Se reportan 52 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 1189 en Cuba

Se reportan 52 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 1189 en CubaAl cierre del día de ayer, 21 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 mil 425 pacientes. Otras 5 mil 497 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron mil 860 casos, resultando 52 muestras positivas. El país acumula 32 mil 276 muestras realizadas y mil 189 positivas (3.7%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 52 nuevos casos, para un acumulado de mil 189 en el país.

Los 52 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 43 fueron contactos de casos confirmados y 9 no se precisa la fuente de infección.



De los 52 casos diagnosticados, 31 (59,6%) fueron hombres y 21 (40,4%) fueron mujeres. Del total de casos diagnosticados los grupos de edades más afectados fueron: menores de 40 años con 26 casos (50%), seguido del grupo de 40 a 60 años con 20 casos (38,4%). El 63,4% (33) de los casos positivos fueron asintomáticos.



La residencia por provincias y municipios de los 52 casos confirmados es:



La Habana: 44 (12 del municipio Centro Habana,7 de San Miguel del Padrón; 4 de Diez de Octubre; Cotorro, Habana del Este y Playa con 3 cada uno; Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Boyeros y Plaza de la Revolución con dos cada uno;ÂÂÂ Habana Vieja y Cerro con uno cada uno)

Mayabeque: 1 (del municipio San José de las Lajas)

Matanzas: 1 (del municipio Cárdenas)

Villa Clara:1 (del municipio Santa Clara)

Cienfuegos: 1(del municipio Cienfuegos)

Las Tunas: 1 (del municipio Puerto Padre)

Holguín: 1 (del municipio Holguín)

Santiago de Cuba: 1 (del municipio Santiago de Cuba)

Guantánamo: 1 (del municipio Guantánamo)



Detalles de los 52 casos confirmados:



La Habana



Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 12 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 18 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Relacionado al evento ocurrido en el reparto Guiteras de este municipio. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 17 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Plaza, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 8 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 1 contactos.

Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio la Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.



Mayabeque



Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 84 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Cienfuegos



Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Las Tunas



Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 40 contactos.



Holguín



Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.



Guantánamo



Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



De los mil 189 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 790 presentan evolución clínica estable, se reportan 40 fallecidos (dos en el día), dos evacuados y 341 altas (32 más en el día de ayer). Se reportan nueve pacientes en estado crítico y siete pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadana cubana de 41 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Se le realizó traqueostomía, se mantiene con lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se encuentra con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable. Rx. tórax empeoramiento radiológico, importante infiltrado inflamatorio en los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 62 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Con ventilación mecánica, distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable, Rx. tórax con lesiones inflamatorias en los 2/3 inferiores a predominio de hemitórax derecho. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Se encuentra con abundantes secreciones bronquiales, ventilada, distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx. tórax lesiones inflamatorias en hemitórax derecho y 2/3 inferioresÂÂÂ del hemitórax izquierdo. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Antecedentes de asma Bronquial y Demencia senil. Realizó evento de parada cardio-respiratoria a las 10.00 pm del día 20 de abril, esta oligúrica,ÂÂÂ hiperglicemica y con cuadro de hipotensión arterial. Se comenzó ventilación mecánica y presenta distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, caída del ritmo diurético. Rx tórax signos de enfisema pulmonar, fibrosis y lesiones inflamatorias a predominio de 1/3 inferior derecho. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 60 años residente en Marianao, La Habana. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus y Obesidad mórbida. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende con disnea, que se incrementa durante la madrugada, se hace necesario intubar y ventilar siendo trasladada a la Terapia Intensiva. Se encuentra en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, Realizó ayer varios cuadros de hiperglicemia. Rx tórax. lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano, 54 años. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial. Ingresó en Cuidados Intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva, fue ventilado y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra ventilado con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones inflamatorias bilaterales. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia Intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra ventilada con distress respiratorio moderado, hemodinámicamente estable, Rx de tórax con lesiones inflamatorias a predominio derecho. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Ictus Isquémico, con secuela motora de Hemiplejia derecha. Paciente que realiza intento suicida, ahorcamiento incompleto, por lo que es ingresado en el Hospital Arnaldo Milián, donde comienza con síntomas respiratorios, se le toma muestra para PCR que resulta positivo y se traslada para el Hospital Manuel Fajardo. Se encuentra con ventilación mecánica a través de traqueostomía, hemodinámicamente estable. Rx tórax. opacidades intersticiales en vértice infraclavicular y para hiliar derecha, así como, en región externa del hemitórax izquierdo. Continúa reportado en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana, de 66 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial, Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra estable hemodinámicamente, Rx tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 80 años. Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes de Hipertensión Arterial, enfermedad pulmonar ibstructiva crónica y Cardiopatía Isquémica. Presentó fiebre, cuadro de dolor abdominal y vómitos, es valorada por cirugía, se realiza ultrasonido abdominal y se plantea abdomen agudo quirúrgico, siendo traslada al salón de operaciones. Estable hemodinámicamente, Rx tórax signos de enfisema pulmonar, fibrosis e inflamatorios a predominio de vértice Izquierdo y todo el hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 66 años, residente en el municipio Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Hipotiroidismo, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Se traslada a la terapia por presentar una agudización de su cuadro de IRC para someterla a régimen dialítico. Ventila espontáneamente, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 55 años, municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Asma Bronquial. Se encontraba ingresada en sala de UCIM de Colón por tos, expectoración y disnea marcada se le realiza PCR y por resultado positivo se traslada a la terapia del Hospital Mario Muñoz. Se encuentra sin disnea, ventila espontáneamente, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Se encuentra con mejoría clínica y gasométrica, afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Cultivo de secresiones bronquiales con Klebsiella. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con ventilación espontanea, estable hemodinámicamente, Rx tórax persisten lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 9 meses, residente en el municipio Venezuela, Ciego de Ávila. Lactante que ingresa por un cuadro de crisis convulsiva, se coloca tratamiento y al día siguiente vuelve a convulsionar, con toma del estado general, compromiso ventilatorio y se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos por lo que se ventila, se realiza TAC de cráneo simple la cual informa signos imagenológicos de cerebritis, y se interpreta como una Meningoencefalitis viral. Sin tener síntomas respiratorios al ingreso pero teniendo en cuenta el comportamiento de la clínica se decide tomar muestra para PCR, por la sospecha de manifestaciones cerebrales por el virus. Se reporta el 18 de abril positiva a la COVID19.Se encuentra estable, presentó en horas de la noche una convulsión focalizada a miembros inferiores, presenta tos húmeda que ha disminuido, ventila espontáneamente, Rx de Tórax normal, se realizó TAC Cráneo donde no hay edema cerebral. Diagnóstico de una epilepsia secundaria. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente sucedieron dos fallecimientos:



Ciudadano cubano, de 84 años, procedente del municipio Cárdenas, Matanzas. Tenía antecedentes de Demencia Vascular y Sepsis Respiratoria. Comenzó con un cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva. En su 4to día en la Terapia Intensiva se encontraba con polipnea, Rx. tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares, reportado grave. Presentó empeoramiento clínico con cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y parada cardio-respiratoria no respondiendo a las medidas tomadas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 86 años de edad, procedente del Hogar de ancianos No. 3 de Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca y Enfermedad Diverticular del Colon. Ingresado en el Hospital Manuel Fajardo. En su 3er día en Terapia Intensiva, se mantenía con ventilación mecánica, distress respiratorio agudo, inestable hemodinámicamente, acidosis metabólica y Rx de tórax con infiltrado intersticial que abarcaba todo el hemitórax izquierdo y el vértice del pulmón derecho. Presentó empeoramiento clínico, hipotermia, choque séptico con disfunción múltiple de órganos (respiratoria, cardiovascular y renal). Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 21 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 millones 431 mil 890 casos confirmados (+ 76 mil 037) y 169 mil 859 fallecidos (+ 5 mil 200) para una letalidad de 6,98%.



En la región las Américas se reportan 934 mil 355 casos confirmados (+ 35 mil 304), el 38,4% del total de casos reportados en el mundo, con 49 mil 605 fallecidos (+ 2 mil 236) para una letalidad de 5,31% (+0,05).