Sancionan a ciudadano cubano por agredir con arma blanca a un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria

El Tribunal Municipal Popular de Quemado de Güines, en Villa Clara, sancionó a ocho años de privación de libertad a un ciudadano cubano que el pasado 31 de marzo intentó agredir con un arma blanca a un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria y en el acto golpeó a otra oficial del Ministerio del Interior.Según se conoció durante el juicio oral de la Causa 7 del 2020, tramitado por Procedimiento Abreviado, el suceso ocurrió luego de que un agente del orden público lo requiriera en varias ocasiones por no utilizar el nasobuco en la cola de una tienda recaudadora de divisas. Al salir del establecimiento nuevamente lo hizo sin mascarilla, por lo que los agentes lo condujeron a la Unidad de Policías y le impusieron la multa de 3 mil pesos en moneda nacional. Alrededor de hora y media después, el acusado regresó al lugar armado con un machete y agredió al oficial, pero ante su esquiva el golpe lo recibió una mujer policía que igualmente organizaba la fila.El propio acusado reconoció que tomó esa actitud por su inconformidad con la medida aplicada. “Al verme así cogí el machete, lo envolví en periódico y me dirigí de nuevo a la tienda. Allí lancé un planazo contra el policía, pero equivocadamente la otra oficial también estaba en el lugar y le di por el hombro”, contó.Luego de escuchar los alegatos del fiscal y el abogado defensor, así como de los diez testigos convocados, entre ellos trabajadores del establecimiento comercial, doctores, policías y la Directora de Higiene y Epidemiología en el territorio, el tribunal emitió públicamente su sentencia por los delitos de atentado, propagación de epidemias y desobediencia.A su vez, le impuso como penas accesorias la privación del derecho al voto y ocupar cargos de dirección, el decomiso del machete, la prohibición de poseer pasaporte y salir del país durante el tiempo de su condena.Ante una situación de tal magnitud, para emitir su decisión los magistrados consideraron aspectos como la gravedad del hecho, la conducta irreverente del acusado ante los llamados de atención y el irrespeto por las normas establecidas para enfrentar el actual contexto de riesgo sanitario que vive el país.No obstante, la Presidenta del Tribunal Municipal de Quemado de Güines, Elena Cabrera de la Paz, destacó la observancia de lo establecido por la Constitución para asegurar el debido proceso y el derecho y garantías de las partes.“Este ciudadano desde el primer día se encontraba en prisión provisional, pero eso no impidió su acceso a todo lo dispuesto para su defensa y para un juicio justo. Aunque el país transita por una situación compleja desde el punto de vista epidemiológico, aquí se han mantenido todas las garantías que puede tener cualquier acusado en cualquier momento”, comentó.Al finalizar la vista, el sancionado expresó su inconformidad ante la medida impuesta, por lo que el tribunal le confirió el derecho de establecer en un plazo de diez días un recurso de apelación ante la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, en función de lo penal, del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.Desde que comenzó la lucha contra la COVID-19 en Cuba este es el juicio de mayor relevancia vinculado a estos temas en el país, tanto por la gravedad de los hechos como por la sanción dictada en el Juicio Oral.