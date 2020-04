Aprueba el Consejo de Estado de la República de Cuba seis decretos-leyes

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en su sesión del pasado jueves 16 de abril, en cumplimiento del Cronograma Legislativo, aprobó seis decretos-leyes, con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.Los nuevos decretos según publica el sitio web oficial del Parlamento cubano, son los siguientes: Decreto-Ley No. 5, que establece el régimen especial de seguridad social para la protección de las personas asociadas en las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC).Decreto-Ley No. 6, relativo a la organización y funcionamiento del Sistema de Información del Gobierno.Decreto-Ley No. 7, que instituye el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus componentes fundamentales, principios, funciones y organización.Decreto-Ley No. 8, referente a la organización y funcionamiento de los sistemas de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación.Decreto-Ley No. 9, sobre la Inocuidad Alimentaria, que establece los principios para una alimentación sana de los ciudadanos.Decreto-Ley No. 10, que prevé las normas para la creación de las Autoridades Nacionales Reguladoras, encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en su ámbito de competencia.