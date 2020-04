Cuba reporta 52 nuevos casos de COVID–19 y llega a 1 337 el total, otros dos fallecidos y 21 nuevas altas



La residencia por provincias y municipios de los 52 casos confirmados es:

Detalles de los 52 casos confirmados:

Cifras totales llegan a 51 fallecidos y 437 altas



Pacientes reportados en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:



Lamentablemente, sucedieron dos fallecimientos este viernes 24 de abril:

Movimiento de viajeros presentes en el país

Las personas con padecimientos crónicos deben controlar sus enfermedades

COVID-19 en el mundo

Cuba confirmó al cierre de este viernes 24 de abril, 52 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 1 337 enfermos en el país, informó este sábado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap.El experto precisó que al cierre del viernes estaban ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 462 pacientes, de ellos 2582 sospechosos. Otras 6 560 personas son vigilados en sus hogares desde la atención primaria de salud. Los 52 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 34 (65.3%) fueron contactos de casos confirmados y en 18 (34.6%) no se precisa la fuente de infección.De los 52 casos diagnosticados, 29 (55.7%) fueron hombres y 23 (44.2%) fueron mujeres. Los grupos de edades más afectados fueron el de los menores de 40 años con 25 casos (48.1%), seguido del grupo de más de 60 años, con 15 casos (28.8%).: 29 (4 casos en Centro Habana y Habana del Este; 3 casos en Guanabacoa y Boyeros; 2 casos en Plaza de la Revolución, Playa, Cerro, Diez de Octubre y San Miguel del Padrón; 1 caso en La Habana Vieja, Marianao, La Lisa, Cotorro y Arroyo Naranjo): 11 (7 casos del municipio de San José de las Lajas; 2 casos de Melena del Sur; 1 caso de Batabanó y Güines): 4 (3 del municipio de Matanzas y 1 de Jovellanos): 1 (del municipio de Cienfuegos)2 (del municipio de Santa Clara): 1 (del municipio de Camagüey): 4Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en Centro Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en Guanabacoa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 44 contactos.Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en Cerro. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 69 años de edad, residente en Diez de Octubre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en Centro Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en Cotorro. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en Boyeros. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.Ciudadano cubano de 12 años de edad, residente en Boyeros. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.Ciudadana cubana de 5 años de edad, residente en San Miguel del Padrón. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 20 días de nacida, residente en Guanabacoa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en Centro Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 77 años de edad, residente en La Habana Vieja. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en Habana del Este. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en San Miguel del Padrón. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en Plaza de la Revolución. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en Habana del Este. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en Playa. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en Marianao. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el Cerro. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en Guanabacoa. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en Diez de Octubre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en Plaza de la Revolución. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadano cubano de 69 años de edad, residente en Arroyo Naranjo. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en Centro Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 18 años de edad, residente en Habana del Este. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en Playa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en Boyeros. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en La Lisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en Habana del Este. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en San José de las Lajas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en San José de las Lajas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en Melena del Sur. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en San José de las Lajas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en San José de las Lajas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en San José de las Lajas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en San José de las Lajas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadana cubana de 5 años de edad, residente en San José de las Lajas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en Batabanó. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en Güines. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en Melena del Sur. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en Jovellanos. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 73 años de edad, residente en Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 82 años de edad, residente en Santa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 36 contactos.Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en Santa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 36 contactos.Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en Cienfuegos. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en Camagüey. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Desde el 11 de marzo, han sido diagnosticados con la enfermedad 1 337 pacientes en Cuba. Ha habido 51 fallecidos (dos el viernes), dos evacuados y 437 altas (21 más este viernes 24 de abril).Actualmente, 836 pacientes presentan evolución clínica estable, se reportan seis en estado crítico y cinco en estado grave.Ciudadana cubana de 59 años de edad. Reside en Pinar del Río. Antecedentes de hipertensión arterial. Paciente que ingresó a finales del mes de marzo por sepsis respiratoria en el hospital Abel Santa María, donde egresó con PCR negativo. El día 20 de abril reingresó por fiebre de 38°C, tos húmeda y decaimiento, se repitió PCR y fue positivo, tras lo cual se le trasladó para el Hospital León Cuervo Rubio. En horas de la madrugada hizo cuadro de hipoglicemia con trastornos de conciencia y fue trasladada a la terapia intensiva. Se encuentra hemodinámicamente estable. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio de Plaza de la Revolución. No se recogen antecedentes patológicos. Presenta abundantes secreciones bronquiales, ventilada con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones inflamatorias que cubren todo el hemitórax izquierdo y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano, 54 años. Reside en el municipio de Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de hipertensión arterial. Ingresó en cuidados intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva. Fue ventilado y se trasladó para la terapia intensiva. Se mantiene ventilado, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones inflamatorias que cubren ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de asma bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se trasladó a la terapia intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra ventilada con distrés respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias a predominio derecho. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de diabetes mellitus. Se encuentra con empeoramiento clínico radiológico, un pico febril de 38°C, sangramiento buconasal con caída de la tensión arterial, ventilada con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable. Se reporta en estado crítico.Ciudadano cubano de 85 años, procedente del municipio de Manicaragua, Villa Clara. Con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y encamado. Ingresó en el hospital Celestino Hernández por presentar polipnea y fiebre, durante su hospitalización sufrió caída con fractura de cadera. Se trasladó para la terapia intensiva por cuadro de deshidratación e insuficiencia respiratoria aguda. En la mañana súbitamente comenzó con polipnea intensa y cayó en parada cardiorespiratoria; se recuperó luego de 16 minutos, salió con ventilación mecánica, distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, se plantea posible encefalopatía anóxica y tromboembolismo pulmonar. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 55 años, procedente de La Habana. Antecedentes de hipertension arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica. Se trasladó a la terapia intensiva por encontrarse polipneico y con broncoespasmo. Rx Tórax con lesiones intersticiales bilaterales. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 55 años, municipio Colón, provincia Matanzas. antecedentes patológicos personales. Asma bronquial. Se encontraba ingresada en sala de UCIM de Colón por tos, expectoración y disnea marcada. Se le realizó PCR y por resultado positivo se trasladó a la terapia del hospital Mario Muñoz. Se encuentra con episodios de tos y disnea ocasional. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones intersticiales bilaterales sin variación. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, de 77 años. Antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica en régimen dialítico. Paciente ingresada en la terapia intermedia del hospital de Cárdenas por descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por ser contacto de un caso positivo y confirmada se trasladó a la terapia intensiva del hospital Mario Muñoz Monroy. Se encuentra taquicárdica con polipnea, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax cardiomegalia y congestión parahiliar. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana, 81 años, procedente del municipio de Manicaragua, Villa Clara. Con antecedentes de diabetes mellitus e hipertension arterial. Luego de estar ingresada, presentó presenta toma del estado general, fiebre de 38°C, vómitos, sudoración e hipotensión arterial, por lo que fue trasladada a terapia intensiva. Se encuentra con mejor estado de hidratación, afebril, sin vómitos, ventila espontáneamente, hemodinamicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio de Santiago de Cuba. Con antecedentes de hipertensión arterial. Continúa con tos húmeda. Hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax, predominando el izquierdo. Se reporta en estado grave.El profesor Francisco Durán García transmitió las condolencias en nombre del Ministerio de Salud Pública y el gobierno cubano a los familiares, amigos y compañeros de las 51 personas fallecidas en el país como consecuencia de esta enfermedad.Ciudadano cubano de 62 años. Residía en La Habana Vieja, provincia de La Habana. Con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Comenzó con tos seca persistente, disnea, fiebre y dolor en la espalda, siendo ingresado en la sala de sospechosos del hospital Salvador Allende. Aparecieron signos de agravamiento de su cuadro clínico, caracterizado por la presencia de sudoración intensa, ansiedad, toma del estado general, fatiga e intensificación de la disnea. En el Rx se presentaron lesiones bibasales que lo llevaron a presentar cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, por lo que se decidió intubar y ventilar. Durante su evolución se observó la presencia de secreciones bronquiales abundantes y en las imágenes de Rx. empeoramiento de las lesiones inflamatorias, además de una mala saturación de oxigeno, así como descontrol metabólico. Hizo parada cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de resucitación sin resultados satisfactorios. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadana cubana de 60 años, residía en Marianao, provincia de La Habana. Con antecedentes de diabetes mellitus y obesidad mórbida. Comenzó con tos y expectoración blanquecina, por lo que fue ingresada en la sala de sospechosos del hospital Salvador Allende. Presentó intensificación de la disnea y toma del estado general, acompañada de pérdida del apetito y aumento de la fatiga, por lo que se decidió intubar y ventilar. Presentó inestabilidad hemodinámica, desajustes hidroelectrolíticos y metabólicos. Hizo parada cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que fueron infructuosas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Durán García informó que hoy permanecen en el territorio nacional 12 526 viajeros, de los cuales 6 759 son emigrados y 4 767 extranjeros.En casas de arrendamiento permanecen 943 personas, fundamentalmente en la provincia de Santiago de Cuba y en los municipios de Plaza, Playa, Centro Habana, en la capital, dijo.Al referirse al riesgo de desarrollar cuadros graves de la COVID-19 en personas que contraigan el virus y tengan padecimientos de base como la hipertensión, o la diabetes, el doctor Durán García señaló que lo recomendables es mantener controladas estas patologías.En ese sentido mencionó la importancia de seguir las recomendaciones médicas, las medidas higiénico-dietéticas, y no salir de casa innecesariamente para reducir el riesgo de contagio, pues tienen factores desfavorables para la evolución de la enfermedad.No se trata de que adquieran más la infección que otras personas, todos estamos expuestos, dijo Durán García, pero pueden desarrollar mayor número de complicaciones.Hasta el 24 de abril, según los más recientes partes oficiales, se reportan 182 países con casos de COVID–19 con 2 668 135 casos confirmados (+ 80 067 este viernes respecto a la jornada anterior) y 190 236 fallecidos (+ 7 428), para una letalidad de 7.13% (+0.07 este viernes).En las Américas se reportan 1 042 525 casos confirmados (+ 36 865), el 39.07% del total de casos reportados en el mundo, con 58 917 fallecidos (+ 3 967 este viernes), para una letalidad de 5.65% (+0.19).