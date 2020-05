Evento de transmisión local del Cotorro cambió el comportamiento de la pandemia en Cuba

Más de 200 personas conforman la población del Centro Provincial de Protección Social, ubicado en el municipio del Cotorro, de La Habana, donde fueron confirmados 58 nuevos casos después de ser estudiados todas personas que habitualmente se encuentran en la instalación, trascendió este sábado durante la reunión diaria del Gobierno cubano con las máximas autoridades de todas las provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud.Según consta en el reporte del sitio web de la Presidencia cubana, el Presidente Miguel Díaz-Canel comentó el suceso ocurrido en ese centro, en el cual ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública reportaron que se abrió lo que denominan un nuevo evento de transmisión local. Por seis días consecutivos –destacó el mandatario- tuvimos en el país menos casos de enfermos que ingresaban al sistema de atención que altas médicas, por lo tanto, todas las curvas habían entrado en los pronósticos más favorables para el comportamiento de la enfermedad. La ocurrencia de este hecho, acentuó, además de cambiar el comportamiento que llevaba la enfermedad en el país, nos puso en el día que más casos positivos hemos confirmado.Este domingo, el Ministerio de Salud Pública confirmó en la conferencia de prensa diaria sobre la evolución de la pandemia en Cuba, que falleció el ciudadano cubano de 58 años de edad, procedente del Centro de Protección Social, del municipio Cotorro.Presentaba antecedentes patológicos personales de alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ingresó por presentar diarreas y decaimiento. En el exámen físico, se constató marcado deterioro físico y nutricional, presencia de sibilantes en ambos campos pulmonares, estabilidad hemodinámica. Presentó de forma súbita disnea intensa, bradicardia, hipotensión y cianosis. Hizo parada cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.Cada vez que sucede algo como esto –valoró Díaz-Canel en referencia a lo sucedido en el Cotorro- hay que ajustar de nuevo los pronósticos, hacer valoraciones de en qué momento entramos o no, y hay que esperar nuevamente para definir cuándo será el pico más alto de la enfermedad. Esto nos sirve de lección, consideró, porque no podemos confiarnos ni siquiera en los momentos en que hemos tenido puntos de inflexión en el comportamiento favorable de la pandemia, destaca el sitio web de la Presidencia.Asociado a ello recordó el evento de transmisión local del Hogar de Ancianos Nro.3, de la ciudad de Santa Clara, que en su momento cambió también el comportamiento que llevaba la enfermedad en el país.Hasta el momento en el país se han contabilizado 41 eventos de transmisión local, de los cuales se encuentran activos 38, ubicados en 12 provincias, y ya han cerrado tres (uno en el Consejo Popular Versalles, de la provincia de Matanzas, otro en el municipio camagüeyano de Florida y el de la comunidad Camilo Cienfuegos, en la provincia de Pinar del Río).El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó a redoblar la exigencia y el control en la implementación de las más de 400 medidas adoptadas por el Gobierno cubano a lo largo de estos meses de duro bregar contra la pandemia.En los primeros días de abril, ya se habían orientado medidas de aislamiento social para el consejo popular Lotería, también del Cotorro. En Lotería, de los 14 consultorios existentes 4 tenían casos confirmados.