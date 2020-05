Díaz-Canel denuncia ante el MNOAL el ataque terrorista a embajada de Cuba en Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en la Cumbre Virtual sobre el enfrentamiento a la COVID-19 , denunció el ataque terrorista contra la embajada de Cuba en Estados Unidos, ocurrido el pasado 30 de mayo en horas de la madrugadaLa responsabilidad de Estados Unidos ante el ataque a la embajada de Cuba en esa nación durante la madrugada del pasado 30 de abril, fue exigida por el Presidente de la Isla, Miguel Mario Díaz-Canel, durante la Cumbre Virtual “Unidos contra la COVID-19” del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), organización que integra 120 países miembros y 15 observadores, que agrupan a casi dos tercios de los miembros de la ONU y representan el 55 por ciento de la población mundial. Es una obligación de los Estados adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada, destacó el mandatario.En horas de la madrugada del jueves 30 de abril de 2020, un individuo disparó con un arma de fuego contra el edificio de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. No hubo daño para el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero sí deterioros materiales para el edificio resultantes del impacto de los disparos, informó el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.Tras 42 horas del hecho, Cuba aún no había recibido información oficial de Estados Unidos acerca de la investigación del hecho.