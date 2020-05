Rechaza Comité de Cámara Baja de EE.UU. ataque a embajada de Cuba

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el ataque con arma de fuego ocurrido el pasado jueves contra la embajada de la República de Cuba en el país norteño.El presidente de ese grupo legislativo, el demócrata Eliot Engel, a través de la cuenta Twitter del comité, expresó indignación por la agresión contra la sede cubana y -al mismo tiempo- su alivio porque nadie resultó herido. Debemos garantizar una investigación rápida y exhaustiva, manifestóUn hombre armado con un rifle de asalto disparó en la madrugada del jueves decenas de veces contra el edificio de la legación diplomática, donde no hubo víctimas, pero sí se registraron daños materiales, antes de ser detenido por las autoridades locales.La declaración del comité de la Cámara Baja sobre lo sucedido tiene lugar cuando las autoridades cubanas denuncian que el Departamento de Estado no ha emitido una comunicación oficial sobre el hecho, mientras mantiene sus ataques contra las misiones médicas de Cuba.El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter que 36 horas después del ataque terrorista contra la embajada, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, no se ha pronunciado, pero volvió a instigar a acciones contra médicos cubanos que enfrentan la Covid-19 en otros países.Recrudecimiento del bloqueo y agresión contra Cuba promueven la violencia, expresó el canciller cubano en esa red social.Todavía tengo que ver una declaración del Departamento de Estado sobre el tiroteo a la embajada de Cuba en Washington. Un ataque a cualquier otra embajada habría sido seguido con por una declaración, un compromiso de encontrar al autor, prácticas diplomáticas básicas.Diversas organizaciones y personas de Estados Unidos repudiaron el hecho, al tiempo que demandan a la administración de Donald Trump una investigación exhaustiva sobre lo acontecido y condenaron la violencia.En un comunicado emitido este viernes la agrupación Cuban Americans for Engagement, integrada por cubanoamericanos y estadounidenses, exigió al gobierno y al Departamento de Estado a cumplir con las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.“CAFE rechaza la naturaleza de tales actos y exige una investigación por el gobierno de Estados Unidos, así como garantías de protección para todo el personal diplomático cubano en el territorio norteamericano”, expresa la declaración.