"Cuba no teme", asegura Díaz-Canel sobre ataque terrorista contra embajada cubana en Washington

alt"Cuba no teme, Cuba no se rinde", afirmó hoy en Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en alusión al ataque terrorista contra la embajada de la isla en Washington, Estados Unidos.



"Los actos terroristas no aniquilarán el valor legado por nuestros héroes. Cuba no teme, Cuba no se rinde. Acuérdense de abril", escribió el mandatario, al comentar los hechos del pasado día 30, cuando un individuo atacó con un fusil de asalto los exteriores de la Embajada de Cuba en Estados Unidos.

En su mensaje, el Jefe de Estado compartió un artículo del periódico Granma, en el que se recuerdan acciones hostiles de la Casa Blanca contra la nación caribeña, como el ataque por Playa Girón.



Los actos terroristas no aniquilarán el valor legado por nuestros héroes. Cuba no teme, Cuba no se rinde. Acuerdense de abril. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/KO3zasP8zh



