió el suelo patrio en las arenas de Playa Girón, como unamanera de enseñarles que hay que defender la libertad y las conquistas sociales de la Revolución al precio que sea necesario, señala.



Destaca que hoy se escribe otro Girón para la historia, cuando en manos de jóvenes nacidos con la Revolución, junto a fogueados revolucionarios están las riendas del país, y cuando Cuba y su pueblo dan ejemplo de resistencia ante un recrudecido bloqueo de los Estados Unidos contra una nación que nunca cederá ante las presiones del imperio ni se pondrá jamás de rodillas.



Castellano Pacheco, de 88 años, es un hombre sencillo de espíritu insurrecto que lo llevó a ser combatiente del Ejército Rebelde en el II Frente Oriental Frank País, que fundara el entonces Comandante Raúl Castro, el 11 de marzo de 1958, adonde llegó como parte de los refuerzos de luchadores clandestinos de la ciudad de Santiago de Cuba.



Menciona con satisfacción el gran honor de integrar la Caravana de la Libertad con Fidel, cuando vivió intensamente los días de la victoria de la Revolución y la entrada triunfal a La Habana, el 8 de enero de 1959.