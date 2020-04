Trabajo con los focos de transmisión, prioridad en las acciones para enfrentar la Covid-19

Como una prioridad entre las acciones que por estos días se realizan para el enfrentamiento a la covid-19, definió el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el trabajo con los focos de transmisión. Esas reflexiones tuvieron lugar este lunes, en el contexto de la reunión con el grupo temporal de trabajo para la prevención y el control al nuevo coronavirus que, de manera habitual, encabeza junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz.Si trabajamos intensamente en la cantidad de focos que ya se han identificado –acotó el Jefe de Estado– podemos cortar en muchos de ellos la transmisión. De ahí su insistencia en «ser muy precisos, de mucho detalle»; hay que revisar y controlar cómo en cada provincia se está atendiendo cada uno de los focos y, sobre todo, en aquellas que tienen los más intensos o el mayor número, porque necesitan más fuerza para trabajar directamente. Con especial satisfacción el mandatario destacó las 30 nuevas altas médicas concedidas en la última jornada, una de las cifras más elevadas en los días que han transcurrido desde que inició en la Mayor de las Antillas el enfrentamiento a la pandemia. Ya suman 285 personas que han sido atendidas por nuestro sistema de Salud y que han sido salvadas, comentó.El Jefe de Estado lamentó el fallecimiento de dos personas, situación que ha sucedido durante seis días consecutivos y está muy relacionada con el hecho de que nos vamos acercando a los momentos más complejos de la pandemia.Al realizar una evaluación sobre prioridades, que en el actual contexto tiene por delante el país, el PresidenteDíaz-Canel insistió en la revisión detallada de los hogares de ancianos y del funcionamiento de los hospitales. Respecto a estos últimos, enfatizó en direcciones fundamentales que no se pueden perder de vista en ningún momento, como la preparación del personal médico y su protección; la organización de los servicios hospitalarios de manera general; el cumplimiento riguroso de los protocolos que en cada caso se utilizan; así como la marcha de un grupo de servicios que, dentro de las instituciones médicas, se presta al personal y en los cuales no se puede descuidar ningún detalle.Asimismo, el mandatario consideró que, en la medida en que se va teniendo más conocimiento sobre la forma en que el virus ataca a los seres humanos, debemos tener en cuenta y evaluar constantemente las nuevas complejidades que van surgiendo con la enfermedad. Al mismo tiempo agregó que se deben revisar las experiencias que sobre ella van surgiendo en los más diversos ámbitos de trabajo, incluidas las de las brigadas médicas cubanas que en otros países enfrentan la pandemia.Por otra parte, Díaz-Canel señaló la necesidad de poner a punto las plataformas que en estos momentos están ayudando al comercio electrónico, y destacó la pertinencia de analizar el impacto que empiezan a tener las nuevas variantes.En igual medida, ponderó la plataforma digital para el autopesquisaje de la población, que se implementó el fin de semana y ya va dando resultados.Asociado a esta última, al realizar la acostumbrada actualización sobre el escenario de enfrentamiento al nuevo coronavirus en el país, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, comentó que durante el fin de semana se autopesquisaron 19 922 personas, siendo las provincias más representativas La Habana, Guantánamo, Villa Clara, Matanzas y Sancti Spíritus.Del total de ciudadanos que se autopesquisaron, refirió el Ministro que 76 manifestaron ser contactos de casos positivos y 2 477 declararon tener alguna sintomatología, fundamentalmente tos y dolor de cabeza y de garganta.Aun cuando existen aspectos que lógicamente tienen que continuarse perfeccionando en el uso de los datos, Portal Miranda destacó que, del total de personas que declararon presentar algún tipo de síntoma, fueron visitadas por el médico de la familia 1 807, de ellas 46 fueron ingresadas en centros de aislamiento de contactos, 60 en centros de sospechosos de menos riesgo, y tres en hospitales.Por otra parte, señaló que 472 autopesquisas se correspondieron con casos falsos. En tal sentido, el Ministro de Salud Pública insistió en la pertinencia de que la población conozca que los elementos que se ofrecen, a partir del uso de esta aplicación, constituyen un complemento importante en el trabajo de pesquisaje que se realiza en las comunidades.Sobre este tema, el Presidente de la República enfatizó en que el reto está en que logremos llegar a todos esos que declaran tener algún síntoma; en tanto, instó a que el pueblo asuma esta pesquisa con seriedad, para apoyar el trabajo que hacemos entre todos.Como ya se ha hecho habitual en estos encuentros que tienen por sede el Palacio de la Revolución, a través devideoconferencia rindieron cuenta sobre su accionar en el enfrentamiento a la pandemia las provincias de La Habana y Villa Clara, dos territorios que presentan situaciones complejas.En el caso de la capital cubana, donde se reporta el mayor número de pacientes positivos a la covid-19, el gobernador Reinaldo García Zapata dijo que, unido al trabajo que se realiza en el control de los eventos de transmisión local abiertos, y la atención y acondicionamiento de los centros hospitalarios, se labora intensamente para mejorar la tensa situación que se manifiesta con el suministro de agua potable a la población mediante diferentes soluciones. «Más de medio millón de personas reciben actualmente el agua por pipas», aseguró.Entre otras acciones inmediatas para aliviar el actual escenario, comentó acerca de los trabajos de mantenimiento en Cuenca Sur y las labores que se desarrollan en la presa Maurín. Además, puntualizó que en el mes de abril debe culminar la instalación de dos plantas desalinizadoras en la zona de Habana del Este, que también contribuirán a resolver el problema.Las autoridades de Villa Clara, por otra parte, actualizaron sobre la atención al evento de transmisión local generado en el Hogar de Ancianos No.3 de la ciudad de Santa Clara, donde se han confirmado positivos a la enfermedad 57 pacientes, entre abuelos y trabajadores.Según explicó el gobernador Alberto López Díaz, se incrementaron las medidas de seguridad en el resto de las instituciones similares que existen en el territorio, así como en hospitales siquiátricos y centros sicopedagógicos.Finalmente, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, explicó sobre el conjunto de acciones adoptadas en el sector para ofrecer un mejor servicio, proteger al personal y evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales del país.De igual manera, ratificó la extensión hasta el 30 de abril de las bonificaciones para las compras con tarjetas magnéticas y el uso de la aplicación Transfermóvil para realizar el pago de diferentes servicios. Reiteró que se han adoptado las medidas correspondientes para facilitar que los adultos mayores no tengan que acudir personalmente a las sucursales bancarias para cobrar sus chequeras, sino que podrán enviar algún familiar o personas cercanas a realizar ese trámite.