Cuba reporta 46 nuevos casos positivos a la COVID-19, 3 fallecidos y 24 altas médicas

La residencia por provincias y municipios de los 46 casos confirmados es:

Detalles de los 46 casos confirmados:



Pacientes reportados en estado crítico:



Pacientes reportados en estado grave:



Lamentablemente sucedieron tres fallecimientos:

¿Cuál es el protocolo de bioseguridad para el personal de la salud?

No han habido brotes mi casos confirmados de COVID-19 en prisiones cubanas

No está confirmada transmisión de COVID-19 por secreciones oculares

El 40, 3 por ciento de los casos confirmados en Cuba son asintómaticos

Letalidad por COVID-19 es mayor en hombres en Cuba

Al cierre del día de ayer, 22 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 mil 359 pacientes. Otras 5 mil 681 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Para COVID-19 se estudiaron mil 967 casos, resultando 46 muestras positivas. El país acumula 34 mil 243 muestras realizadas y mil 235 positivas (3.6%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 46 nuevos casos, para un acumulado de mil 235 en el país. Los 46 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 40 fueron contactos de casos confirmados y 6 no se precisa la fuente de infección. De los 46 casos diagnosticados, 25 (54,3%) fueron hombres y 21 (45,6%) fueron mujeres. Los grupos de edades más afectados fueron: los menores de 40 años con 24 casos (52.1%), seguido del grupo de 40 a 60 años con 12 casos (26.0%). El 65,2% (30) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 15 (14 del municipio Guane y uno de Pinar del Río): 17 (5 del municipio Guanabacoa; Habana del Este y Centro Habana con 3 cada uno; Playa y Marianao con 2 cada uno; Boyeros y Diez de Octubre con 1 cada uno): 4 (los municipios Matanzas, Pedro Betancourt, Colón y Cárdenas con 1 cada uno): 7 (5 del municipio Santa Clara y 2 de Placetas): 1 (del municipio Santiago de Cuba): 1 (del municipio Guantánamo): 1Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadana cubana de 81 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadana cubana de 71 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 62 contactos.Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 71 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 61 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Pedro Betancourt, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en el municipio Colón, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Placetas, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Placetas, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.Ciudadano cubano de 87 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.De los mil 235 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 811 presentan evolución clínica estable, se reportan 43 fallecidos (tres en el día), dos evacuados y 365 altas (24 más en el día de ayer). Se reportan 10 pacientes en estado crítico y cuatro pacientes en estado grave.Ciudadana cubana de 41 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Continúa con mejoría clínica y radiológica, afebril, con lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, bajando los parámetros ventilatorios, hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se encuentra afebril, abundantes secreciones bronquiales, con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado, inestable Hemodinámicamente, Rx. tórax importante infiltrado inflamatorio en los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano de 62 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Hizo pico febril de 38 0C, con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Estable Hemodinámicamente, Rx. tórax con lesiones inflamatorias en los 2/3 inferiores a predominio de hemitórax derecho. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones afebril, abundantes secreciones bronquiales, ventilada, distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx. tórax lesiones inflamatorias en hemitórax derecho y 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 60 años residente en Marianao, La Habana. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus y Obesidad mórbida. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende con disnea, que se incrementa durante la madrugada, se hace necesario intubar y ventilar siendo trasladada a la Terapia Intensiva. Se encuentra con ventilación mecánica, distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, Hiperglicemica de difícil control. Rx tórax. lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana, de 80 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes de Hipertensión Arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica. Se encuentra afebril, se intervino quirúrgicamente por abdomen agudo constatándose quiste de ovario izquierdo torcido con abundante sangre intra abdominal, ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, Rx tórax signos de enfisema pulmonar, fibrosis e inflamatorios a predominio de vértice Izquierdo y todo el hemitórax derecho. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano, 54 años. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial. Ingresó en Cuidados Intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva, fue ventilado y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilado con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones inflamatorias bilaterales. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia Intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra ventilada con distress respiratorio moderado, hemodinámicamente estable, Rx de tórax con lesiones inflamatorias a predominio derecho. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Ictus Isquémico, con secuela motora de Hemiplejia derecha. Paciente que realiza intento suicida, ahorcamiento incompleto, por lo que es ingresado en el Hospital Arnaldo Milián, donde comienza con síntomas respiratorios, se le toma muestra para PCR que resulta positivo y se traslada para el Hospital Manuel Fajardo. Se encuentra con ventilación mecánica a través de traqueostomía, hemodinámicamente estable. Rx tórax. opacidades intersticiales en vértice infraclavicular y para hiliar derecha, así como, en región externa del hemitórax izquierdo. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadano cubano de 77 años. Antecedentes de Hipertensión Arterial e Insuficiencia Renal Crónica Grado III. Ingresa en la Terapia Intensiva con desorientación y agitación, distress respiratorio, ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Gasometría con acidosis metabólica. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 55 años, municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Asma Bronquial. Se encontraba ingresada en sala de UCIM de Colón por tos, expectoración y disnea marcada se le realiza PCR y por resultado positivo se traslada a la terapia del Hospital Mario Muñoz. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones, ventila espontáneamente, Rx de Tórax con mejoría radiológica, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Presenta tos húmeda productiva, movilizando secreciones, fiebre de 38 0C durante una hora, se inicia ventilación no invasiva, mejorando la función renal, buena diuresis, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con ventilación espontánea, estable hemodinámicamente, Rx tórax persisten lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 90 años, reside en el municipio Baracoa, Guantánamo. Antecedentes de Gastritis Crónica, Cardioesclerosis e Insuficiencia Cardíaca. Se encontraba en el centro de aislamiento de Guantánamo por ser contacto con un caso positivo. Ingresa en la terapia por presentar un cuadro de disfunción ventricular y taquicardia, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Residía en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Asma Bronquial. Presentó empeoramiento clínico y gasométrico, inestable hemodinámicamente, sin respuesta a las medidas y procederes realizados. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadana cubana, 86 años de edad. Residía en el municipio Cerro, La Habana. Antecedentes de asma Bronquial y Demencia senil. Estuvo 7 días en la terapia intensiva, oligúrica, hiperglicemica, hipotensión arterial, ventilación mecánica. Rx tórax signos de enfisema pulmonar, fibrosis y lesiones inflamatorias a predominio de 1/3 inferior derecho. Realizó evento de parada cardio-respiratoria a las 10.00 pm del día 20 de abril, después de reanimada se mantuvo con compromiso respiratorio importante e inestabilidad hemodinámica, sin respuesta a las medidas y procederes realizados, hasta fallecer ayer 22 de abril. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadano cubano de 87 años de edad, residía en el municipio Guantánamo. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Colitis Ulcerativa Idiopática y seguimiento por el servicio de Urología por una sospecha de Carcinoma Prostático. Se ingresó con el diagnóstico de Bronconeumonía Bacteriana Extra-hospitalaria, se le realizó test de COVID-19, resultando positivo y se le toma muestra para PCR. Se encontraba polipneico, hipertenso y con dificultad respiratoria. Comenzó con ansiedad marcada, al intentar incorporarse en la cama pierde el conocimiento, constatándose cianosis, relajación de esfínteres y la presencia de una parada cardiorespiratoria por lo que se realiza reanimación cardiopulmonar, sin respuesta declarándose. Se recibe resultado del PCR positivo a COVID-19.Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Hasta el 22 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 millones 520 mil 522 casos confirmados (+ 88 mil 632) y 176 mil 786 fallecidos (+ 6 mil 927) con una letalidad de 7,01% (0,03).En la región de las Américas se reportan 979 mil 282 casos confirmados (+ 44 mil 927), el 38,85% del total de casos reportados en el mundo, con 52 mil 686 fallecidos (+ 3 mil 081) para una letalidad de 5,38% (+0,07).De acuerdo con el Director Nacional de Epidemiología, Francisco Durán, el país cuenta con un riguroso protocolo de bioseguridad que se enseña y exige en las distintas unidades de salud."Disponemos de todos los medios de protección para el personal de la salud, a pesar de algunas limitaciones para importarlos", destacó el directico, quien aclaró que, en dependencia del riesgo a que está sometido un trabajador, estos medios de cuidado son más o menos complejos."Hay elementos básicos: el nasobuco, los guantes y batas en determinadas posiciones. No es lo mismo una persona que está en el consultorio de la familia, a alguien que está en un cuerpo de guardia de los servicios respiratorios, a un médico que está atendiendo en una sala con pacientes sospechosos o confirmados. Aquí los medios se complejizan".En estos casos, el doctor recordó que se encuentran tanto los trabajadores de salas con pacientes confirmados, como quienes procesan muestras en los laboratorios. Ellos, por protocolo, usan nasobucos con características especiales, caretas protecoras, sobrebata, escafandra, traje protector, guantes y botas, explicó Durán."El Ministerio de Salud Pública no desmaya en la capacitación de nuestro personal y en la exigencia para que lo utilicen, porque en el caso del personal de la salud es muy importante el autocuidado", insistió."En Cuba no hemos tenido brotes ni casos confirmados de COVID-19 en prisiones del país", confirmó Francisco Durán, de acuerdo con precisiones de la Dirección de Servicios Médicos del Ministerio del Interior.El doctor comentó que en los centros penitenciarios se toman múltiples medidas como parte del Plan de Prevención y Control de la enfermedad, para minimizar el riesgo de introducción y trasmisión dentro de las unidades.Entre algunas de las medidas tomadas, destacó:"Soluciones cloradas a la entrada, no se permite la entrada de personas sin uso del nasobuco, ni con síntomas catarrales o febriles, se garantiza la vigilancia epidemiológica de quienes ingresan a la unidad procedentes de la comuidad para poder detectar a tiempo alguna sintomatología, se limita el número de pesonas que participa en las visitas, se refuerzan las medidas en las salas de ingreso, evaluación y diagnóstico, así como en las áreas de espera para salones de visita familiares, mientras que dos veces al día se realiza la pesquisa activa para detectar síntomas y realizar el aislamiento inmediato, entre otras".Durán puntualizó que de ser requerida la hospitalización de un caso sospechoso se realiza en los centros de atención designados por el MINSAP y que podría decretarse cuarentena o inmovilidad penitenciaria de ser preciso, medida que hasta el momento no ha sido necesaria.Ante una pregunta de la prensa sobre si el nuevo coronavirus podría transmitirse a partir de secreciones oculares, el doctor Durán precisó que, de acuerdo con la OMS, no está confirmada la transmisión del virus por esta vía.El directivo comentó un estudio realizado en Italia a una persona procedente de Wuhan, China, que matuvo secreciones oculares varios días después de que el virus fuera detectado en PCR."Al continuar con el cuadro de conjuntivitis se le tomó una muestra y se detectó la presencia del coronavirus en esas secreciones", dice el estudio citado por Durán."Aunque esto lo confirmó este estudio concreto, para dar algo por confirmado es necesario estudiarlo a fondo. Una cosa es que se me aisle el virus en algun fluido corporal, la saliva, las secresiones oculares, a poder asegurar que por esta vía puede transmitirse".No obstante, insistió en la importancia de extremar todas las medidas de control, debido a que sí está confirmado que por la entrada de gotículas de saliva a los ojos puede propagarse el virus y llamó a los trabajadores de los servicios de Oftalmología a cuidar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.El 40, 3 de los casos confirmados en Cuba son asintómaticos, aseguró el Director Nacional de Epidemiología."Por sus particularidades muy suigeneris y muy complicadas, esta enfermedad tiene este elemento desfavorable. Nadie puede afirmar que no tenga la enfermedad", recalcó Francisco Durán al precisar que no hay otro camino que cuidarse."En 498 personas cubanas se ha detectado el virus porque se han hecho estudios en grupos de riesgo, personas que han venido del exterior o han estado en contacto con personas confirmadas. Actualmente entre 20 y 30 casos diarios confirmados son asintomáticos".De acuerdo con un estudio citado por Durán, proporcionado por una revisión del equipo de trabajo del profesor Luis Velázquez Pérez, a partir de la experiencia de varios países se puede hablar de tres tipos de transmisiónTransmisión aisntomática, el portador es una persona que nunca desarrolla síntomas y sin embargo transmite la enfermedad. Existe en otras enfemedades como la fiebre tifoideaEl presintomático, persona que transmite antes de tener síntomasEl post sintomático, quien le desaparecieron los síntomas, y sin embargo en la toma nasofaringea muestra presencia del virusAnte tales características, el doctor recalcó la importancia del autocuidado, como única manera de poner fin a esta pandemia.En Cuba podemos decir que de 1235 personas confirmadas, el 50, 7 por ciento pertenecen al sexo femenino, mientras que el masculino representa un 49, 3, actualizó el doctor Durán.Sin embargo, precisó que, de los 43 fallecidos hasta el momento, el 67, 5 por ciento son hombres.