Cuba reporta 52 nuevos casos positivos a la COVID-19, dos fallecidos y 30 altas médicas

Cuba reporta 52 nuevos casos positivos a la COVID-19, dos fallecidos y 30 altas médicasCon la confirmación al cierre de este domingo 19 de abril de 52 nuevos casos con la COVID-19, Cuba alcanza la cifra de 1 087 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el especialista puntualizó que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 mil 232 pacientes. Otras 7 mil 59 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron 1 616 casos, resultando 52 muestras positivas. El país acumula 28 598 muestras realizadas y 1 087 positivas (3.8%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 52 nuevos casos, para un acumulado de 1 087 en el país.



De los 52 nuevos casos confirmados 51 fueron cubanos y un extranjero (Bolivia). De ellos, 35 fueron contactos de casos confirmados, 16 no se precisa la fuente de infección y uno tuvo contacto con viajeros procedentes del exterior.



De los 52 casos diagnosticados, 25 fueron mujeres para el 48.1% y hombres 27 (51.9%). El 32.6% (17) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Del total de casos diagnosticados (52) los grupos de edades más afectados fueron: 40 a 60 años con 28 casos (53.8%), seguido de los menores de 40 años con 19 casos (36.5%).



La residencia por provincias y municipios de los 52 casos confirmados es:



Pinar del Río: 1 (del municipio Guane)

La Habana: 30 (10 del municipio Centro Habana, 4 de Diez de Octubre, 3 de Marianao; Habana del Este, Regla, Cotorro y Boyeros con 2 cada uno; Arroyo Naranjo, Guanabacoa,Habana Vieja, Cerro y Playa con 1 cada uno)

Matanzas: 10 (los municipios Matanzas y Cárdenas con 4 cada uno; Limonar y Colón con 1 cada uno)

Cienfuegos: 1 (del municipio Cienfuegos)

Villa Clara: 2 (del municipio Camajuaní)

Ciego de Ávila: 1 (del municipio Venezuela)

Camagüey: 1 (del municipio Camagüey)

Holguín: 5 (3 del municipio Gibara y 2 de Holguín)

Santiago de Cuba: 1 (del municipio Santiago de Cuba)



Detalles de los 52 casos confirmados:



Pinar del Río



Ciudadano cubano de 30 años, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



La Habana



Ciudadana cubana de 42 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 72 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana boliviana de 33 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 42 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 74 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 19 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Ciudadano deambulante, se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 45 contactos.

Ciudadano cubano de 65 años, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 11 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 5 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años, residente en el municipio Limonar, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 41 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Colón, provincia Matanzas. Contacto de viajeros procedentes de República Dominicana en marzo pasado. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 75 años, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Cienfuegos



Ciudadano cubano de 30 años, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadana cubana de 29 años, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Camagüey



Ciudadano cubano de 33 años, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Holguín



Ciudadano cubano de 23 años, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años, residente en el municipio Gibara, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años, residente en el municipio Gibara, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años, residente en el municipio Gibara, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadana cubana de 61 años, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



De los mil 87 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 744 presentan evolución clínica estable, se reportan 36 fallecidos (dos en el día), dos evacuados y 285 altas (30 más en el día de ayer). Se reportan nueve pacientes en estado crítico y 11 pacientes en estado grave.



Movimiento de críticos y graves:



Se mantienen nueve pacientes reportados en estado crítico: salen de crítico a grave dos pacientes y se incorporan dos nuevos pacientes en estado crítico.

Se incrementan los graves de siete a 11. Salen del parte de grave a de cuidado dos pacientes. Se incorporan seis nuevos pacientes.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadana cubana de 41 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Presenta lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, tendencia a la hipotensión arterial, Rx tórax que mantiene empeoramiento radiológico. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana, de 66 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial, Hipertensión Arterial y Obesidad. Se traslada a terapia intensiva por acelerado deterioro y marcada hipoxia, se intuba y se ventila mecánicamente, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene con ventilación mecánica, inestable hemodinámicamente. Rx tórax infiltrado inflamatorio difuso bilateral a predominio bibasal. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 62 años. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Ingresa por desaturación de oxígeno, requiere ventilación mecánica. Se mantiene afebril, con distress respiratorio ligero, tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales, estable hemodinámicamente. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Ventilada con distress respiratorio moderado. Rx tórax lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana de 60 años residente en Marianao, La Habana. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus y Obesidad mórbida. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende con disnea, que se incrementa durante la madrugada, se hace necesario intubar y ventilar siendo trasladada a la Terapia Intensiva. Se encuentra con ventilación mecánica y hemodinámicamente inestable. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 85 años, procedente de Placetas. Con antecedentes patológicos personales de Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, Insuficiencia renal crónica e Hipertensión arterial. Se encuentra consciente, afebril, requirió hemodiálisis en el día de ayer, mejorando su trastorno del medio interno y revirtiendo la fibrilación auricular, ventilando espontáneamente. Rx tórax. Infiltrado para hiliar bilateral. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Ictus Isquémico, con secuela motora de Hemiplejia derecha. Paciente que realiza intento suicida, ahorcamiento incompleto, por lo que es ingresado en el Hospital Arnaldo Milián, donde comienza con síntomas respiratorios, se le toma muestra para PCR que resulta positivo y se traslada para el Hospital Manuel Fajardo. Se encuentra con ventilación mecánica y distress respiratorio ligero. Rx tórax con opacidades intersticiales. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 86 años de edad, procedente del Hogar de ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca y Enfermedad diverticular del colon. Ingresado en el Hospital Manuel Fajardo, en la Terapia Intensiva por toma del estado general, disnea y deshidratación moderada, en las últimas horas hay un empeoramiento de su estado, incrementa la demanda ventilatoria pero no ha requerido ventilación mecánica aún, inestable hemodinámicamente. Rx de tórax infiltrado intersticial que abarca todo el hemitórax izquierdo y el vértice del pulmón derecho.ÂÂ Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en laÂÂ Habana del Este, La Habana. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta antecedentes Diabetes Millitus y operado de Neoplasia de Vejiga. Estable hemodinámicamente, ultrasonido con tumor de vejiga recidivante, dilatación del sistema pielocalicial. Rx de Tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 86 años, residente en el municipio Cerro, La Habana. Ingresada en el Hospital Salvador Allende. Tiene antecedentes de Asma Bronquial y Demencia Senil. Se encuentra hemodinámicamente inestable, Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 84 años, procedente de municipio Cárdenas, Matanzas. Tiene antecedentes de Demencia Vascular y Sepsis Respiratoria. Comienza con cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva y se traslada para el Hospital Mario Muñoz. Se encuentra con polipnea ligera, Rx tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 66 años, residente en el municipio Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Hipotiroidismo, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Se traslada a la terapia por presentar incremento de creatinina y anuria, determinándose que la paciente está en fallo renal debido a una agudización de su cuadro de IRC para someterla a régimen dialítico, de respiratorio esta asintomática. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Evoluciona 25 días en la terapia con mejoría clínica y gasométrica, afebril, escasas secreciones traqueobronquiales, Rx tórax con mejoría radiológica hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 85 años, reside en el municipio Santa Clara, Villa Clara. Procede del Hogar de Ancianos No 3. Sin comorbilidades. Presenta empeoramiento respiratorio. Rx tórax con opacidades intersticiales en vértice infra clavicular y para hiliar derecha, así como en región externa del hemitórax izquierdo. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 88 años de edad, procedente del Hogar de ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Ingresa en la Terapia por disnea y tos, afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, 89 años. Procedente del Hogar de ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Evoluciona en su primer día en Terapia Intensiva, por cuadro de deshidratación y acidosis metabólica ligera. Ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano, de 81 años, reside en el municipio especial Isla de la Juventud. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica sin tratamiento. Se encuentra con tos húmeda frecuente, hemodinámicamente estable y Rx. tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con ventilación espontanea, Rx tórax mejoría discreta radiológica, lesiones inflamatorias diseminadas. Hemodinámicamente estable Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 9 meses, residente en el municipio Venezuela, Ciego de Ávila. Lactante que ingresa por un cuadro de crisis convulsiva, se coloca tratamiento y al día siguiente vuelve a convulsionar, con toma del estado general, compromiso ventilatorio y se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos por lo que se ventila, se realiza TAC de cráneo simple la cual informa signos imagenológicos de cerebritis, y se interpreta como una Meningoencefalitis viral. Sin tener síntomas respiratorios al ingreso pero teniendo en cuenta el comportamiento de la clínica se decide tomar muestra para PCR, por la sospecha de manifestaciones cerebrales por el virus. Se reporta hoy 18 de abril positiva a la COVID19. En estos momentos laÂÂ niña se encuentra con evolución favorable, estable, no ventilada. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente sucedieron dos fallecimientos:



Ciudadana cubana de 72 años, residía en el Municipio de Guanabacoa. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Alzheimer y retinopatía diabética. Comenzó con toma del estado general y decaimiento marcado, además de hiperglucemia por lo que se traslada a la Unidad de Cuidados Intermedios, tuvo una evolución clínica estable hasta que empezó con falta de aire intensa, hiperglucemia y con baja saturación de oxígeno y se traslada a la terapia intensiva con un distress respiratorio agudo. Presentó parada cardiorespiratorio, sin responder a las maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 77 años, residía en el Municipio Contramaestre, Santiago de Cuba. Antecedentes de cardiopatía isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipertensión Arterial y demencia senil. Presentó un cuadro de distress respiratorio agudo, hemodinámicamente inestable, hizo paro cardiorespiratorio, se reanimó y luego falleció. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Extranjeros hospedados en casa de renta



Según la información ofrecida por la autoridad sanitaria, en Cuba se mantienen hasta la fecha 12 145 visitantes, de ellos 5 094 extranjeros y 7 051 emigrados.



El número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento resulta similar al de días anteriores, contabilizados en 946. Santiago de Cuba es la provincia donde permanece el mayor número de personas alojadas en rentas, seguido de los municipios habaneros de Plaza de la Revolución, Centro Habana y Playa.



Se mantiene esquema nacional de vacunación, informa autoridad sanitaria ÂÂ



La campaña de vacunación antipoliomielítica se inició en 1962, y desde entonces Cuba la desarrolla cada año para proteger a la población. Foto: Archivo.



Durán García aclaró dudas referidas con el esquema nacional de vacunación, que se aplica en Cuba desde que las personas nacen. Informó que la actual situación con la COVID-19 no modifica ese programa. “No está suspendida ninguna vacunación”, aseguró.



Especificó que se decidió posponer la campaña nacional antipolio, prevista para finales de abril y principios de mayo, así como posiblemente se aplazará la vacunación antigripal (que se realizaría entre mayo y junio), según el avance de la pandemia. “El resto del esquema sí se mantiene”, enfatizó la autoridad sanitaria.



De acuerdo con el experto,ÂÂ los organismos internacionales de Salud aconsejan que este tipo de programas se cumpla con rigor, ya que protegen a las personas contra un sinnúmero de enfermedades, la mayoría erradicadas en Cuba.



La COVID-19 en el mundo



Hasta el 19 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 millones 281 714 casos confirmados (+84 121) y 159 511 fallecidos (+ 6 421) para una letalidad de 6,99% (+0,03).



En la región de las Américas se reportan 867 056 casos confirmados (+40 774), el 38% del total de casos reportados en el mundo, con 45 218 fallecidos (+2 467) y una letalidad de 5,21% (+0,5).