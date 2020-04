Cuba reporta 20 nuevos casos de COVID–19, 2 fallecidos y 24 altas médicas

La residencia por provincias y municipios de los 20 casos confirmados es:



Detalles de los 20 nuevos casos:



Pacientes reportados en estado crítico:



Pacientes reportados en estado grave:

Lamentablemente sucedieron dos fallecimientos:



COVID-19 en el mundo

¿Qué protocolo se sigue con los fallecidos a causa del nuevo coronavirus?

¿Qué criterio usa Cuba para aplicar PCR a personas asintomáticas?

Al cierre del día de ayer domingo 26 de abril, para COVID-19 se estudiaron 1 823 muestras, resultando 20 muestras positivas, informó este lunes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap.El país acumula 41 mil 651 mil muestras realizadas y 1 389 positivas (3.3%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 20 nuevos casos, para un acumulado de mil 389 en el país. Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 546 pacientes. Otras 5 556 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Los 20 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 19 (95%) fueron contactos de casos confirmados y 1 (5%) no se precisa la fuente de infección.De los 20 casos diagnosticados, 9 (45%) fueron femeninas y 11 (55%) masculinos. Los grupos de edades más afectados fueron: de menor de 40 años con 10 casos (50.0%), seguido del grupo de 40 a 60 años con 9 casos (45%). El 65% (13) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 2 (del municipio Guane): 14 (4 del municipio San Miguel del Padrón; 3 de Diez de Octubre; 2 de Centro Habana; La Lisa, Cotorro, Habana Vieja, Boyeros y Cerro con 1 cada uno): 3 (del municipio Cárdenas): 1 (del municipio Cienfuegos)Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 12 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 9 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 49 contactos.De los mil 389 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 806 se mantienen como casos activos, y de ellos, 794 presentan evolución clínica estable. Se reportan 56 fallecidos (dos en el día de ayer), dos evacuados y 525 altas (24 más en el día de ayer). Se reportan seis pacientes en estado crítico y seis pacientes en estado grave.Ciudadano cubano, 54 años. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial. Ingresó en Cuidados Intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva, fue ventilado y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se mantiene afebril, ventilado. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con lesiones inflamatorias que cubren ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia Intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra afebril, ventilada con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax sin elementos de empeoramiento. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Se encuentra con estabilidad clínica y radiológica, no ha vuelto a presentar fiebre, ni sangramiento, ventilada. Hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 77 años, procedente del hogar de ancianos. Antecedentes de Demencia senil. Se recibe en terapia intensiva procedente de sala febril con cuadro de insuficiencia respiratoria y con deshidratación importante, se consigue progresivamente estabilizar hemodinámia, y se comienza con ventilación mecánica. Se encuentra afebril, estable hemodinámicamente. Rx tórax discreta mejoría. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano de 85 años, procedente del municipio Manicaragua, Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y encamado. Durante su hospitalización sufre caída con fractura de cadera. Se traslada para la Terapia Intensiva por cuadro de deshidratación e insuficiencia respiratoria aguda. Tuvo parada cardiorespiratoria y se recuperó. Sale con ventilación mecánica y distress respiratorio moderado. Se encuentra afebril, ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva, con ventilación mecánica, y distress respiratorio ligero. Se encuentra con mejoría clínica, afebril. Hemodinámicamente inestable. Rx tórax. Infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares, derrame pleural de pequeña cuantía en hemitórax derecho. Cardiomegalia. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 año: Reside en Pinar del Río. Antecedentes de Hipertensión arterial. Paciente que ingresa a finales del mes de marzo por sepsis respiratorias donde egresa con PCR negativo. Reingresa por fiebre de 380C, tos húmeda y decaimiento, se repite PCR y es positivo, trasladándose para el Hospital León Cuervo Rubio. Hizo cuadro de hipoglicemia con trastornos de conciencia. Se encuentra consciente, orientada, afebril, ventila espontáneamente con buena mecánica ventilatoria. Rx tórax. opacidades en el vértice, tercio medio y base de pulmón derecho. Se encuentra hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 55 años, procedente de La Habana. Antecedentes de Hipertension Arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Cardiopatía Isquémica. Se traslada a la Terapia Intensiva por encontrarse polipneico y con broncoespasmo. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Rx. Tórax con lesiones intersticiales bilaterales. Electrocardiograma con bloqueo de rama izquierdo. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 77 años. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia Renal Crónica, Cardiopatía isquémica y Obesa. Presenta cuadro de disfunción sisto-diastólica ventricular, polipnea, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente, Electro con taquicardia sinusal, hipertrofia ventricular izquierda. Rx tórax. Lesiones congestiva bilaterales. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 81 años, procedente del municipio Manicaragua, Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Ingresó por presentar fiebre, tos seca. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con mejoría clínica, afebril, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax, predominando el izquierdo sin cambios. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 69 años, del municipio Guantánamo. Antecedentes de Hipertensión arterial Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica y encamado. Ingresó en el Hospital Agustino Neto de Guantánamo, por disnea, tos y expectoración se le realiza PCR que fue positivo, trasladándose para el Hospital Joaquín Castillo Duany (Santiago de Cuba). Comenzó con falta de aire intensa, taquicardia e hipotensión arterial, se interpreta como un tromboembolismo pulmonar de ramas finas y se traslada para la Terapia intensiva. Se encuentra con evidente mejoría clínica, consciente, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 53 años de edad. Con antecedentes de Cirrosis Hepática, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial. Ingresó en el Hospital General Julio Aristegui del municipio Cárdenas, Matanzas con diagnóstico de cirrosis hepática descompensada, que en el curso de su evolución presentó deterioro clínico significativo, presentando epigastralgia, vómitos, deshidratación, agitación y tinte ictérico, hasta llegar a cuadro de encefalopatía hepatoamoniacal e insuficiencia renal. En su evolución, durante el exámen físico se ausculta murmullo vesicular disminuido y crepitante en hemitórax derecho realizándose RX de Tórax donde se aprecia lesiones inflamatorias, se toman muestras para estudios bacteriológicos y SARSCoV2. Presentó una parada cardiorespiratoria, no respondió a la reanimación y falleció con el diagnóstico de Cirrosis Hepática e Insuficiencia Renal Aguda. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadana cubana de 69 años de edad procedente del Hogar de Ancianos No.3 de Villa Clara. Antecedentes personales de hipoacusia moderada y retraso mental. En el momento del ingreso los signos vitales se encontraban en parámetros normales y en el examen físico de la primera evolución médica se describe un murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares sin presencia de estertores, signos de deshidratación. El Rx realizado al ingreso se describe sin lesiones pleuropulmonares y en el electrocardiograma se observan signos de hipertrofia ventricular izquierda. En sala la paciente evolucionaba estable en el orden respiratorio con Rx evolutivo donde no se apreció lesiones inflamatorias y el seguimiento gasométrico se mantuvo en parámetros esperados acorde a la edad y reserva cardiorespiratoria de la enfermad. Tuvo tres episodios febriles dos de ellos posterior a la administración del interferón y uno en la noche del día 25 que mejoró con la administración de antipiréticos. La paciente comenzó con una disnea progresiva e intensa y hizo parada cardiorespiratoria sin que se lograra recuperar a pesar de las maniobras de resucitación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Hasta el 26 de abril se reportan 183 países con casos de COVID-19 con 2 millón 844 mil 712 casos confirmados (+ 99 mil 968) y 201 mil 315 fallecidos (+ 5 mil 928) para una letalidad de 7,07% (-0,05).En la región de las Américas se reportan un millón 134 mil 686 casos confirmados (+62 mil 006) el 39,08% del total de casos reportados en el mundo con 63 mil 649 fallecidos (+ 2 mil 897) para una letalidad de 5,62% (-0,04).Ante dos interrogantes de la prensa: ¿Qué tiempo se mantiene latente el virus después del deceso? y ¿Qué protocolo se sigue con los fallecidos a causa del nuevo coronavirus?, el doctor Francisco Durán ofreció detalles sobre el tratamiento en Cuba de quienes lamentablemente fallecen por esta causa.De acuerdo con el Director Nacional de Epidemiología del MINSAP, en las enfermedades respiratorias los riesgos de infección son menores que en otras como el ébola o el cólera, por lo que- aclaró- no están prohibidas las necropsias."Se permite hacerlo porque, como también esta es una enfermedad nueva, estamos estudiando su comportamiento y características en nuestro país. Sí es importante que el personal que trabaja en los servicios de Medicina Legal en todas las unidades de salud y de funeraria se proteja como esta establecido, a partir del uso de los medios de protección (guantes, mascarillas, batas, gafas protectoras) y esté capacitado para el manejo de este tipo de cuerpos".Durán explicó que no hay justificación científca para prohibir la celebración de funerales, y que la decisión de cremar o no al cadáver responde a aspectos culturales y de decisión familiar."No está prohibida la realización de funerales, siempre que se cumpla con las medidas orientadas: evitar las aglomeraciones, cumplir con el lavado continuo de las manos y no tener contacto con el cadáver, ya que podría existir algún riesgo por superficie contaminada".En otro momento de la conferencia de prensa, el doctor Durán se refirió a los grupos de personas asintomáticas a quienes se les realiza hoy la prueba de PCR en Cuba.Explicó que esta prueba es realizada a quienes ingresan hoy a causa de infecciones respiratorias agudas, a los que fallecen con un cuadro de este tipo, así como a un grupo importante de contactos de contagiados, aunque no presenten síntomas.Igualmente, dijo que el PCR es aplicado a personas asintomáticas con determinado riesgo en áreas de comunidades en las que se han detectado una transmisión de la enfermedad, para evitar así que estos puedan contagiar a otros.