Cuba espera por investigación del atentado con arma de fuego contra la embajada en Estados Unidos

En horas de la madrugada de este jueves 30 de abril de 2020, un individuo desconocido disparó con un arma de fuego contra el edificio de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. No hubo daño para el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero sí deterioros materiales para el edificio resultantes del impacto de los disparos, informa el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.El individuo, de cuya identidad el gobierno cubano no tiene información, fue detenido por las autoridades locales en el lugar de los hechos y se encuentra bajo custodia, prosigue la nota publicada. La misión diplomática de Cuba, ubicada en la ciudad de Washington D.C., cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal y las instalaciones.El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y las motivaciones del autor de esta agresión, así como sobre las circunstancias que rodean al hecho. El Departamento de Estado está al tanto de lo ocurrido.Es una obligación de los Estados adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su país contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad, concluye la nota de prensa.Según informan varias agencias de prensa, el incidente comenzó alrededor de las 02:00 horas en el exterior de la legación diplomática, en el noroeste de Washington. La policía metropolitana se desplazó al lugar luego de que los vecinos reportaron haber escuchado disparos, agregaron las autoridades.@EmbaCubaEEUU, ubicada en la ciudad de Washington D.C., cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal y las instalaciones. El individuo, de cuya identidad el gobierno cubano no tiene información, se encuentra bajo custodia. https://t.co/Z8eQVaqII7— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) April 30, 2020Imágenes del lugar publicadas en redes sociales mostraron a un grupo de policías en el exterior de la embajada tras los disparos y a investigadores registrando una camioneta SUV estacionada allí. Agentes de la policía metropolitana y del Servicio Secreto de Estados Unidos estaban investigando lo ocurrido.De acuerdo con The Washington Post, citado por Cubadebate: «El tiroteo estalló alrededor de las 2:10 am afuera de la embajada, en la calle 16 NW cerca de Fuller Street NW, antes de que la policía que estaba en el área llegara al lugar y en cuestión de minutos arrestaron al sospechoso, a quien las autoridades se negaron a identificar». El teniente de policía de DC Brian Hollan señaló a los reporteros que nadie resultó herido en el tiroteo, pero aún están investigando el grado en que la Embajada de Cuba resultó dañada. Varios vecinos de la zona, utilizando la aplicación del vecindario Nextdoor, informaron que se habían despertado para escuchar un aluvión de disparos y gritos. El teniente del Departamento de policía de Washington DC explicó que ahora la investigación está encabezada por el Servicio Secreto: «El Servicio Secreto dijo que una persona fue arrestada bajo la acusación de estar en posesión de un arma de fuego no registrada, municiones no registradas y asalto».