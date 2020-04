Sismo de magnitud 4.8 perceptible en la zona más oriental de Cuba

La Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró este 29 de abril, un sismo perceptible de magnitud 4.8 ocurrido, a las 06:22 a.m. hora local.El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba informó en su sitio web los detalles del sismo perceptible No. 5 del año 2020. El sismo reportado como perceptible, fue localizado en las coordenadas 20.12 grados de Latitud Norte y los -74.10 grados de Longitud Oeste, a una profundidad de 10 km y ubicado a 16 km al sursureste de Maisí en la provincia de Guantánamo.Aunque se reportó perceptibilidad en todos los municipios de la provincia de Guantánamo y en Moa en la provincia de Holguín, no se contabilizaron daños materiales ni humanos, al cierre de esta información.