Cuba confirma 48 nuevos casos de COVID-19, para un total de mil 437 en el país

Parte de cierre del día 27 de abril a las 12 de la noche

Residencia por provincias y municipios de los 48 casos confirmados



Detalles de los 48 nuevos casos confirmados

Pacientes reportados en estado crítico

Pacientes reportados en estado grave



Lamentablemente sucedieron dos fallecimientos

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) precisó hoy que el país acumula hasta el momento mil 437 casos positivos por SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la COVID-19, así como 58 fallecidos, dos evacuados y 575 altas médicas.De los mil 437 pacientes diagnosticados, 802 se mantienen como casos activos, y de ellos, 790 presentan evolución clínica estable; se reportan siete en estado crítico y cinco en estado grave, puntualizó el MINSAP en reporte que la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación íntegramente.Al cierre del día de ayer, 27 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica tres mil 330 pacientes. Otras seis mil 742 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Para COVID-19 se estudiaron mil 857 muestras, resultando 48 muestras positivas. El país acumula 43 mil 508 muestras realizadas y mil 437 positivas (3.3 %). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 48 nuevos casos, para un acumulado de mil 437 en el país.Los 48 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 33 (68.7 %) fueron contactos de casos confirmados y 15 (31.2 %) no se precisa la fuente de infección.De los 48 casos diagnosticados, 24 fueron mujeres y 24 hombres (50 % cada uno). Los grupos de edades más afectados fueron: menor de 40 años, con 22 casos (45.8 %), seguido del grupo de 40 a 60 años, con 14 casos (29.1%). El 58.3% (28) de los casos positivos fueron asintomáticos.: 4 casos (los municipios San Antonio de los Baños, Güira de Melena, Mariel y Guanajay con 1 cada uno): 26 casos (5 del municipio San Miguel del Padrón, 4 de los municipios Centro Habana y Regla; 3 de Marianao; Diez de Octubre, Arroyo Naranjo y Cerro con 2 cada uno; Cotorro, Guanabacoa, Playa y Plaza de la Revolución, con 1 cada uno): 8 casos ( 3 del municipio Cárdenas; los municipios Matanzas y Jovellanos con 2 cada uno; 1 del municipio Colón): 2 casos ( 2 del municipio Cienfuegos): 1 caso (1 del municipio Cabaiguán): 1 caso (1 del municipio Camagüey): 5 casos ( 3 del municipio Holguín; 2 del municipio Gibara): 1 caso (1 del municipio Santiago de Cuba)Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Güira de Melena, provincia de Artemisa. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia de Artemisa. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Guanajay, provincia de Artemisa. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio Regla, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 8 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 70 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 77 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 38 contactos.Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia de La Habana. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 64 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia de La Habana. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en el municipio Colón, provincia de Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 18 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en el municipio Jovellanos, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Jovellanos, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 43 contactos.Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 81 contactos.Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Gibara, provincia de Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos sospechosos. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Gibara, provincia de Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Se investiga fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 75 contactos.De los mil 437 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 802 se mantienen como casos activos, y de ellos, 790 presentan evolución clínica estable. Se reportan 58 fallecidos (dos en el día de ayer), dos evacuados y 575 altas (50 más en el día de ayer). Se reportan siete pacientes en estado crítico y cinco pacientes en estado grave.Ciudadano cubano de 54 años de edad. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Antecedentes de hipertensión arterial. Ingresó en Cuidados Intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva, fue ventilado y se trasladó para la Terapia intensiva. Se mantiene afebril, ventilado. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con lesiones inflamatorias que cubren ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de asma bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra afebril, ventilada con distrés respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax sin elementos de empeoramiento. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 82 años. Reside en La Habana. Hizo cuadro súbito de disnea e hipotensión arterial por lo que se intuba y ventila, trasladándose a la Terapia intensiva. Se encuentra afebril, inestable hemodinámicamente, con Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilateral. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 77 años, residente en La Habana. Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica, cardiopatía isquémica y obesidad. Se encuentra afebril, ventilada, con distrés respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, en anuria en las últimas 24 horas pendiente de tratamiento dialítico. Se reporta en estado crítico.Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de diabetes mellitus. Se encuentra con estabilidad clínica, no ha vuelto a presentar fiebre, ni sangramiento, ventilada. Rx tórax discreta mejoría, hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadana cubana de 77 años, procedente del hogar de ancianos de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Antecedentes de demencia senil. Se recibe en Terapia intensiva procedente de sala, febril con cuadro de insuficiencia respiratoria y con deshidratación importante, se consigue progresivamente estabilizar hemodinámicamente y se comienza con ventilación mecánica. Se encuentra afebril, estable hemodinámicamente. Rx tórax discreta mejoría. Continúa reportada en estado crítico.Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica y demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva, con ventilación mecánica, y distrés respiratorio ligero. Se encuentra con mejoría clínica, afebril. Hemodinámicamente inestable. Rx tórax. Infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares, derrame pleural de pequeña cuantía en hemitórax derecho. Cardiomegalia. Continúa reportado en estado crítico.Ciudadana cubana de 59 años. Reside en Pinar del Río. Antecedentes de hipertensión arterial. Paciente que ingresa a finales del mes de marzo por sepsis respiratoria, egresa con PCR negativo. Reingresa por fiebre de 380C, tos húmeda y decaimiento, se repite PCR y es positivo, trasladándose para el Hospital León Cuervo Rubio. Hizo cuadro de hipoglicemia con trastornos de conciencia. Se encuentra consciente, orientada, afebril, ventila espontáneamente con buena mecánica ventilatoria. Rx tórax. opacidades en el vértice, tercio medio y base de pulmón derecho. Se encuentra hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 79 años, residente en La Habana. Antecedentes de hipertensión, cáncer del pulmón y obesidad. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Velado todo el hemitórax izquierdo y base derecha. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 25 años, del municipio Jovellanos, provincia de Matanzas. Antecedentes de hidrocefalia obstructiva hace cinco años. Ingresado por cefalea, vómitos, fiebre y oliguria, con acidemia metabólica, punción lumbar negativa, se recupera con volumen, se plantea una encefalitis. Se mantiene disociado, afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable, Rx de tórax negativo. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de hipertensión arterial. Se encuentra con tos húmeda, polipnea superficial en ocasiones, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax, predominando el izquierdo sin cambios. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 69 años, del municipio Guantánamo. Antecedentes de hipertensión arterial diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, enfermedad cerebro vascular isquémica y encamado. Ingresó en el Hospital Agustino Neto de Guantánamo por disnea, tos y expectoración; se le realiza PCR que fue positivo, trasladándose para el Hospital Joaquín Castillo Duany (Santiago de Cuba). Comenzó con falta de aire intensa, taquicardia e hipotensión arterial, se interpreta como un tromboembolismo pulmonar de ramas finas y se traslada para la Terapia intensiva. Se encuentra consciente, orientado, afebril, ventila espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano de 85 años, del municipio Manicaragua, provincia de Villa Clara. Con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y encamado. Ingresó en el Hospital Celestino Hernández por presentar polipnea y fiebre, durante su hospitalización sufre caída con fractura de cadera. Se encontraba en Terapia intensiva por presentar cuadro de deshidratación e insuficiencia respiratoria aguda. Tuvo parada cardiorrespiratoria y salió de la parada. Se encontraba intubado y ventilado, con inestabilidad hemodinámica. Presentó empeoramiento clínico gasométrico, sin respuesta a las medidas y procederes realizados. Falleció con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, choque mixto y neumonía viral. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Ciudadano cubano de 63 años, del municipio Santiago de Cuba. Antecedentes de glaucoma y esquizofrenia paranoide, para lo cual tenía consulta de seguimiento por psiquiatría y tratamiento normado para su enfermedad de base. Ingresó en el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín, procedente de su domicilio, por descompensación de su enfermedad psiquiátrica de base. Comenzó con síntomas catarrales con abundantes secreciones nasales, tos húmeda y expectoración, afebril. Fue remitido e ingresado en el Hospital Ambrosio Grillo. Se le constató discreta polipnea, expansibilidad torácica disminuida de forma global fundamentalmente hacia las bases pulmonares, sin cianosis distal u otra sintomatología. Se decidió reportar con infección respiratoria grave por el cuadro clínico presentado. Se realizó test rápido para COVID-19, el cual resultó negativo. Durante su preparación para la valoración y su traslado a la Unidad de cuidados intensivos el paciente colapsa y fallece al no responder a las medidas terapéuticas realizadas. Presentó Rx de tórax con presencia de infiltrado de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares diseminados, se emite el diagnostico de bronconeumonía extrahospitalaria no hipostática. Se practicó necropsia según protocolo de casos sospechosos de COVID-19, y se tomó muestras de ambos pulmones para estudios virológicos, con resultado positivo. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Hasta el 27 de abril se reportan 183 países con casos de COVID-19 con dos millones 916 mil 507 casos confirmados (+71 mil 795) y 205 mil 923fallecidos (+ 4 mil 608) para una letalidad de 7,06% (-0,05).En la región de las Américas se reportan un millón 182 mil 433 casos confirmados (+ 47 mil 747) el 40,55 % del total de casos reportados en el mundo, con 65 mil 752 fallecidos (+ 2 mil 103) para una letalidad de 5,56%.