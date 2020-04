Cuba reporta 50 nuevos casos positivos a la COVID-19, 6 fallecidos y 51 altas médicas

La residencia por provincias y municipios de los 50 casos confirmados es:

Detalles de los 50 casos confirmados:



Pacientes reportados en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:



Lamentablemente sucedieron seis fallecimientos:



¿Cuánto tiempo una persona sin síntomas permanece siendo positiva?

Estudio revela que la COVID-19 podría producir una enfermedad trombótica



Municipios en Cuba sin casos de COVID-19

¿A quiénes se le realizan los PCR y test rápidos?



Casos pediátricos con COVID-19 en Cuba



COVID-19 en el mundo

Cuba confirmó al cierre del 23 de abril, 50 nuevos casos a la COVID-19, para un acumulado de 1 285 enfermos en el país, informó este viernes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP.Según reportó el especialista que al cierre del día de ayer, 23 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 393 pacientes. Otras 6 727 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Para COVID-19 se estudiaron 1 891 muestras, resultando 50 positivas. El país acumula 36 134 muestras realizadas y 1 285 positivas (3.55%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 50 nuevos casos, para un acumulado de 1 285 en el país.Los 50 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 45 (90.0%) fueron contactos de casos confirmados y 5 (10.0%) no se precisa la fuente de infección.Asimismo, 29 (58.0%) fueron hombres y 21 (42,0%) mujeres. Los grupos de edades más afectados son: menores de 40 años con 25 casos (50.0%), seguido del grupo de 40 a 60 años con 36.0 % (18).El especialista alertó que el 72.0% (36) de los casos positivos fueron asintomáticos, por lo que se precisa continuar tomando todas las medidas orientadas con disciplina y rigor.A su vez, el doctor reportó que la mayor tasa de incidencia, casos por 100 000 habitantes, la presenta el municipio especial Isla de la Juventud (41,7%), seguido de La Habana (24,4%), la cual ha incrementado en los últimos días.: 2 (del municipio San Luis): 30 (7 del municipio Diez de Octubre; Habana Vieja, Habana del Este y San Miguel del Padrón con 4 cada uno; Guanabacoa, Regla y Cerro con 2 cada uno; Arroyo Naranjo, La lisa, Plaza de la Revolución, Playa y Boyeros con 1 cada uno): 3 (del municipio Batabanó): 3 (de los municipios Cárdenas, Matanzas y Perico): 4 (2 del municipio Corralillo; Santa Clara y Camajuaní con 1 cada uno): 4 (del municipio Cienfuegos): 1 (del municipio Nuevitas): 1 (del municipio Puerto Padre): 2Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio San Luis, provincia Pinar del Río. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 6 años de edad, residente en el municipio San Luis, provincia Pinar del Río. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente.Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 49 contactos.Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 47 contactos.Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 7 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Batabanó, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Batabanó, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 71 años de edad, residente en el municipio Batabanó, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 36 contactos.Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Perico, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 86 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 17 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Nuevitas, provincia Camagüey. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 58 contactos.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 47 contactos.Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 3 años de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.De los 1 285 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 807 presentan evolución clínica estable, se reportan 49 fallecidos (seis en el día de ayer), dos evacuados y 416 altas (51 más en el día de ayer). Se reportan siete pacientes en estado crítico y cuatro pacientes en estado grave.Ciudadana cubana de 41 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Continúa con mejoría clínica y radiológica, afebril, con lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, bajando los parámetros ventilatorios, hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano de 62 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones, con ventilación mecánica. Estable Hemodinámicamente, Rx tórax con lesiones inflamatorias en los 2/3 inferiores a predominio de hemitórax derecho. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. No se recogen antecedentes patológicos. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones, afebril, abundantes secreciones bronquiales, ventilada. Estable hemodinámicamente. Rx tórax lesiones inflamatorias en hemitórax derecho y 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 60 años residente en Marianao, La Habana. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus y Obesidad mórbida. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende con disnea, que se incrementa durante la madrugada, se hace necesario intubar y ventilar siendo trasladada a la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, Glicemia aceptable. Rx tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano, 54 años. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial. Ingresó en Cuidados Intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva, fue ventilado y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilado. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones inflamatorias bilaterales. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia Intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra ventilada hemodinámicamente estable, Rx de tórax con lesiones inflamatorias a predominio derecho. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Se encuentra en el día 30 de evolución y el día 28 en la Terapia Intensiva, presenta tos húmeda productiva, movilizando secreciones, hizo un pico febril de 38 0C, no resuelve con ventilación no invasiva y se decide reintubar y ventilar en volumen control, luego de estabilizar la función respiratoria y la oxigenación se practicará traqueotomía. Rx tórax con empeoramiento radiológico. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 73 años, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Ictus Isquémico, con secuela motora de Hemiplejia derecha. Paciente que realiza intento suicida, ahorcamiento incompleto, por lo que es ingresado en el Hospital Arnaldo Milián, donde comienza con síntomas respiratorios, se le toma muestra para PCR que resulta positivo y se traslada para el Hospital Manuel Fajardo. Se encuentra en el 7mo día de evolución y 5to día en Terapia Intensiva, sin sedación, mejoría del Glasgow de 3 a 11 puntos, signos de daño severo de la corteza cerebral, afebril, secreciones traqueobronquiales abundantes, ventilación espontanea a través de traqueotomía. Rx tórax con Opacidad intersticial en vértice infraclavicular y para hiliar derecha y en región externa del hemitórax izquierdo. hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra febrícula de 37.6 0C, tos húmeda, empeoramiento clínico radiológico, ventilación no invasiva estable hemodinámicamente, Rx tórax persisten lesiones discretas inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 55 años, municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Asma Bronquial. Se encontraba ingresada en sala de UCIM de Colón por tos, expectoración y disnea marcada se le realiza PCR y por resultado positivo se traslada a la terapia del Hospital Mario Muñoz. Se encuentra afebril, no disnea, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Rx de Tórax, sin cambios. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 77 años. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica en régimen dialítico. Paciente ingresada en la Terapia Intermedia del Hospital de Cárdenas por descompensación de la Insuficiencia Cardíaca, por ser contacto de un caso positivo y confirmada se traslada a la Terapia Intensiva del Hospital Militar. Se encuentra en 4to día de evolución y 1er día en la terapia intensiva, afebril, taquicárdica con polipnea, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de Tórax. Cardiomegalia, congestión parahiliar, no lesiones inflamatorias. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Paciente que ingresó por presentar disnea, tos, expectoración escasa y fiebre en sala de sospechosos para lo que conllevó tratamiento con Kaletra Cloroquina y Ceftriaxona. Fue trasladada a terapia intensiva por presentar empeoramiento del cuadro clínico y manifestaciones de insuficiencia respiratoria, se inició ventilación mecánica, necesitando mantenerse con apoyo de aminas vasoactivas por inestabilidad hemodinámica. Por evidencias de sobreinfección bacteriana se modifica la terapéutica  de antibióticos cambiándose a Meronem y Linezolid. En el día 20 de evolución y día 12 en la terapia intensiva presentó un cuadro de hipotensión arterial, frialdad y palidez, se le realiza electrocardiograma, diagnosticándose Infarto del Miocardio en cara postero inferior, con el diagnóstico de choque mixto, Bronconeumonía viral e infarto del miocardio postero inferior. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadana cubana de 98 años de edad. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus controlada. Paciente que ingresó en sala de sospechosos con cuadro clínico de tos seca, fiebre y disnea ligera. Se adelantó el tratamiento con Kaletra y Cloroquina. Se ingresó en terapia intensiva por presentar diarreas y contracción de volumen ligera, sin repercusión hemodinámica. Se mantiene  ventilando espontáneamente. En el examen físico se auscultan crepitantes en ambos campos pulmonares a predominio hemitórax derecho, manteniendo. Estabilidad hemodinámica. El día 22 hizo un cuadro súbito de dolor precordial, disnea, cianosis, y perdida de la conciencia, corroborándose al examen físico ausencia de pulso, tensión arterial y frecuencia respiratoria, declarándose en paro cardiorespiratorio. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales de padecer de Carcinoma Epidermoide de Laringe de 3 años de evolución, en etapa terminal de la enfermedad oncológica, con traqueotomía, gastrostomía para su alimentación. Ingreso por falta de aire y mantuvo régimen hospitalario de cuidados paliativos ante el temor familiar de regreso al domicilio. Falleció en la mañana del día 16 de abril en un cuadro de agobio respiratorio. Negativa familiar a la necropsia. Se consulta y se aprueba realización de la prueba PCR al cadáver teniendo en cuenta la evolución de una enfermedad del sistema respiratorio de larga evolución, se realiza PCR al cadáver y se conoce del resultado positivo a COVID-19. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadana cubana de 84 años de edad, del municipio Santa Clara, Provincia Villa Clara. Presentaba antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, y bloqueo auriculo-ventricular de primer grado. Fue remitida del centro de aislamiento por PCR positivo. Al ingresar en sala, comenzó con agobio respiratorio y cuadro de shock. Se recibió en la Terapia Intensiva taquicárdica, hipotensa, hipoxémica, oligurica, con gradiente térmico, toma estado de conciencia. El día 23 de abril hizo episodio de sudoración y presenta dolor precordial, sudoración profusa, hipotensión por lo cual se toman las medias iniciales, de oxigenación y alivio del dolor, administración de volumen y aminas, se realizó electrocardiograma donde se precisa imagen sugestiva de infarto del miocardio en cara posterior y de ventrículo derecho. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación que son infructuosas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Presentaba antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comunicación interventricular, osteoartrosis. Paciente que ingresó en sala por disnea, fiebre y toma del estado general, con evolución caracterizada por la persistencia de la sintomatología y los resultados de los complementarios se precisó leucocitosis y anemia moderada. Se ingresó en terapia intensiva por empeoramiento de la disnea y toma del estado general, así como empeoramiento de los hallazgos al examen físico del aparato respiratorio. Se realizó Rx donde se evidencia empeoramiento de de las lesiones inflamatoria en ambos campos pulmonares. Presentó intensificación de la disnea por lo que se decidió intubar y ventilar. Fue necesario apoyo con aminas durante todo el tiempo que duro la ventilación, por inestabilidad hemodinámica. Hizo cuadro de abdomen agudo, quiste de ovario torcido con hemoperitoneo que requirió intervención de urgencia de manteniéndose ventilada y apoyada con aminas, se agrega a la terapéutica antibiótica Metronidazol. Presentó evento final de sangramiento digestivo alto. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadano cubano de 80 años, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Presentaba antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, fracturas de cadera anterior con anquilosis de la articulación lo que le provocaba una posición fetal forzada, demencia senil y desnutrición severa. Se ingresó con síntomas respiratorios. Se comenzó tratamiento para corregir la deshidratación y hiperglucemia. Su evolución en sala fue favorable pues disminuye la tos, la fiebre desaparece en el segundo día manteniéndose en cama por su patología de base y sin dificultad respiratoria y las glicemias se estabilizaron. En el día de ayer súbitamente comenzño con disnea, cianosis central y periférica. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizaron maniobras de resucitación sin respuesta. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Durán señaló que la COVID-19 es una enfermedad aún por investigar. “Hay personas que no presentan síntomas en ningún momento, a las que se les llama portadores de la enfermedad, transmiten pero no desarrollan los síntomas”, precisó.El doctor recordó el estudio citado en anteriores conferencias de prensa, proporcionado por una revisión del equipo de trabajo del profesor Luis Velázquez Pérez, a partir de la experiencia de varios países. Dicha investigación afirma que se puede hablar de tres tipos de transmisión:Transmisión aisntomática, el portador es una persona que nunca desarrolla síntomas y sin embargo transmite la enfermedad. Existe en otras enfemedades como la fiebre tifoidea.El presintomático, persona que transmite antes de tener síntomas.El post sintomático, a quien le desaparecieron los síntomas, y, sin embargo, en la toma nasofaringea muestra presencia del virus.Sobre el uso de ventiladores, el doctor reportó que en terapia intensiva se han atendido un total de 102 pacientes. De ellos 51 en estado crítico han necesitado de soporte de ventilación artificial, condición de la cual 11 personas han salido y siete mantienen.En dichos pacientes se reporta un promedio de 8,5 días en el respirador artificial. De ellos, lamentablemente, han fallecido 29, para un 28,4%, precisó.Esta cifra unida a ocho pacientes que han fallecido en otras terapias hace un total de 37 para un acumulado del 36,2%, por debajo de los reportes internacionales.Durán se refirió a un estudio realizado recientemente por investigadores en Suiza que revela que la COVID-19 más que una neumonía lo que produce es una enfermedad trombótica, que es lo que conlleva en muchas ocasiones al fallecimiento.Por lo tanto, plantea el estudio, al no ser una enfermedad vital y sí un problema trombótico, el protocolo de tratamiento debe cambiarse.Esta hipótesis surge de unas autopsias realizadas por los italianos. El doctor aseguró que dichas revelaciones se investigan por nuestros científicos.“Es una enfermedad que provoca problemas vasculares, pero lo que predomina indiscutiblemente es el cuadro respiratorio y la neumonía. Cuba mantiene su protocolo de tratamiento. Muchos pacientes con COVID-19 necesitan respiradores artificiales, es un cuadro clínico que se mantiene en el mundo. Pero se continúa investigando en la medida que se produzca más sin formación al respecto”, afirmó Durán.El hecho de que en Cuba existan municipios sin casos positivos a la COVID-19 está muy relacionado con la actividad y el movimiento en dichas comunidades. “Hay localidades donde la presencia de personas infectadas que han venido del exterior es menor, que fue la primera causa de contagio”, explicó el especialista.Asimismo, los investigadores no consideran que existan factores climatológicos o determinantes sociales influyendo en el número de casos positivos.“En los lugares donde se actúa de forma rápida y con disciplina por parte de la población se logra controlar la enfermedad. Si bien controlar el nuevo coronavirus es un poco difícil por su nivel de transmisibilidad, es posible hacerlo con las medidas adecuadas”, afirmó.El doctor explicó que el PCR en tiempo real se le realiza al 100% de los casos sospechosos de la enfermedad, personas con síntomas y que han tenido riesgo epidemiológico, ya sea por haber tenido contacto con una persona que vino del exterior, por tener contacto con un caso confirmado, o por vivir en aéreas donde se ha detectado una transmisión.Asimismo, el PCR en tiempo real se le aplica a todas las personas con una infección respiratoria aguda grave, y a todos los que fallecen con un cuadro de una enfermedad de este tipo: “La neumonía y la influenza se encuentran entre las principales causas de muerte en el país”, apuntó.Esta prueba también se le realiza a todos los colabores de salud que han salido en misiones al exterior. Además muchas veces se aplica en un área determinada o un centro de trabajo donde haya riesgo epidemiológico, afirmó.Por su parte, el test rápido, con un resultado más inmediato y más económico, fue aplicado a todas las personas que arribaron al país a partir del 24 de marzo. También a los que estaban en sus viviendas o en centros de aislamiento que arribaron días antes, señaló.A día de hoy se realiza en centros de aislamiento, contactos de casos sospechosos, contactos no directos, así como a pacientes en hogares de ancianos, centros psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos que presentan algún síntoma.Asimismo, el doctor informó que el test rápido aplica a pacientes con infección respiratoria aguda y a la población con síntomas respiratorios en las comunidades en cuarentena.Tratamos de estudiar al máximo posible de personas y aplicar el mayor número de PCR y test rápidos, añadió Durán.Hasta este jueves 23 de abril se han reportado en el país un total de 136 casos positivos a la COVID-19 en niños. De ellos, ocho tienen menos de un año, 19 de uno a cuatro años, 34 de cinco a nueve años, 35 de 10 a 14 y 40 en el grupo de edad de 15 a 18.El doctor enfatizó en la cifra de 27 menores de 4 años de edad que han presentado la enfermedad. “Su evolución ha sido satisfactoria. Generalmente en el mundo los menores evolucionan con riesgo, pero no son de los pacientes que más se complican”, señaló.Hasta el 23 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 588 068 casos confirmados (+ 67 546) y 182 808 fallecidos (+ 6 022) para una letalidad de 7,06% (+0,05).En la región las Américas, a su vez, se reportan un millón 5 660 casos confirmados (+ 26 378), para el 38,86% del total de casos reportados en el mundo, con 54 950 fallecidos (+ 2 264) para una letalidad de 5,46% (+0,08).